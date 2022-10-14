Tử vi tuần mới (từ 17 đến 23/10): Thần Tài mở rương vàng, 3 con giáp cá chép hoá Rồng thành phú ông giàu có, tha hồ hốt của

Đây là giai đoạn đổi đời, đổi vận nên 3 con giáp sau đây một bước lên trời, giàu sang phú quý khó ai bằng.

Tuổi Dậu Tuổi Dậu là 1 trong số 3 con giáp gặp Tam Hợp vào tuần sau, nên không có gì lạ khi tuổi Dậu luôn có mặt trong danh sách những con giáp có nhiều "lộc lá" nhất. Đặc biệt, tuổi Dậu cũng được cho là sẽ gặp nhiều may mắn trong tuần mới.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu lại có sự sắc sảo, nhanh nhẹn rất dễ nhận thấy. Họ thường chăm chỉ, rất ưa thích sự hoàn hảo, một khi đã nhận làm việc gì thì sẽ luôn hết lòng với nó và được đồng nghiệp, đối tác đánh giá cao. Tử vi học có nói, tuổi Dậu được Thần tài ưu ái do đó Dậu đừng lo lắng mà hãy phát huy hết điểm mạnh của mình, tận dụng mọi nguồn lực và sự trợ giúp của những người xung quanh thì tài lộc tự nhiên sẽ chảy vào túi của họ, giúp họ trở thành con giáp giàu có. Tuổi Ngọ Theo tử vi, người tuổi Ngọ đa phần đều thích tự do, phóng khoáng. Họ thích hợp với những công việc tự do, đòi hỏi sự sáng tạo. Đôi lúc, con giáp này cũng tỏ ra khá bướng bỉnh và quá đề cao cái tôi cá nhân. Họ thích làm mọi việc theo cách riêng của mình. Nét tính cách này có thể đưa người tuổi Ngọ lên đỉnh cao sự nghiệp cũng như khiến họ phải nếm trải thất bại cay đắng.

Ảnh minh họa: Internet Tuần mới, nhiều cơ hội tốt đến với con giáp tuổi Ngọ. Nếu thực sự nắm bắt được cơ hội này thì tiền nhiều không đếm xuể. Cuộc sống và sự nghiệp của họ sẽ suôn sẻ hơn trước, mọi khó khăn sẽ được tháo gỡ. Những người ốm đau, bệnh tật cũng gặp thầy, gặp thuốc, sớm bình phục trở lại. Tuổi Thìn Người tuổi Thìn thẳng thắn, nhanh nhẹn, quyết đoán, luôn cố gắng phấn đấu để có được cuộc sống tốt đẹp nhất. Vào tuần mới Thìn do được “Tài Tinh” soi chiếu nên tài vận vượng phát. Con giáp này sẽ có cơ hội tăng thêm thu nhập. Nếu biết nắm bắt cơ hội, người tuổi Thìn sẽ không còn phải lo lắng về tiền bạc nữa. Ảnh minh họa: Internet Tử vi cho thấy người tuổi Thìn liên tục gặp vận vận may. Đối với một số người thuộc tuổi Thìn thì đây có thể là điềm lành khiến vận đào hoa gặp nhiều may mắn, có bạn thì không thiếu đào hoa, đối với những bạn độc thân thì hãy sớm thoát khỏi cảnh độc thân nhé, phải có đủ hiểu biết về điểm mạnh và điểm yếu của riêng mình. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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