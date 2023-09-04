Tử vi tuần mới từ 4/9 đến 10/9/2023: 3 con giáp gặp dữ hóa lành, biến hung thành cát, đổi vận lên hương, đón tài lộc tứ phương

Tâm linh - Tử vi 04/09/2023 12:13

Tuần mới, 3 con giáp này gặt hái được thành tích đáng mừng, mọi việc sẽ có dấu hiệu tốt dần lên.

Tuổi Tý 

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng từ ngày 4/9 đến 10/9/2023, vận trình của tuổi Tý hung cát đan xen. Trên phương diện sự nghiệp, đầu tuần bản mệnh phải tự lực cánh sinh, song nhờ vậy mà phát hiện ra tiềm năng của bản thân và gặt hái được thành tích đáng mừng.

Thực tế thì chuyện làm ăn vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển tích cực trong thời điểm này. Có lẽ tuổi Tý nên thử thách bản thân nhiều hơn ở những lĩnh vực mới chứ đừng vội hài lòng với thực tại, nếu không, đối thủ sẽ nhanh chóng vượt lên trên bản mệnh.

Nếu con giáp này quyết tâm không bỏ cuộc thì dần dần, mọi việc sẽ có dấu hiệu tốt dần lên. Đến khi cơ hội mở ra trước mắt, bản mệnh hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân, rồi bản mệnh sẽ học được nhiều bài học đáng quý.

Vận trình tình cảm không mấy bình yên khi đôi lứa thường xuyên mâu thuẫn ý kiến với nhau. Con giáp này thường bắt đối phương nghe theo mình và điều đó khiến nửa kia thật là mệt mỏi. Hai người ngày càng thiếu thấu hiểu và bao dung cho nhau.

Tử vi tuần mới từ 4/9 đến 10/9/2023: 3 con giáp gặp dữ hóa lành, biến hung thành cát, đổi vận lên hương, đón tài lộc tứ phương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn chớ nên vì những thành công bước đầu trong công việc mà thành ra kiêu ngạo. Nếu bạn làm việc gì cũng theo ý thích của mình, bỏ ngoài tai lời khuyên của người khác cũng như quy định của tập thể thì sớm muộn gì cũng gặp rắc rối, gây phiền phức cho mọi người.

Phương diện tài lộc có những biến chuyển khá tích cực vào thời điểm giữa và cuối tuần, khi bạn tìm ra hướng phát triển phù hợp với mình. Bạn sẵn sàng là người đi tiên phong thử thách bản thân nên có thể thu về khoản lãi sớm nhất so với mọi người xung quanh.

Tuy nhiên, Tiểu Hao khuyên bản mệnh làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện chi tiêu, nếu không, dù có dư dả đến đâu, bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của, cuối cùng khi có việc cần kíp xảy ra lại phải vay mượn mọi người xung quanh.

Chuyện tình cảm không mấy sáng sủa khi bạn phát hiện ra nửa kia đang có hành vi lừa dối mình và cảm thấy rất thất vọng. Tuy nhiên, bạn cần giữ lý trí khi xử lý vấn đề này, bởi càng nóng nảy thì việc càng trở nên khó giải quyết, thậm chí còn gây thêm tổn thương cho nhau.

Tử vi tuần mới từ 4/9 đến 10/9/2023: 3 con giáp gặp dữ hóa lành, biến hung thành cát, đổi vận lên hương, đón tài lộc tứ phương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tuần này chính là “thời cơ” mà người tuổi Dậu đã chờ đợi. Nhờ được Tam Hợp che chở, công việc và tài lộc của bạn sẽ có dấu hiệu khởi sắc, mưu sự dễ dàng hơn. 

Khi đã kiểm soát được tính nóng giận, hạn chế gây hấn với mọi người xung quanh, nhân duyên của họ sẽ dần chuyển biến tích cực hơn. Bản mệnh sẽ gặp được những người đồng đội tốt, mang đến cơ hội tốt để phát triển và tiến bước.

Tài lộc của người tuổi Dậu có sự gia tăng đáng kể. Nếu là người làm ăn kinh doanh hoặc đầu tư thì có khả năng thu về lợi nhuận không nhỏ. Người làm công ăn lương thì có dấu hiệu đạt được kết quả khả quan, nhận lương thưởng tương xứng.

Đây đều là kết quả của quá trình nỗ lực suốt thời gian trước khi, gồng gánh vượt qua khó khăn để thể hiện năng lực bản thân. Khi đã xây được nền móng vững chắc, được cấp trên ghi nhận nỗ lực, công việc về sau sẽ càng thuận lợi hơn, hứa hẹn nhiều tin vui.

Tử vi tuần mới từ 4/9 đến 10/9/2023: 3 con giáp gặp dữ hóa lành, biến hung thành cát, đổi vận lên hương, đón tài lộc tứ phương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Tuần mới được xem là thời gian vượng khí với 3 con giáp sau, vận đỏ như son, thu nhập tăng cao, khởi sắc bừng bừng.

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