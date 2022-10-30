Tử vi tuần (từ 31/10-6/11/2022) Top 3 con giáp được Cát tinh tương trợ, đường sự nghiệp hanh thông, thành công trong tầm tay

Bước sang tuần (từ 31/10-6/11/2022), mọi việc đã có sự đảo chiều, có thể gọi tuần (từ 31/10-6/11/2022) là thời gian “hửng nắng sau mưa” của con giáp này.

Vận thế của người tuổi Tuất tuần (từ 31/10-6/11/2022) bùng phát giống như “lửa trên thảo nguyên” càng có gió xuân thì càng mạnh mẽ. Sự nghiệp và tài vận đều hanh thông hơn người. Con giáp này làm đâu thắng đó, làm gì cũng ra tiền và thu về rất nhiều tiền. Đặc biệt người tuổi Tuất còn được lộc “quý nhân” nên cho dù có gặp trở ngại hay khó khăn gì đều dễ dàng vượt qua.

Tuổi Dần

Xem bói tử vi, người tuổi Dần trong năm 2022 sẽ có tài vận cực kì rực rỡ, tiền bạc không ngừng đổ về nhà, cần phải chuẩn bị sẵn tinh thần để đón tài lộc tới. Tử vi tuần (từ 31/10-6/11/2022) cho thấy công việc của bản mệnh cực kì suôn sẻ, đây cũng chính là lý do mà thu nhập của con giáp này tăng tiến không ngừng. Các cơ hội tăng lương thăng chức ào ào đến, nếu tuổi Dần nhanh tay nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ chẳng cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc.

Người tuổi này trong tuần (từ 31/10-6/11/2022) còn có thể được hưởng lộc từ trưởng bối. Con giáp này có duyên với người lớn tuổi, được lòng người nên chuyện gì tốt cũng được nhớ tới. Trưởng bối ưu ái nâng đỡ nên cũng có thêm không ít cơ hội kiếm tiền tốt.

Đặc biệt nếu có ý định đầu tư kinh doanh thì nên xem xét các lĩnh vực bất động sản, thủy lợi, thủy sản hay ẩm thực… Đây là những lĩnh vực khá phù hợp với những chú Hổ, bản mệnh có thể phát huy hết khả năng của mình, bộc lộ những năng lực tiềm tàng, đồng thời nhờ vào may mắn mà đón đúng thời điểm, tài lộc dồi dào, tiền vàng về ngập két.

Tuổi Ngọ

Theo dõi tử vi tài lộc của người tuổi Ngọ tuần (từ 31/10-6/11/2022), con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trên con đường tìm kiếm tài lộc cho mình. Không có quý nhân trợ giúp mà mọi sự đều dựa vào sự cố gắng của chính bản thân mình, tuổi Ngọ chứng minh được rằng chỉ cần có quyết tâm, đi đúng đường đúng hướng thì hoàn toàn có thể chạm tay tới thành công.

Trong tuần (từ 31/10-6/11/2022) không chỉ thu nhập chính mà thu nhập phụ cũng không ngừng gia tăng. Tử vi cho thấy bản mệnh tinh thần hứng khởi, giữ cho mình sự lạc quan và tự tin vô cùng, dám nghĩ dám làm, dù có phần mạo hiểm nhưng phần thưởng cuối cùng thì thực sự xứng đáng với công sức bỏ ra.

Bản mệnh tập trung vào việc mình làm, dồn hết tâm sức để làm cho tốt, tất nhiên sẽ nhận được thành quả vô cùng rực rỡ. Đặc biệt, trong tuần (từ 31/10-6/11/2022) người tuổi Ngọ có thể dựa vào sự hợp tác với người khác mà làm lợi cho bản thân mình. Hãy đảm bảo mình chọn đúng người đáng tin cậy để không làm lỡ mất thời cơ ngàn năm có một.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.