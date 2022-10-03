Tử vi tuần (từ 03-09/10/2022): 3 con giáp hưởng trọn phúc Thần Tài, vơ đâu cũng có lộc, giàu có hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 05:55

Trong tuần tới, 3 con giáp này sẽ sa hố tài lộc, giàu lên bất chấp khiến thiên hạ vô cùng ghen tỵ.

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, ý chí và nghị lực kiên cường. Dù không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ không bao giờ đầu hàng trước số phận. Tuổi Dần tham vọng và muốn xây dựng cuộc sống sung túc cho riêng mình, vì vậy họ không ngừng nỗ lực để đạt được điều mình mong muốn nhất. Trong năm nay, tài vận của những người tuổi Dần tương đối ổn định.

Tuần (từ 03-09/10/2022) tới là khoảng thời gian may mắn nhất trong năm nay. Đối với những người làm kinh doanh, đây là lúc bạn nên tranh thủ nắm bắt mọi thời cơ để có thể “cá kiếm” được khối tài sản to lớn. Ngay cả khi trong thời gian này tuổi Dần không chủ động đi tìm cơ hội thì tài vận cũng sẽ ghé thăm. Dự kiến cuối năm, cuộc sống tuổi Dần sẽ được cải thiện rõ rệt, đủ để sống sung túc đến vài năm sau.

Tử vi tuần (từ 03-09/10/2022): 3 con giáp hưởng trọn phúc Thần Tài, vơ đâu cũng có lộc, giàu có hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Tuần (từ 03-09/10/2022) tới là khoảng thời gian may mắn nhất trong năm nay. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Trong chúng ta, không phải ai sinh ra cũng đã có số hưởng. Có một số người phải trải qua khoảng thời gian vất vả, khó khăn mới đạt được cuộc sống như mong muốn. Những năm trước, tuổi Thìn phải chật vật với tình hình tài chính dù không quá tệ hại nhưng cũng đủ gây phiền não.

Nhưng may mắn là trong năm nay, tuổi Thìn được xem là 1 trong những con giáp gặp nhiều vận may, đặc biệt là trong tuần (từ 03-09/10/2022), ví của bản mệnh sẽ từ từ dày lên. Điều này cũng đồng nghĩa với sự nghiệp của tuổi Thìn sẽ thuận lơi, suôn sẻ, gặp được nhiều quý nhân giúp họ kiếm được khối tài sản kha khá.

Dự kiến vào cuối năm nay, tuổi Thìn sẽ gây dựng được cơ ngơi ổn định, vững chắc, làm bàn đạp để tiếp tục phát triển vào năm sau. Từ đó có cuộc sống thoải mái hơn, nhẹ nhàng ngoài sức tưởng tượng.

 

Tuổi Dậu

Tuần (từ 03-09/10/2022), vận đỏ của người tuổi Dậu cũng vô cùng khả quan. Dù bị mất duyên trong chuyện tình cảm nhưng cả sự nghiệp lẫn cuộc sống của người tuổi Dậu cũng suôn sẻ hơn những con giáp khác.

Tuần (từ 03-09/10/2022) người tuổi Dậu không những tài vận vượng phát, thu nhập tăng nhanh mà mọi dự định, kế hoạch muốn thự hiện đều sẽ thành công. Bản mệnh làm việc gì cũng phất lên như diều gặp gió, mọi thứ được an bài tốt đẹp. Đây là con giáp có khả năng kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Cũng trong thời gian này, người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn về tình yêu và công việc.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Qua đêm nay (1/10), 3 con giáp sớm mua nhà, tậu xe, trúng số độc đắc, tiền bạc rủng rỉnh vào như nước, làm gì cũng thăng tiến

Qua đêm nay (1/10), 3 con giáp sớm mua nhà, tậu xe, trúng số độc đắc, tiền bạc rủng rỉnh vào như nước, làm gì cũng thăng tiến

Qua đêm nay (1/10), tử vi có dự báo, bất kể làm gì 3 con giáp này cũng được quý nhân trợ giúp hết mình, tài lộc dồn về chật nhà.

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