Tử vi tuần mới từ 4/9 đến 10/9/2023: 3 con giáp tài vận khởi sắc, công việc tiến triển đi lên, tình cảm lứa đôi nồng thắm

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp , từ ngày 4/9 đến 10/9/2023, tuổi Dậu được cấp trên giao cho những nhiệm vụ trọng đại. Con giáp này hãy nhắc nhở bản thân cố gắng hết sức để hoàn thành, bởi đây chính là bước đệm để bản mệnh thăng tiến trong tương lai, giữ một vị trí đáng ngưỡng mộ.

Tình cảm cũng cực kỳ thuận lợi. Người độc thân đi đến đâu cũng nhận được sự chú ý của người khác giới, vì thế cơ hội tìm được nửa kia là rất cao. Với các cặp vợ chồng, hai người tận hưởng mọi lúc ở bên nhau, quan hệ ngọt ngào đáng ngưỡng mộ.

Tài lộc khá hanh thông, khi tuổi Dậu nhận được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó. Nếu là người làm công ăn lương, bản mệnh nhận được các khoản tiền thưởng nóng vì hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nếu muốn cải thiện thu nhập, con giáp này có thể sắp xếp thời gian làm thêm.

Tuy nhiên trong tuần này, tuổi Dậu nên cẩn thận nếu có việc cần xuất hành đi xa như về quê, công tác, du lịch... Trước khi rời nhà, bản mệnh nên đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi cần nhắc nhở mình quyết tâm trong công việc, không nên bỏ cuộc giữa chừng kẻo bao nhiêu công lao của mình bỏ ra trước đó đều uổng phí. Tuần này có nhiều khó khăn xuất hiện đòi hỏi bạn phải giải quyết tuần tự, chớ nên nóng vội.

Phương diện tiền bạc cũng không có dấu hiệu phát triển nào đáng nói, do đó bạn cần tìm ra hướng đi mới cho mình, chớ mãi rập khuôn theo một lối mòn đã vạch sẵn. Nếu bây giờ bạn không năng động lên thì sau này sẽ bị đối thủ vượt qua rất dễ dàng.

Phương diện tình cảm hài hòa hay khúc mắc chủ yếu phụ thuộc vào cách hành xử của hai người. Bạn không nên nói những lời chọc giận nửa kia chỉ vì không hài lòng về một vấn đề nào đó. Nếu chuyện này cứ tiếp diễn thì quan hệ đôi bên rất dễ xuất hiện rạn nứt.

Sao Thiên Cẩu chiếu mệnh cũng chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dịch Mã chiếu mệnh thông báo cho người tuổi Ngọ tuần này phải đi lại khá nhiều. Tuy nhiên, công sức bạn bỏ ra đều được thu thành quả xứng đáng. Nếu có công việc đòi hỏi đi lại, đừng ngại ngần từ chối. Hãy xông xáo mà làm, bạn chắc chắn không phải chịu thiệt thòi.

Chính Tài cát thần phát huy tối đa vai trò phù trợ, những người làm ăn chân chính sẽ được đền đáp tương xứng trong tuần tới. Đương sự có thể thu được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó. Bạn nên sử dụng khoản tiền này một cách thông minh vào những mục đích cụ thể, tránh chỉ nghĩ đến việc chơi bời, hưởng thụ, tham vào các trò đỏ đen kẻo tiền mất tật mang.

Nhờ Tam Hội cục chiếu cố nên người tuổi Ngọ luôn được lòng mọi người xung quanh. Con giáp này cảm thấy gặp gỡ trò chuyện với bạn bè cũng đủ để họ cảm thấy vui nên không muốn phát triển chuyện hẹn hò yêu đương. Tuy nhiên, bạn cần chú ý quan tâm đến mọi người trong gia đình nhiều hơn, có thể thiếu tình yêu nhưng không thể bỏ bê cha mẹ.

Ảnh minh họa: Internet

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