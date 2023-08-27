Tử vi tuần mới từ 28/8 đến 3/9/2023: 3 con giáp may mắn trăm bề, trúng lộc phú quý, tiền tài đủ đầy, phất lên như diều gặp gió

Tử vi tuần mới từ 28/8 đến 3/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hôm nay khá thành công với nhiều dự án quan trọng.

Tình cảm: Hãy tạo dựng sự tin tưởng và gắn kết với người bạn đời của bạn.

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay đừng ngần ngại thể hiện ý kiến của mình trong công việc, biết cách tạo ấn tượng với đối tác.

Tài lộc: Tiêu tốn quá nhiều tiền vào công việc, chú ý quản lý hiệu quả.

Sức khỏe: Đừng quên dành thời gian cho việc tập thể dục, khi cơ thể bạn không khoẻ khoắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất rất nhiệt tình, tư duy tốt và luôn có khả năng thay đổi linh hoạt. Dù thế nào đi chăng nữa, bản mệnh luôn nhanh chóng thích ứng với sự thay đổi, giúp bản thân ngày càng tiến xa hơn trên con đường phát triển.

Từ nay đến cuối tuần tới là khoảng thời gian người tuổi Tuất có nhiều sự phát triển thuận lợi. Bản mệnh có cơ hội để thể hiện tài năng của mình, mở rộng sự nghiệp. Cho dù thời cuộc có biến động đến đâu, bằng sự thông minh và may mắn, người tuổi Tuất chắc chắn sẽ không gặp nhiều chuyện phiền phức, thành tích phát triển ổn định.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi tuần mới từ ngày 28/8 đến 3/9/2023 của 12 con giáp, tuổi Mùi có một tuần khá bận rộn khi công việc tăng cả về khối lượng lẫn áp lực. Thời gian trước đó, bản mệnh được giao thêm trọng trách, đồng nghĩa với kèm thêm không ít gánh nặng.

Chẳng có con đường tới thành công nào trải sẵn đầy hoa hồng, muốn đạt được điều mình muốn thì phải chấp nhận trả giá bằng thời gian và công sức. Do đó, dù hiện tại gặp khó khăn cũng chớ nên nản lòng. Bản mệnh chỉ cần nỗ lực và cống hiến một cách nghiêm túc thì không có thách thức nào có thể cản lối.

Tài lộc trong tuần được đánh giá là khá vượng, tuổi Mùi gặp nhiều may mắn trong kinh doanh buôn bán. Song bản mệnh vẫn lên lưu ý tới các khoản chi tiêu, cần hạn chế mua sắm ngẫu hứng kẻo có nhiều tiền bao nhiêu cũng dễ tiêu hết bấy nhiêu.

Vận trình tình cảm không gặp phải biến động nào đáng ngại. Đôi lứa bên nhau tuy khó tránh khỏi những lúc khúc mắc mà tranh cãi nhưng tình trạng này diễn ra không quá thường xuyên. Bản mệnh và nửa kia luôn biết kiểm soát cảm xúc để không xảy ra chuyện đáng tiếc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.