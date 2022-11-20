Tử vi tuần mới (từ ngày 21-27/11/2022): Top 3 con giáp có vận may gia tăng chóng mặt, tiền vào như nước, phất lên giàu có, giàu sang viên mãn

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 20:50

3 con giáp này được thần Tài sủng ái, tiền vào như nước, vận may cũng vậy mà gia tăng chóng mặt khiến ai cũng phải ghen tị.

Tuổi Tý

Tử vi học có nói, trong tuần mới (từ ngày 21-27/11/2022), tuổi Tý sẽ được thần may mắn chiếu cố, giàu sang vô đối. Vận may của tuổi Tý sẽ lội ngược dòng, bất kể làm việc gì cũng dễ dàng thành công, những việc tưởng chừng khó khăn lại vận hành trơn tru đến không ngờ. Thời gian này chỉ cần phát huy hết khả năng của mình, ra sức xây dựng và phát triển sự nghiệp thì chắc chắn sẽ thành công mỹ mãn.

Nhờ không ngừng tìm tòi, sáng tạo, dám dấn thân nên Tý được trời Phật nâng đỡ, ban cho vô số cơ hội kiếm tiền. Trong tuần mới này, con giáp may mắn nhất này sẽ lội ngược dòng, ngày trước khốn khó bao nhiêu thì giờ đây họ càng an nhàn, sung sướng bấy nhiêu.

Tử vi tuần mới (từ ngày 21-27/11/2022): Top 3 con giáp có vận may gia tăng chóng mặt, tiền vào như nước, phất lên giàu có, giàu sang viên mãn - Ảnh 1
Tử vi học có nói, trong tuần mới (từ ngày 21-27/11/2022), tuổi Tý sẽ được thần may mắn chiếu cố, giàu sang vô đối. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Tử vi tuần mới (từ ngày 21-27/11/2022): sự nghiệp của người tuổi Mão lên như diều gặp gió

Người tuổi Mão bước vào vận đỏ trong tuần mới (từ ngày 21-27/11/2022) này nên làm gì cũng hanh thông thuận lợi, tình tiền như ý. Không chỉ ôm hết của cải trong thiên hạ vào nhà, con giáp giàu sang này còn vét cạn túi thần tài, muốn khổ cũng không được.

Trong thời gian này, sự nghiệp của người tuổi Mão lên như diều gặp gió. Mão đạt những thành tựu nhất định trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Không những thế, con giáp này còn nhận được nhiều cơ hội để phát triển khả năng của bản thân.

Tuổi Hợi

Sống tử tế, khôn khéo và chăm làm điều thiện nên Hợi tích được nhiều công đức, đi đến đâu cũng được quý mến thương yêu.

Theo tử vi trong tuần mới (từ ngày 21-27/11/2022) những người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn, đây chính là thời kỳ mà vận khí của người tuổi Hợi luôn giữ ở mức bình ổn, tốt đẹp. Thời gian tới, vận khí đạt mức đỉnh điểm, tin vui nối tiếp tin vui, tài lộc phát vượng vô cùng.

Thời gian này Hợi sẽ thu nhận nhiều cát khí, được nhiều phúc báo. Theo đó, vận trình tháng tăng tốc, đặc biệt là phương diện tài lộc phất lên nhanh chóng.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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