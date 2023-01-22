Tử vi tuần mới (từ ngày 23/1 - 29/1), 3 con giáp hoan hỷ đón lộc về, bất ngờ giàu ú ụ, 'búng tay là có tiền', sống đời vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 22/01/2023 10:42

Theo tử vi, sang tuần mới đến, 3 con giáp này sẽ có sự chuyển mình mạnh mẽ, làm gì cũng thuận lợi thêm nhiều phần.

Tuổi Sửu

Trong tuần mới đến, công việc của con giáp tuổi Sửu sẽ gặp được người giúp đỡ, có thể là cấp trên, đồng nghiệp hoặc một người từ bên ngoài tác động vào, đem đến cơ hội phát triển. Người tuổi Sửu dù làm công ăn lương hay làm việc tự do đều gặp nhiều may mắn.

Không chỉ sự nghiệp có bước tiến đáng kể, chuyện tình cảm của những người này cũng thêm nhiều phần thuận lợi. Người có đôi có cặp tình cảm được hâm nóng, vợ chồng ngày càng gắn bó, người độc thân có thể gặp được nửa kia của mình.

Tử vi tuần mới (từ ngày 23/1 - 29/1), 3 con giáp hoan hỷ đón lộc về, bất ngờ giàu ú ụ, 'búng tay là có tiền', sống đời vinh hoa phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sang tuần mới đến, người tuổi Ngọ có thần may mắn kề bên, dù làm gì cũng dễ suôn sẻ, đạt được thành công. Theo tử vi, người tuổi này vốn giỏi giang khéo léo, nay có thêm cát tinh trợ mệnh, thành công là điều nằm trong tầm tay.

Đây được xem là khoảng thời gian cực thuận lợi của người tuổi Ngọ. Chính bởi vậy, những chú Ngựa cần tranh thủ khoảng thời gian vượng cát tinh này để thực hiện kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu của mình. Một điều không được quên chính là hãy tránh xa những trò may rủi về tiền bạc.

Tử vi tuần mới (từ ngày 23/1 - 29/1), 3 con giáp hoan hỷ đón lộc về, bất ngờ giàu ú ụ, 'búng tay là có tiền', sống đời vinh hoa phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Theo tử vi, sang tuần mới đến sẽ là khoảng thời gian giúp người tuổi Thìn có sự chuyển mình mạnh mẽ. Họ vốn là những người được trời phú có tài, có sắc và có năng lực. Họ luôn toát ra khí chất cuốn hút, khiến mọi người ngưỡng mộ bởi lý tưởng mà họ theo đuổi.

Thời gian vừa qua, mặc dù đã nỗ lực rất nhiều trong công việc nhưng tuổi Thìn chưa đạt được kết quả đáng kể, thậm chí có thể để mất cơ hội phát triển bản thân. Tuy nhiên, chính sự không ngừng nỗ lực, tiến lên phía trước sẽ đem lại thành công cho người tuổi này, vượng cả tài lộc, sự nghiệp và tình cảm.

Tử vi tuần mới (từ ngày 23/1 - 29/1), 3 con giáp hoan hỷ đón lộc về, bất ngờ giàu ú ụ, 'búng tay là có tiền', sống đời vinh hoa phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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