Tử vi thứ Năm 14/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Bên cạnh đó, vận trình tài lộc của con giáp này cũng sẽ trở nên dồi dào. Tài chính dư dả nhưng không có nghĩa là bản mệnh có thể tiêu pha quá nhiều. Tuổi Sửu nên hạn chế vung tay quá trán để không gặp cảnh túng thiếu trong tương lai.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ thuận lợi hơn hẳn, chính vì thế tinh thần làm việc của bản mệnh cũng tăng cao. Con giáp này có thể giải quyết mọi việc đâu ra đấy, có đầu có đuôi chứ không hời hợt, nên mọi kế hoạch đều diễn ra trôi chảy và bản mệnh sẽ thu được thành tựu đáng kể.

Hơn nữa, chuyện tình cảm hạnh phúc bền chặt. Đào hoa nở rộ giúp tình cảm những người yêu nhau càng thêm khăng khít. Những người đang trong giai đoạn tìm hiểu bắt đầu tính tới chuyện về ra mắt hai bên gia đình.

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay hanh thông. Dễ thấy bạn từng bước bắt kịp nhịp độ trong môi trường làm việc mới. Ngoài ra, bản mệnh cũng thể hiện được bản lĩnh của mình trong nhiều lĩnh vực nên thay đổi được đánh giá của người khác về mình. Các hạng mục đầu tư đều gặp may mắn, nhờ vậy mà túi tiền được cải thiện đáng kể.

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ được cấp trên tạo điều kiện tối đa để phát triển trong môi trường hiện tại, nhưng nếu bản mệnh không tranh thủ tận dụng cơ hội để tự tìm ra hướng phát triển phù hợp thì mọi thứ vẫn sẽ chỉ ở vạch xuất phát. Ngoài thu nhập từ công việc chính, tuổi Dần có thể thu thêm lợi nhuận từ công việc làm thêm, nghề tay trái hoặc kinh doanh, buôn bán… Tuy vất vả vì phải làm nhiều việc cùng một lúc nhưng tiền bạc lại rủng rỉnh giúp bản mệnh thoải mái chi tiêu hơn.

Vận trình tình duyên của con giáp này có nhiều khởi sắc rực rỡ. Vận đào hoa nở rộ, tuổi Dần độc thân bất ngờ gặp được người mình “thầm thương trộm nhớ” bấy lâu nay. Bản mệnh chớ nên rụt rè, e ngại mà hãy dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình để chinh phục trái tim người ấy.

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra vất vả và gặp những khó khăn cần giải quyết ngay lập tức, nếu không sẽ mang họa về sau. Tử vi dự báo con giáp này đang đứng trước nguy cơ rủi ro khá lớn. Thậm chí, tiểu nhân đeo bám khiến mọi nỗ lực xây dựng hình ảnh của con giáp này gần như đều đổ sông đổ biển, tuy nhiên đừng vội bỏ cuộc giữa chừng.

Vận trình tình duyên lại không được suôn sẻ, chuyện tình cảm có nhiều điều khiến tuổi này sẽ không hài lòng. Đối phương dường như không hiểu và thông cảm cho công việc của con giáp này, đòi hỏi bản mệnh phải dành toàn bộ thời gian cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Thật may vì người tuổi này vẫn giữ được sự bình tâm và can đảm khi đối diện với những điều không vui trước mắt. Người tuổi này vẫn luôn tin rằng nếu làm việc siêng năng, cầu tiến và kiên trì thì sẽ được đền đáp xứng đáng.

Ngoài ra, vận trình tình cảm đẹp đẽ vui vẻ. Người tuổi này may mắn có được sự thấu hiểu, cảm thông của nửa kia trong thời gian này. Bản mệnh biết chăm lo cho gia đình hơn khi ý thức được trách nhiệm của mình trong mối quan hệ này.

Tuổi Tỵ

Mọi công việc của người tuổi Tỵ sẽ có những bước thăng tiến vượt bậc. Con giáp này là một người có năng lực tốt, tinh thần trách nhiệm cao với công việc, do đó bản mệnh được cấp trên công nhận và đánh giá cao. Ngoài ra, con giáp này cũng được nhiều người quý mến nên có thể nhận được sự trợ giúp đắc lực.

Vận trình tài lộc của con giáp này cũng rất tốt nhờ công việc tiến triển thuận lợi. Nguồn thu nhập duy trì ổn định, dòng tiền vững chắc nên tuổi Mão sẽ cảm thấy an tâm, không phải đắn đo hay suy nghĩ quá nhiều về chuyện tiền bạc.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có vận trình khá ổn định, không có biến động lớn, không xảy ra tình huống rủi ro bất ngờ nào. Tài lộc của con giáp này ngày càng khởi sắc, càng đến cuối tháng càng tốt. Những người này có thể có thể làm ăn phát đạt. Điều quan trọng, bạn sẽ gặp quý nhân, nhận được quà tặng lớn, bất ngờ, lợi nhuận tăng vọt.

