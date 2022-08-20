Tử vi tuần mới (từ 22-28/8/2022): 3 con giáp được 'Thần Tài lót đường tài lộc' đổi vận giàu sụ, tiền tình đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 21:41

Hãy cùng xem 3 con giáp nào may mắn nhất trong tuần tới nhé.

Tuổi Hợi

Tử vi tuần mới (từ 22-28/8/2022), vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ rất hanh thông, suôn sẻ. Công việc tiến triển theo đúng kế hoạch đã định mang lại kết quả tốt, nhờ đó tài lộc của của bản mệnh cũng cải thiện đáng kể. Con giáp may mắn này sẽ không phải suy nghĩ nhiều về tiền bạc.

Đường tình duyên của bạn cũng sẽ không có nhiều biến động, bản mệnh và nửa kia vẫn đành cho nhau sự quan tâm, chăm sóc nhưng tình yêu lại chưa có cơ hội thăng hoa. Đồng thời, bạn đừng cố gắng che giấu cảm xúc mà cứ để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên, chia sẻ nhiều hơn sẽ giúp hai người hiểu nhau hơn.

Tử vi tuần mới (từ 22-28/8/2022): 3 con giáp được 'Thần Tài lót đường tài lộc' đổi vận giàu sụ, tiền tình đỏ thắm như son - Ảnh 1
Tử vi tuần mới (từ 22-28/8/2022), vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ rất hanh thông, suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới (từ 22-28/8/2022), người tuổi Ngọ sẽ được trao nhiều cơ hội để kiếm tiền thuận lợi hơn. Tuy nhiên, cơ hội đến thuận lợi như vậy cũng kèm theo không ít rủi ro tiềm ẩn. Bản mệnh tốt nhất phải luôn giữ cho đầu óc tỉnh táo, đừng vội quyết định điều gì khi chưa nắm chắc kết quả, nhất là các lĩnh vực đầu tư tiền bạc.

Vận trình tình cảm của người tuổi Ngọ cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Người độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp, có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ sau này, cho mình cơ hội được hạnh phúc bền lâu. Người đã có đôi có một ngày tình yêu thăng hoa, yêu thương chắp cánh.

Tuổi Dậu

Thiên Tài soi chiếu, mang đến may mắn về đường tài lộc cho người tuổi Dậu Có cơ hội phát tài trong tuần mới (từ 22-28/8/2022). Bản mệnh có thể nhận được một khoản tiền thưởng “từ trên trời rơi xuống”, nhưng chính vì là tiền không chính đáng nên lời khuyên cho tuổi Dậu là không nên phụ thuộc quá nhiều vào nó.

Ngũ hành tương sinh cho thấy ai còn độc thân trở nên cực kỳ đào hoa trong ngày hôm nay. Bạn dễ dàng tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác phái nhờ những tính cách hiền hòa, cởi mở. Những cặp đôi đang giải qua giai đoạn hạnh phúc, vui vẻ hiếm có.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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