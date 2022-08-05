Tử vi tuần từ 08-14/8/2022: Thần đồng tiên tri ấn định 3 con giáp sự nghiệp PHẤT ầm ầm, TIỀN ĐÈ NGẠT THỞ, MUA NHÀ TẬU XE, giàu có ngất trời

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 14:05

Những con giáp dưới đây sẽ cuộc sống sung túc, an nhàn, may mắn hết phần người khác.

Tuổi Tý

Từ 08-14/8/2022 con giáp tuổi Tý sẽ có bước tiến đột phá trong sự nghiệp Nói chung, từ 08-14/8/2022, tuổi Tý làm gì cũng thuận lợi. Số được quý nhân phù trợ, công việc được người trên kẻ dưới ủng hộ, che chở nên khá thuận lợi, có thể được cấp trên trọng dụng, có cơ hội thăng tiến.

Năm Mậu Tuất người tuổi Tý mặc dù phải chạy nhiều nhưng bù lại tài lộc cực dồi dào. Dân kinh doanh nên mở rộng quan hệ ngay từ đầu năm, cuối năm sẽ thu về nguồn lợi lớn.

Đường tình cảm người tuổi Tý năm nay không thuận lắm song đừng vì thế mà u sầu làm ảnh hưởng tới công việc. Mọi thứ sẽ được dàn xếp ổn thỏa và theo duyên trời sắp định.

Về sức khỏe, người tuổi Tý nên giữ trạng thái thư thái, an vui, tránh suy nghĩ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Phụ nữ cần đề phòng tới các bệnh phụ khoa.

Tử vi tuần từ 08-14/8/2022: Thần đồng tiên tri ấn định 3 con giáp sự nghiệp PHẤT ầm ầm, TIỀN ĐÈ NGẠT THỞ, MUA NHÀ TẬU XE, giàu có ngất trời - Ảnh 1
Từ 08-14/8/2022, tuổi Tý làm gì cũng thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Từ 08-14/8/2022, tuổi Dần gặp Tuất sẽ là tam hợp, vì thế, tử vi từ 08-14/8/2022t của người tuổi Dần nhìn chung muôn phần tốt đẹp, đánh đâu thắng đó, đạt được nhiều thành tựu. Song cần cẩn cận thận, kẻo vướng họa thị phi.

Sự nghiệp của những người cầm tinh con giáp này tương đối suôn sẻ, có gặp khó khăn cũng được quý nhân giúp đỡ. Với người đi làm ở công ty dễ dàng thăng tiến trong công việc, người kinh doanh thì nên mở rộng quy mô, chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công. Nếu nỗ lực hết mình trong công việc, chắc chắn sẽ được tăng lương, có thưởng.

Từ 08-14/8/2022 tuổi Dần được đón Thiên Hỷ cát tinh, nên đường tình duyên tốt. Người độc thân tìm được ý trung nhân như ý, người đã kết hôn sinh con trong năm nay sẽ đại cát đại lợi.

Đường sức khỏe không được tốt cho lắm, dễ mắc các bệnh vặt, vì thế hãy chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tham gia các hoạt động thể thao, giải trí giữ cho tinh thần thoải mái, tránh tự tạo áp lực cho bản thân.

Tuổi Tỵ

Trong công việc bạn sẽ được nhiều người giúp đỡ. Nếu có ý định ra làm riêng thì nên dứt khoát và tránh việc phải phụ thuộc vào người khác hãy tranh thủ từng cơ hội và nếu nắm bắt kịp thời chắc chắn bạn sẽ thu được thành công lớn.

Việc đó sẽ gây ra những khó khăn bước đầu nhưng yên tâm là sẽ không có vấn đề gì quá lớn nhé. Quý nhân sẽ giúp bạn vượt qua mọi thứ.

Tình duyên của tuổi Tỵ khá ổn định, với những người đã kết hôn thì cuộc sống tình cảm khá hài hòa. Cuộc sống hàng ngày yên bình không có mâu thuẫn hay điều gì ảnh hưởng đến cảm xúc. Hãy tạo những bất ngờ nho nhỏ để làm tươi mới tình yêu nếu cảm thấy có khoảng cách hay sự nhàm chán giữa hai người nhé.

Đối với những bạn còn người chưa có gia đình thì đây là cơ hội để gặp được ý trung nhân.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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