Tử vi tuần (từ ngày 24-30/10/2022): 3 con giáp phúc lộc nhân đôi, hầu bao rủng rẻng, vượng vận quý nhân

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ thông minh và tài năng hơn người. Họ rất khéo léo trong cách đối nhân xử thế và được nhiều người yêu mến. Người tuổi này có mạng lưới mối quan hệ rộng rãi, đi đâu cũng có bạn. Khi gặp khó khăn, họ được quý nhân sẵn lòng giúp đỡ nên sẽ sớm tai qua nạn khỏi.

Từ ngày 24-30/10/2022, người tuổi Tỵ có quý nhân giúp đỡ nên khó khăn qua đi, phúc lộc đến nhà. Con giáp này nếu làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích tốt trong sự nghiệp, công thành danh toại. Họ may mắn được tiền bối, quý nhân chỉ bảo nên ngày càng chuyên nghiệp, vững vàng trong công việc.

Người làm kinh doanh buôn bán thì buôn may bán đắt, đơn hàng chốt ào ào. Trong khi đó, người làm trồng trọt chăn nuôi thì vật nuôi khỏe, cây cối xanh tốt, hứa hẹn vụ mùa bội thu. Chỉ cần nắm bắt thời cơ thuận lợi, con giáp tuổi Tỵ có thể phát tài, kiếm nhiều tiền, thỏa ước nguyện giàu sang phú quý bấy lâu này.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình bao dung, nhân hậu và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Trong công việc, họ chăm chỉ, chịu khó và có tầm nhìn xa. Họ không ngừng học tập, tìm tòi cơ hội mới cho riêng mình. Đồng thời, con giáp này giỏi thích nghi với hoàn cảnh, không ngại khó ngại khổ, tràn đầy nghị lực vươn lên.

Từ ngày 24-30/10/2022, người tuổi Hợi có sao may mắn chiếu mệnh, vận xui đã qua, vận may đến nhà. Họ có cơ hội làm ăn phát tài, sớm muộn gì cũng giàu quá. Khi gặp khó khăn, con giáp này cũng được quý nhân phù trợ, biến nguy thành an.

Công việc của họ khởi sắc từng ngày, tiền bạc không ngừng chảy vào túi. Chỉ cần người tuổi Hợi làm việc chăm chỉ thì sẽ gặp được bất ngờ lớn, kiếm về bộn tiền. Con giáp tuổi Hợi cũng được dự báo sẽ trả hết nợ nần, góp đủ tiền để mua cho mình những tài sản giá trị.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.