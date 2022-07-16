Tử vi tuần từ 18-24/7/2022: 3 con giáp trải qua 1 tuần TƯƠI NHƯ HOA, người thì TRÚNG MÁNH làm ăn, kẻ thì tình duyên đỏ thắm

Đây là 3 con giáp vạn sự như ý trong tuần này.

Tuổi Hợi

Xem tử vi tuần từ 18-24/7/2022 của 12 con giáp cho thấy công việc của tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, có điềm báo thăng quan tiến chức. Nhờ có tinh thần trách nhiệm cộng với năng lực làm việc tốt nên bản mệnh có thể dễ dàng giành được mục tiêu đề ra.

Chuyện tình cảm cũng chuyển biến tích cực nhờ ngũ hành Kim sinh Thủy. Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ có cơ hội gặp được đối tượng khá ưng ý, có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ bền vững sau này, cũng là để bản thân có cơ hội được hạnh phúc.

Người có đôi có cặp tình cảm dạt dào, thăng hoa khi hai trái tim luôn cùng chung một nhịp đập. Bạn và người ấy luôn quan tâm, chăm sóc cho nhau từng ly từng tí, tình cảm vô cùng tốt đẹp, mọi khó khăn trở ngại đều có thể vượt qua để cố gắng hơn cho tương lai sau này.

Xem tử vi tuần từ 18-24/7/2022 của 12 con giáp cho thấy công việc của tuổi Hợi gặp nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đường công danh tuổi Mùi vô cùng phát đạt, nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền và cơn mưa lời khen. Tiếp tục phát huy tinh thần như này bạn nhé, đảm bảo Tết tới bạn sẽ được thưởng một khoản hậu hĩnh đấy.

Bạn nên tiết chế tính cách nóng giận đặc biệt trong mối quan hệ gia đình. Đừng khiến mọi người đặc biệt là cha mẹ thêm bận lòng về bạn.

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp dự báo: Tuần từ 18-24/7/2022 là tam hợp của tuổi Sửu nên vận trình khởi sắc hơn nhiều, không gặp phải trở ngại nào quá lớn. Công việc vẫn tiến triển bình thường, bản mệnh chỉ cần làm theo kế hoạch đã đề ra từ trước đó sẽ giành được kết quả như mong đợi.

Vận tài lộc trong tuần cũng dồi dào không kém, con giáp này có thêm một số khoản thu bất ngờ, có thể đến từ công việc phụ, nghề tay trái. Nếu làm buôn bán kinh doanh thì khối lượng bán ra trong ngày không hề nhỏ, tiền bạc thu về đủ để bạn chi dùng và tích lũy cho tương lai.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-tuan-tu-18-24-7-2022-3-con-giap-trai-qua-1-tuan-tuoi-nhu-hoa-nguoi-thi-trung-manh-lam-an-ke-thi-tinh-duyen-do-tham-483079.html