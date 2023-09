Tử vi tuần mới từ 6 - 12/3/2023 của 12 con giáp: Sửu căng thẳng, Thìn khởi sắc nhưng không được chủ quan

Có thể thấy rằng tuần này là một tuần làm việc rất căng thẳng, mệt mỏi đối với người tuổi Sửu. Bạn không nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cả cấp trên và đồng nghiệp nên việc gì cũng phải tự lực cánh sinh, có rắc rối cũng phải tự mình tìm cách giải quyết. May mắn là phương diện tài lộc vẫn có điểm sáng nhất định. Người làm ăn kinh doanh đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường nên lượng khách hàng luôn duy trì ở mức ổn định. Thêm vào đó, bạn là người chi tiêu có kế hoạch nên không lo túng thiếu. Sao Dịch Mã chiếu mệnh cho thấy nếu muốn phát triển và tiến bộ hơn thì dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa, bạn cũng không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Chuyện tình cảm lại là một nốt trầm buồn. Vợ chồng bạn dễ rơi vào chiến tranh lạnh với nhau. Nếu có điều gì bất mãn với đối phương, bạn nên thẳng thắn nói ra để người ấy biết và thay đổi, còn giữ trong lòng chỉ khiến cả hai người đều căng thẳng, mệt mỏi mà thôi.

3. Tử vi tuần mới tuổi Dần

Đầu tuần là khoảng thời gian khó khăn đối với người tuổi Dần theo đuổi con đường sự nghiệp. Bản mệnh phải chịu sự nghi ngờ hoặc chia rẽ của đồng nghiệp, song nếu cố gắng làm việc thì bạn có thể khẳng định được giá trị của bản thân, khiến mọi người nhìn bằng con mắt khác.

Tình hình tài chính không có nhiều biến động trong tuần này, cho thấy bạn cần tiếp tục cố gắng nếu muốn thu được thành quả mong muốn. Các mối đầu tư chưa đem lại lợi nhuận, bạn cũng nên dành thời gian kiểm tra lại xem mình có nhầm lẫn điều gì không.

Sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt, tuy nhiên, bạn lại không thực sự mong muốn đến với ai. Chính vì vậy, bạn tỏ vẻ khá dửng dưng dù trong lòng bạn cũng biết đó là một đối tượng khá triển vọng.

Với người đã có đôi có cặp, quan hệ giữa hai vợ chồng bạn lúc gần lúc xa. Đôi bên xa cách nhau sẽ tạo điều kiện cho kẻ thứ ba xuất hiện. Nếu còn quý trọng những gì mà mình đang có thì bạn và người ấy nên tìm cách hâm nóng lại mối quan hệ.

4. Tử vi tuần mới tuổi Mão

Nhìn chung, người tuổi Mão có một tuần làm việc khá yên bình. Bạn nhận được sự hậu thuẫn của cấp trên nên nhiều công việc khó cũng được giải quyết khá gọn gàng. Tuy nhiên, bạn cần chú ý đến mối quan hệ với đồng nghiệp xung quanh, chớ đẩy mình vào thế bị cô lập.

Đầu tuần, tình hình tài chính của người làm công việc tự do ít nhiều có khởi sắc. Bạn hoàn thành tốt hợp đồng nên nhận được thù lao của đối tác. Tuy nhiên, khoảng thời gian sau đó thì tiền bạc chảy vào túi nhỏ giọt, vì thế cần chú ý đến chuyện chi tiêu.

Phương diện tình cảm có dấu hiệu đi xuống vào những ngày cuối tuần. Hai vợ chồng bạn không nên so đo, tính toán với nhau những lỗi lầm nhỏ nhặt. Nếu có việc nào người ấy không cố tình làm sai thì bạn nên bỏ qua, không nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

Trong khoảng thời gian bận rộn như thế này, hung tinh Thái Tuế khuyên bạn nên cẩn thận nếu có việc cần xuất hành đi xa như về quê, công tác, du lịch... Trước khi rời nhà, bạn nên đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn.