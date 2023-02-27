Tuần đầu tháng 3 đón hoa tài lộc, 3 con giáp kinh doanh hồng phát, xuất khẩu thành vàng, tiền bạc đầy ụ, giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 27/02/2023 19:40

Tử vi nhận định trong tuần đầu tháng 3 dương này, 3 con giáp sau sẽ cực kỳ may mắn, khéo ăn khéo nói sẽ dễ kiếm được thu nhập cao.

Tuổi Dần

Theo dõi tử vi tuần mới, tuổi Dần có một tuần nhận được nhiều sự trợ giúp nhờ các mối quan hệ xã giao hài hòa và tốt đẹp mà mình đã gây dựng từ trước. Cát tinh Thái Âm cho thấy, quý nhântrong tuần đầu tháng 3 dương này của bạn có thể là nữ giới, hãy thật sự lưu tâm tới vấn đề này để không bỏ lỡ cơ hội.

Tuần đầu tháng 3 đón hoa tài lộc, 3 con giáp kinh doanh hồng phát, xuất khẩu thành vàng, tiền bạc đầy ụ, giàu nứt vách - Ảnh 1

Tỷ Kiên cũng giúp những chú Hổ có đủ mạnh mẽ và quyết đoán để đưa ra những quyết định có lợi cho mình. Con giáp này được cấp trên tin tưởng và trao cho thêm trọng trách, thêm cả Thiên Ấn hỗ trợ, bản mệnh luôn nỗ lực để không phụ lòng mong mỏi của mọi người.

Vận trình tình cảm trong tuần đầu tháng 3 dương này cũng có phần khởi sắc hơn, nhất là với người độc thân. Con giáp này dễ có người thầm thương trộm nhớ mà bày tỏ tình cảm. Hãy cân nhắc kĩ càng để không bỏ lỡ hạnh phúc của mình nhé.

Tin vui còn tới với Dần ở phương diện tài lộc. Ngay từ đầu tuần đã có Thực Thần che chở, cả người làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều có cơ hội làm dày ví tiền của mình. Con giáp này có thể sẽ khá vất vả nhưng bù lại thì thu nhập dồi dào hơn hẳn.

Tuổi Tị

Năm 2023 có thể nói là 1 năm cực kỳ may mắn đối với người tuổi Tị, đặc biệt là trong tuần đầu tháng 3 dương này. Các nguồn thu nhập, dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy.

Người làm công ăn lương chấp hành tốt quy định, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao sẽ sớm được tăng lương thăng chức, cải thiện cuộc sống.

Người làm chủ, làm tư thì mua may bán đắt, tiền bạc cứ thế đổ về túi. Bạn có thể kí kết được những hợp đồng có giá trị, những khoản đầu tư hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao.

Tuần đầu tháng 3 đón hoa tài lộc, 3 con giáp kinh doanh hồng phát, xuất khẩu thành vàng, tiền bạc đầy ụ, giàu nứt vách - Ảnh 2

Chỉ cần xác định mục tiêu và cách thức làm việc rõ ràng cho mình ngay từ đầu, không cả tin nghe theo lời rủ rê, xúi giục của người khác thì không lo tác động xấu.

Ngoài ra, bản mệnh cần luôn nhắc nhở bản thân làm ăn chân chính, chớ nghĩ cách làm giàu nhanh mà có thể vướng vòng lao lý hoặc kiện tụng pháp luật.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp lạc quan, yêu đời và có óc sáng tạo hơn người. Đặc biệt, nhờ tinh thần tự giác, ý chí quật cường nên chẳng cần cậy nhờ ai Thìn cũng có thể gầy dựng cơ ngơi đáng ngưỡng mộ. Hơn cả, nhờ cầu tiến, có chí tiến thủ nên Thìn sẽ càng ăn nên làm ra.

Tuần đầu tháng 3 đón hoa tài lộc, 3 con giáp kinh doanh hồng phát, xuất khẩu thành vàng, tiền bạc đầy ụ, giàu nứt vách - Ảnh 3

Tử vi cho biết, trong tuần đầu tháng 3 dương này là khoảng thời gian may mắn của người tuổi Thìn, vận trình hanh thông, được “quý nhân phù trợ” nên công việc thuận buồm xuôi gió, hanh thông, của cải có, vận may về tài chính có sự cải thiện lớn.

Nhìn chung, đây hứa hẹn sẽ là một khoảng thời gian thăng hoa, cuộc sống viên mãn, sung túc với người tuổi Thìn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Từ giữa tháng 2 âm này sẽ là quảng thời gian có nhiều may mắn đến với 3 con giáp có phúc có đức sau khi làm ăn ngày càng phát triển mạnh.

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