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ trở nên tốt đẹp và đón nhận nhiều tin vui mới. Tình cảm trong sáng, nồng nhiệt mà cả hai dành cho nhau sẽ là trở thành những kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong thanh xuân hai người. Người độc thân có cơ hội nhận được lời tỏ tình từ người bạn mới quen.

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mùi có thể gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi trên con đường phát triển sự nghiệp. Từ trước đến nay, con giáp này vẫn luôn làm việc chăm chỉ nên đang từng bước gặt hái được trái ngọt mà không cần quá hao tâm tổn sức. Con giáp này có thể đưa ra những phán đoán tình hình chính xác nên có khả năng thu lợi nhuận lớn hơn so với đối thủ cạnh tranh, do đó tiền bạc ào ào đổ về túi.

Chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi. Nếu con giáp này và nửa kia của mình đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn xa nữa. Các cặp đôi mới yêu cũng tìm được sự đồng điệu về tâm hồn, hai người càng yêu thương và thông cảm khi đối phương gặp phải những khó khăn cả trong công việc lẫn cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân sẽ diễn ra vất vả và trắc trở đôi phần. Tác động của họa tiểu nhân đẩy con giáp này vào những cảnh huống khó lường trước. Tử vi ngày mới cho biết những cố gắng không ngừng nghỉ của bản mệnh sẽ sớm được đổi bằng những kết quả xứng đáng.

Về chuyện tình cảm, nửa kia luôn tỏ ra hờ hững dù cho con giáp này đã nhún nhường, hy sinh nhiều hơn. Tình yêu không còn đem đến cho tuổi Hợi những cảm xúc mới lạ như thuở ban đầu. Tử vi còn dự báo sẽ có cãi vả, giận hờn giữa các thành viên trong gia đình. Nếu người trong cuộc không giữ được thái độ bình tĩnh sẽ gây ra những hậu quả khó lường.

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ dễ dàng. Dường như không có điều gì có thể làm khó con giáp này khi bạn có được sự tích cực và chủ động. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn quyết đoán hơn, đưa ra quyết định sau cùng cho một kế hoạch nào đó.

Người còn độc thân có thể sẽ cần đến nhiều sự trợ giúp từ phía người thân trong việc tìm kiếm một nửa cho mình. Nhưng bản mệnh cũng đừng quá lo lắng bởi hôm nay đào hoa nhập mệnh khi Hỏa sinh Thổ, sức quyến rũ của bản mệnh sẽ tăng lên gấp bội, mở ra nhiều trải nghiệm ngọt ngào.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ có một ngày làm việc vô cùng hiệu quả. Vì vậy, nếu đang ấp ủ dự định nào thì con giáp này nên thực hiện ngay, chớ nên do dự hay chần chừ, để lỡ cơ hội tốt nhất, vì bản mệnh càng bắt đầu sớm thì tỷ lệ thành công càng cao. May mắn hơn, bạn còn có cơ hội gặp quý nhân, họ có thể đưa ra những lời khuyên đáng giá giúp bạn định hướng tương lai.

Chuyện tình cảm cũng sẽ khởi sắc rực rỡ. Những người độc sẽ có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Tuổi này có thể nhận được lời tỏ tình đến từ một người mà mình đã từng gặp gỡ trước đó. Dù khá bất ngờ và đột ngột nhưng bản mệnh hãy thử trò chuyện và cho đối phương cơ hội, biết đâu họ lại là người mà bạn tìm kiếm bấy lâu nay.

Tuổi Hợi

Tài vận của người tuổi Hợi sẽ trở nên khá hanh thông, nhiều cơ hội để kiếm về tiền bạc rủng rỉnh vào thời điểm tới. Nếu bản mệnh nắm bắt tốt thì sẽ tăng cơ hội làm giàu cho mình. Tuy nhiên, bạn cũng nên cân đối chi tiêu sao cho hợp lý để tránh tình trạng kiếm được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu, chẳng tích lũy được đồng nào.

Đường tình duyên bình ổn, không có nhiều biến động xảy ra. Đồng thời, bạn vẫn nên quan tâm tới nửa kia nhiều hơn nhé. Bạn đừng ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mà không màng tới cảm xúc của đối phương, tình cảm phải luôn được vun đắp thì mới bền vững, lâu dài.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.