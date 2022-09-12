Tử vi tuần mới từ 12-18/9/2022: Top 3 con giáp lộc lá tới tấp, bùng nổ tài lộc, vét hết tiền của thiên hạ, nắm bắt để tài khoản tăng số

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 05:58

Hãy xem bạn có nằm trong số 3 con giáp may mắn này hay không nhé.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là người có được nhiều may mắn trong chuyện kiếm tiền vào tuần này. Tuần mới từ 12-18/9/2022 sẽ là lúc con giáp này may mắn đến độ đi ngoài đường cũng có thể bắt được tiền nữa cơ.

Thời điểm mà tài lộc vượng nhất tuần mới từ 12-18/9/2022 của tuổi Dậu chính là chủ nhật ngày 18/9 đó. Hôm ấy con giáp này buôn bán phát tài lắm, không có gì phải chê luôn ấy.

Chỉ cần đếm tiền thôi mà có khi bạn cũng phải bất ngờ vì con số mà mình kiếm được đấy.

Tử vi tuần mới từ 12-18/9/2022: Top 3 con giáp lộc lá tới tấp, bùng nổ tài lộc, vét hết tiền của thiên hạ, nắm bắt để tài khoản tăng số - Ảnh 1
Tuần mới từ 12-18/9/2022 sẽ là lúc con giáp này may mắn đến độ đi ngoài đường cũng có thể bắt được tiền nữa cơ. Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ cũng là 1 trong những con giáp phát tài cuối tuần này. Thần Tài đang ở bên, nhất là bạn nào làm kinh doanh buôn bán thì càng dễ phát tài, có được lợi nhuận nhiều gấp nhiều lần.

Tài lộc cuối tuần này của những chú Rắn chủ yếu tập trung vào tuần mới từ 12-18/9/2022, vì thế con giáp này trong ngày 18/9 cần chuẩn bị tinh thần mà bận rộn đi nhé. Hôm đó sẽ có nhiều khách hàng hỏi han, đơn hàng cũng tấp nập bay về, không cẩn thận là có thể bị nhầm lẫn đấy.

Nếu bản mệnh đang có dự định triển khai kế hoạch làm ăn nào đó thì cứ nhằm ngày này mà làm nhé, sẽ được Thần Tài che chở và bảo vệ.

Tuổi Dần

Tuần mới từ 12-18/9/2022, người tuổi Dần tài lộc cực vượng, tiền bạc không ngừng đổ về nhà, thu nhập còn nhiều hơn cả tháng nữa.

Vào ngày hai 12/8, bản mệnh sẽ có người giới thiệu cho việc làm thêm, thậm chí là cho bạn 1 khoản tiền nho nhỏ để làm việc gì đó. Hãy quý trọng đồng tiền mình có, nếu không tiền sẽ bỏ bạn mà đi đó.

Bước sang ngày chủ nhật 18/9 thì cả 1 bầu trời may mắn sẽ ùa đến với người tuổi Dần. Bản mệnh có khi chẳng cần phải vất vả tìm kiếm mà vẫn có người mang tiền tới tận tay cho ấy chứ.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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