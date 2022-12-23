Tử vi tuần mới (từ ngày 26/12 - 1/1): 3 con giáp khổ tận cam lai, một bước đổi đời giàu sang, Thần Tài phù hộ, đón Tết sung túc ấm no

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 17:46

Tử vi tuần mới cho biết, những con giáp dưới đây sẽ được trời ban phúc lành, may mắn kéo đến, giàu sang chạm đỉnh.

Tuổi Dần

Tuổi Dần luôn được biết đến là những người mạnh mẽ, đầy tham vọng, thấy gian nan không chùn bước, thấy khốn khó không nản lòng. Chính vì thế, bước sang tuần mới đến, tuổi Dần càng đếm tiền sái tay, của nả cứ vơi lại đầy.

Tử vi có nói, người tuổi Dần sẽ được Thần tài phù hộ, giàu sang chạm đỉnh, sự nghiệp đột phá, tiền tỷ trong tay chính là lộc lá trời ban cho Dần. Thế nên, dù hiện tại bị vận xui đeo bám Dần cũng đừng lo lắng bởi chỉ cần vượt qua năm Kỷ Hợi bạn sẽ có tất cả trong tay.

Tử vi tuần mới (từ ngày 26/12 - 1/1): 3 con giáp khổ tận cam lai, một bước đổi đời giàu sang, Thần Tài phù hộ, đón Tết sung túc ấm no - Ảnh 1
Chính vì thế, bước sang tuần mới đến, tuổi Dần càng đếm tiền sái tay, của nả cứ vơi lại đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh người tuổi Tỵ có đức tính tỉ mỉ cẩn thận nên làm việc gì cũng chỉn chu, suy nghĩ đa chiều. Tài năng của con giáp này không thể không thừa nhận, tuy nhiên không phải người tài nào sinh cũng gặp thời.

Tủ vi dự đoán, sang tuần mới đến, con giáp tuổi Tỵ có thể nhờ phúc quý nhân mà có được thêm nhiều may mắn để tăng tài tiến lộc, phát triển sự nghiệp của mình thênh thang rộng mở, sự nghiệp phát triển rực rỡ, tài lộc đủ đầy. Không chỉ thế, về phương diện tình duyên của tuổi Tỵ cũng viên mãn.

Tử vi tuần mới (từ ngày 26/12 - 1/1): 3 con giáp khổ tận cam lai, một bước đổi đời giàu sang, Thần Tài phù hộ, đón Tết sung túc ấm no - Ảnh 2
Tủ vi dự đoán, sang tuần mới đến, con giáp tuổi Tỵ có thể nhờ phúc quý nhân mà có được thêm nhiều may mắn để tăng tài tiến lộc, phát triển sự nghiệp của mình thênh thang rộng mở, sự nghiệp phát triển rực rỡ, tài lộc đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi sinh ra là những người cần cù chịu khó, không sợ đối mặt với thử thách, chông gai để tìm kiếm cơ hội tốt để đổi đời. Người tuổi Mùi luôn có bản lĩnh và khát vọng làm giàu. Trong số những con giáp, người tuổi Mùi chịu khó xông pha, lấy những vấp ngã trong cuộc sống làm động lực để vươn lên.

Tử vi dự đoán, bước sang tuần mới từ ngày 26/12 đến 1/1, tuổi Mùi sẽ cảm nhận được vận may bất ngờ lội ngược dòng. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có những thay đổi tích cực, cuối năm giàu sụ bất ngờ.

Tử vi tuần mới (từ ngày 26/12 - 1/1): 3 con giáp khổ tận cam lai, một bước đổi đời giàu sang, Thần Tài phù hộ, đón Tết sung túc ấm no - Ảnh 3
Tử vi dự đoán, bước sang tuần mới từ ngày 26/12 đến 1/1, tuổi Mùi sẽ cảm nhận được vận may bất ngờ lội ngược dòng - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng thứ Ba ngày 20/12/2022, 3 con giáp thuận lợi tiến thân, tiền ào ào chảy vào nhà, vàng chắn trước ngõ, đón nhiều niềm vui

Đúng thứ Ba ngày 20/12/2022, 3 con giáp thuận lợi tiến thân, tiền ào ào chảy vào nhà, vàng chắn trước ngõ, đón nhiều niềm vui

Tử vi nói rằng, đúng thứ Ba ngày 20/12/2022, 3 con giáp may mắn tiền của dồi dào, làm ăn phát đạt.

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