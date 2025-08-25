Tử vi tuần mới từ 25/8 - 31/8/2025, 3 con giáp được cát tinh nâng đỡ, ăn nên làm ra, tình tiền đỏ thắm, làm gì cũng hanh thông thuận lợi

Tử vi tuần mới từ 25/8 - 31/8/2025, tuổi Thìn được quý nhân soi đường, cảm thấy khá thoải mái khi không phải đối mặt với nhiều áp lực trong công việc. Công việc tiến hành trôi chảy, không cần lo lắng quá nhiều, chỉ làm theo kế hoạch đã đề ra là có được kết quả như mong đợi.

Bù lại cục diện lục hợp xuất hiện báo hiệu tuổi Thìn sẽ đón nhận nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Con giáp này sẽ có được đường tình duyên vượng sắc, vợ chồng yêu thương hòa thuận, chăm sóc lẫn nhau mỗi ngày. Có lẽ hai người đang trong khoảng thời gian vô cùng vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.

Tử vi tuần mới từ 25/8 - 31/8/2025, tuổi Tỵ tràn đầy những điều bất ngờ. Chuyện làm ăn kinh doanh của con giáp này gặp nhiều thành công, thích hợp để bàn bạc, ký kết hợp đồng vì có thể giành được kết quả tốt đẹp, tăng thêm phần lợi nhuận cho cả đôi bên.

Ảnh minh họa: Internet

Hơn thế nữa đối tác tin cậy nên con giáp này có thể hợp tác lâu dài. Và dù sự nghiệp có những biến chuyển mới nhưng không làm ảnh hưởng đến phong độ của bản mệnh. Tuổi Tỵ vẫn phát huy được năng lực và tạo được bước đột phá mới nên được đánh giá cao. Nhờ vào khả năng ứng biến linh hoạt và thích nghi nhanh của mình nên bản mệnh không gặp phải nhiều khó khăn.

Con giáp tuổi Hợi

Tử vi tuần mới từ 25/8 - 31/8/2025, Thiên Ấn che chở để người tuổi Hợi có thể băng qua mọi sóng gió. Dù đối mặt với khó khăn nào bản mệnh cũng sẽ tìm ra cách để giải quyết được ổn thỏa. Cơ hội lần này cũng sẽ giúp cho bản mệnh tìm được vị thế xứng đáng với năng lực của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài nhập cục, tài vận của con giáp này hôm nay khá ổn định. Người làm kinh doanh nên nhạy bén nắm bắt cơ hội, không phải ai cũng may mắn nhìn thấy thời cơ kiếm tiền trước mắt như vậy đâu. Với những bạn làm công ăn lương, hãy tận dụng tốt khoảng thời gian rảnh rỗi của mình để tăng thêm thu nhập nhé.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!