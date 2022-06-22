Tuần 27/6- 3/7: 3 con giáp có đường công danh thăng tiến vùn vụt, thu nhập nhảy số ầm ầm, tiền tài khởi sắc, vận may tưng bừng

Tâm linh - Tử vi 22/06/2022 06:36

3 con giáp không bị áp lực vì tiền, được Quý nhân phù trợ hết mức trong tuần mới 27/6-3/7.

Tuổi Thân

Trong thời gian gần đây, người tuổi Thân luôn cảm thấy áp lực về mặt tiền tài, luôn suy nghĩ làm thế nào để kiếm được thật nhiều tiền. 

Xem Lịch vạn niên, tử vi tuần mới từ 27/6- 3/7 của 12 con giáp, vận trình của người tuổi Thân thay đổi rõ nét. Họ được Quý nhân dẫn đường, Thần tài theo gót tạo điều kiện thuận lợi cho công việc làm ăn, thu về lợi nhuận lớn Từ đó làm nền tảng vững bước cho tương lai. 

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp nhận thấy tuổi Sửu có quãng thời gian may mắn, mọi sự đều hanh thông, công việc thuận lợi lại an nhàn. Bạn đi làm như đi chơi nhưng vẫn đạt được hiệu quả tốt, được cấp trên hết lời khen ngợi.

Tuần 27/6- 3/7: 3 con giáp có đường công danh thăng tiến vùn vụt, thu nhập nhảy số ầm ầm, tiền tài khởi sắc, vận may tưng bừng - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

27/6- 3/7, vận tài chính tương đối rủng rỉnh, bạn có thể tranh thủ mua sắm vài món đồ hoặc thay đổi một chút về ngoại hình như kiểu tóc. Chuyện tình cảm không có gì đáng bàn cãi, cả hai thực sự sinh ra là để dành cho nhau. 

Tuổi Dần

Tử vi tuần tới của người tuổi Dần khuyên nếu bạn muốn tăng cường trái phiếu trong đầu tư. Bây giờ sẽ là thời điểm hoàn hảo để bạn thực hiện. Nhưng nên tham khảo ý kiến của một số chuyên gia về vấn đề của bạn.

Tuần 27/6- 3/7: 3 con giáp có đường công danh thăng tiến vùn vụt, thu nhập nhảy số ầm ầm, tiền tài khởi sắc, vận may tưng bừng - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Bạn dành một số khoảnh khắc tốt với một người bạn cũ. Nhưng điều này sẽ làm bạn dễ bị tổn thương khi họ lợi dụng lòng tốt của bạn. Hãy mở lòng với mối quan hệ hiện tại, sẽ có những trải nghiệm hài hòa.

Hoàn cảnh thuận lợi sẽ cho phép bạn tiến bộ với những bước khổng lồ trong hoạt động nghề nghiệp. Nếu có sự quá tải trong công việc nên yêu cầu sự giúp đỡ của đồng nghiệp và cấp trên.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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