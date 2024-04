Tử vi tuần mới từ 29/5 - 4/6/2023: Thân nhận được nhiều tin vui trong công việc, Mùi gặp phải 'vận đen', cần cẩn trọng trong đi lại

Tử vi tuần này cho biết rằng vận trình tổng thể của tuổi Ngọ có thể gặp chuyện không vui trong ngày thứ Ba. Do đó, đây là thời điểm mà bạn đừng hành động bốc đồng vì nó có thể mang lại những rắc rối không cần thiết cho bạn. Mặt khác, thứ Hai và các ngày từ thứ Tư đến Chủ Nhật là những ngày không có gì đáng lo.

Công việc: Một vài vấn đề xuất hiện khi làm việc đầu tuần nhưng điều ấy không thể ngăn bước được người tuổi Ngọ tiến tới thành công. Ngược lại, với tinh thần tích cực, bạn càng hăng hái và hăng say làm việc hơn do bạn biết đây là thời điểm mình cần phải khẳng định bản thân để có bước tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Tình cảm: Vận trình tình cảm thay đổi theo hướng khả quan trong tuần này. Bạn dường như đã quên đi những chuyện không vui trong quá khứ và sẵn sàng mở lòng đón nhận sự quan tâm của mọi người. Điều này giúp bạn sớm tìm được người tâm đầu ý hợp với mình.

Tuổi Ngọ có thể gặp chuyện không vui trong ngày thứ Ba - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Cảnh báo tuổi Mùi phải cẩn thận đi lại, ăn nói trong tuần mới này vì tử vi nhận thấy bạn đang trong vận trình không an toàn. Đặc biệt là đi xa, tránh được thì càng tốt, nếu không tránh được thì nên hương khói tổ tiên đầy đủ trước khi đi để tâm an vạn sự an.

Hung tinh Thái Tuế nhập mệnh khiến con giáp này thấy chán nản và không muốn cố gắng làm việc. Tuổi Mùi chỉ muốn buông xuôi trước những nhiệm vụ chất đống, có ý định chuyển việc hoặc nghỉ việc hẳn. Cố gắng nhiều nhưng không được sếp thừa nhận, bắt đầu nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, bực tức.

Bù lại nhờ Chính Tài nâng đỡ nên đường tài lộc có may mắn. Những người mới chuyển việc hoặc đang kinh doanh sẽ có tiền về. Tuy nhiên, nếu muốn làm việc lớn thì nên nhanh chóng tiến hành vào đầu tuần thì sẽ gặp nhiều may mắn hơn.

Trong tuần gia đình bạn bất ổn, cả bản thân bạn cũng vậy. Không nên đi du lịch xa hay tiến hành các việc lớn trong họ hàng, gia đình. Tốt nhất là nên hoãn đến tuần sau, chờ ngày đẹp hơn.

Cảnh báo tuổi Mùi phải cẩn thận đi lại, ăn nói trong tuần mới này vì tử vi nhận thấy bạn đang trong vận trình không an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ ra rằng từ ngày 29/5 đến 4/6/2023, từ giữa tuần tuổi Thân nhận được nhiều tin vui trong công việc. Những ai đang chờ đợi tin tức từ thi cử, bầu cử, đòi quyền lợi, đa phần sẽ được nhận phản hồi tích cực, may mắn. Người kinh doanh cũng dễ dàng đạt được mức lợi nhuận lớn.

Con giáp này cần chăm sóc công việc chính nhiều hơn nếu như muốn tiền bạc phát triển. Cuối tuần là thời điểm cát khí vượng, nguồn thu nhập có dấu hiệu chuyển biến tích cực, tốt cho việc cầu tài, thi cử, cần phải nhanh chóng nắm bắt.

Nổi bật trong tuần là vận đào hoa của tuổi Thân khởi sắc hơn ai hết. Đường tình duyên thắm sắc, người đã có gia đình đón thêm nhiều tin vui, tuy nhiên cần phân biệt rõ ràng bạn bè khác giới để không xảy ra mâu thuẫn.

Người độc thân có thể mừng vui vì sắp tới đào hoa nở rộ, những mối lương duyên may mắn sẽ tìm đến con giáp này. Tuổi Thân là con giáp duy nhất trong 12 con giáp may mắn được trao cơ hội này trong tuần.

Tuổi Thân nhận được nhiều tin vui trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.