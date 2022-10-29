Tử vi tuần (từ 31/10-6/11/2022): 3 con giáp tài lộc nở rộ, sự nghiệp và cuộc sống mưa thuận gió hòa, 10 người làm ăn hết 9 người thành công

Tuất vốn là những người nhạy bé, thông minh, cùng với khả năng nắm bắt thời cơ và tầm nhìn xa trông rộng nên con giáp này rất dễ gặt hái được nhiều thắng lợi lớn. Tuổi Tuất là những người có cá tính riêng biệt và cách ứng xử được lòng người nên luôn được quý nhân nâng đỡ. Dẫu phải trải qua nhiều chông gai, ăn và nhiều thử thách nhưng Tuất vẫn có thể tìm ra cho mình hướng đi tốt đẹp.

Tử vi tuần (từ 31/10-6/11/2022) Tuất được thần Tài chiếu mệnh nên con giáp này có thể thoải mái chi tiêu mà không lo cháy túi. Đây cũng là thời điểm mà mọi may mắn đổ dồn về phía bạn giúp bạn dễ dàng đạt được nhiều điều như mình mong muốn. Công việc sự nghiệp dễ dàng đạt được nhiều dấu ấn quan trọng theo hướng tốt đẹp, bạn có cơ hội được tăng cấp bậc, nhiều cơ hội làm ăn được ký kết khiến ai nhìn vào cũng thèm thuồng ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi

Trời sinh người tuổi Mùi có tính cách lương thiện, ít tham vọng lớn. Nhưng không phải như vậy là họ không có mục đich sống. Trong công việc, họ luôn hướng tới mục tiêu có quyền và có tiền. So với những con giáp khác, tuổi Mùi không bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn. Sóng gió càng lớn càng khiến bản thân họ trở nên vững vàng hơn. Nhờ đó, họ sẽ gặt hái được nhiều thành công dù làm trong lĩnh vực gì.

Người tuổi Mùi không chỉ giỏi giang mà còn mang mệnh vượng phu ích tử, giúp gia đạo hưng thịnh. Cuộc sống của tuổi Mùi luôn an nhàn sung sướng, cuộc sống sung túc viên mãn.

Tử vi tuần (từ 31/10-6/11/2022), tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội tích cực, tài vận dồi dào. Những người tuổi Mùi đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ nên mọi việc thuận lợi.

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý là những người thông minh, tài giỏi, nên họ làm gì cũng thành công dễ trở thành người lãnh đạo trong cuộc sống. Người tuổi Tý cũng là người luôn chủ động mạnh mẽ trong cuộc sống không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai. Tử vi tuần (từ 31/10-6/11/2022) những người tuổi Tý sẽ có cơ hội thăng quan mở rộng thêm những cơ hội làm ăn của mình. Chính vì vậy, tài chính trong thời gian này bạn cũng rủng rỉnh tiêu pha thoải mái.

Về sức khỏe trong thời gian sắp tới tuổi Tý không gặp vấn đề nào lớn về sức khỏe bạn sẽ có những ngày tháng vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, bạn không nên ăn quá nhiều đồ linh tinh kẻo bệnh tiêu hóa khiến bạn mệt mỏi.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.