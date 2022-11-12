Tử vi tuần mới (từ ngày 14-20/11/2022): 3 con giáp này cực kì may mắn giàu sang, tiền ập xuống đầu, đi đâu cũng được người người ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 08:31

3 con giáp dưới đây được ví như "con cưng" của Thần Tài vì ít khi hoặc không bao giờ phải chịu khổ.

Tuổi Tỵ

Tử vi tuần mới (từ ngày 14-20/11/2022) Tài lộc có dấu hiệu tăng tiến vào đầu tuần, các nguồn thu tăng lên trông thấy. Tiền bạc không ngừng đổ về túi của con giáp này, bạn nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể, không nên vung tay quá trán kẻo lại không khống chế được nhu cầu mua sắm của mình.

Tử vi tuần mới (từ ngày 14-20/11/2022): 3 con giáp này cực kì may mắn giàu sang, tiền ập xuống đầu, đi đâu cũng được người người ngưỡng mộ - Ảnh 1
Tử vi tuần mới (từ ngày 14-20/11/2022) Tài lộc có dấu hiệu tăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Tử vi tuần mới (từ ngày 14-20/11/2022) tuổi Mùi được quý nhân phù trợ nên mọi việc hanh thông, việc gì cũng như ý nhất là phần công việc. Công việc của bạn vô cùng tốt đẹp, bạn nhận được sự đãi ngộ của cấp trên, có nhiều thành tích tốt, dự án lớn thành công thu được nhiều tiền.

Chuyện tiền bạc của bạn vô cùng tốt đẹp, có quá nhiều nguồn thu dành cho bạn thế nên bạn nhất định phải có kế hoạch tiết kiệm, chi tiêu cho riêng mình. Nếu tính toán xây nhà, mua xe thì phải tính toán sớm đi nhé.

Tình duyên tốt đẹp, mọi thứ như ý, gia đình viên mãn. Bạn thực sự là người may mắn khi có được một tình yêu thương tốt đẹp như thế. Phải trân trọng người đó nhé vì lúc nào cũng là bạn dựa vào người ấy mà cố gắng, vui vẻ.

Tuổi Mão

Thời gian trước tuổi Mão cảm thấy khá mệt mỏi và áp lực vì phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm và dù có nỗ lực như thế nào cũng không khi nào ngơi tay. Tuy nhiên tuần mới (từ ngày 14-20/11/2022) sẽ giúp giải tỏa rất nhiều những gánh nặng của tuổi Mão cũng như mang lại nhiều may mắn.

Công việc suôn sẻ, đạt được những thành quả khả quan không chỉ khiến tâm trạng người tuổi Mão tích cực hơn mà còn tạo thêm động lực phấn đấu hơn nữa trong cuộc sống. Đồng thời tài chính ổn định cũng giúp tuổi Mão chủ động hơn trong chi tiêu và sẵn sàng tự thưởng cho mình những phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Tử vi 12.11, tài vận bừng bừng bung lộc, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, bước ra cửa có khoản tiền kếch xù rơi trúng đầu, từ nay chẳng phải lo nghĩ

Tử vi 12.11, tài vận bừng bừng bung lộc, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, bước ra cửa có khoản tiền kếch xù rơi trúng đầu, từ nay chẳng phải lo nghĩ

Tử vi 12.11, vớ phải khoản tiền khổng lồ, 3 con giáp càng cố gắng càng giàu sang, cơ hội đổi đời trong tầm tay.

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