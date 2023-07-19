Tuần cuối của tháng 7/2023: 3 con giáp thần Tài ân sủng, làm việc gì cũng suôn sẻ, phát huy mọi tiềm năng, thu về khối tài sản khổng lồ, tình duyên ngập tràn, cuộc sống phú quý dư dả khiến ai nấy đều ngưỡng mộ

Người tuổi Hợi sẽ sớm trở thành hiện thực. Công việc khó khăn đã luôn có người sẵn sàng đứng ra trợ giúp, tuy đối phương không thể làm thay bạn hoàn toàn nhưng vẫn mang tới cho bạn nguồn động viên lớn lao để không quản ngại vất vả. Ngoài ra nếu con giáp này có ý định mở rộng quy mô kinh doanh, đầu tư vào lĩnh vực mới hoặc triển khai dự án, đổi việc thì cũng rất thuận lợi, có thể tiến hành ngay. Mọi việc đang hanh thông suôn sẻ như vậy đừng bỏ lỡ thời cơ hiếm như này.

Nhân duyên không tệ nhưng chưa thực sự tốt lắm. Bạn đang có những mối quan hệ ổn nhưng để tiến xa hơn thì chưa nói trước được gì. Tuổi Hợi vẫn cần mạnh dạn và quan tâm nhiều tới phương diện này mới mong có kết quả như ý.

Vận trình của tuổi Tý nhìn chung khá suôn sẻ. Bản mệnh có tinh thần làm việc khá vững vàng, càng làm càng hăng say vì đã tìm ra được cách thức hợp lý nhất tiết kiệm được cả thời gian và sức lực. Thời gian này, tuổi Tý có thể nghĩ đến việc đầu tư vào các lĩnh vực mới mẻ vì đang có cát tinh hậu thuẫn nên có thể giành được nhiều ưu thế. Song tốt nhất con giáp này nên tránh xa những việc làm ăn phi pháp, đỏ đen vì càng lún sâu càng dễ gặp nguy hiểm và tổn thất.

Ngoài ra, tình cảm vợ chồng có nhiều điểm bất đồng. Bản mệnh tốt nhất nên tránh đối đầu với nửa kia để không lỡ buông lời làm tổn thương đối phương. Hãy cho cả hai người có không gian riêng tư để nhìn nhận lại bản thân rồi tìm hướng giải quyết.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu có thu nhập đáng tin cậy nhờ tập trung vào công việc. Sự chăm chỉ và nỗ lực giúp bạn có lợi thế. Bên cạnh đó, có cơ hội gặp gỡ người giúp mở mang tầm mắt và nhận ra giá trị quan trọng trong cuộc sống. Một câu chuyện cảm hứng thúc đẩy bạn thay đổi cuộc sống.

Tuy nhiên, tình cảm riêng tư không thuận lợi. Sự lạnh lùng của nửa kia gây bất ổn, khiến mối quan hệ trở nên khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm