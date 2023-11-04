Tử vi tuần mới đến (6/11 - 12/11): Thần Tài hậu thuẫn, 3 con giáp tiền tài đổ về trĩu túi, trả hết nợ nần, may mắn ập đến

Tâm linh - Tử vi 04/11/2023 08:21

Dù không biết người khác khó khăn thế nào nhưng trong tuần mới đến, 3 con giáp này cứ phải ăn mừng vì vận may đến với mình thật bất ngờ.

TUỔI NGỌ

Tuổi Ngọ có tố chất hơn người nên làm việc gì cũng dễ thành công. Bằng nỗ lực của chính mình, trong tuần mới đến, Ngọ được cấp trên giao nhiệm vụ quan trọng, đây là nhiệm vụ của một người lãnh đạo. Điều này ám chỉ, cấp trên đang muốn nâng bạn lên vị trí mới.

Cố gắng làm thật tốt và đừng sợ thất bại nhé, chỉ khi bạn làm tốt thì mọi thứ mới ổn và vị trí đó mới nằm trong tay bạn. Có gì khó khăn hãy hỏi cấp trên vì chẳng mấy ai thành công ngay lần đầu. Làm việc cật lực nhưng Ngọ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, ôn hòa với mọi người, giao tiếp là điều rất quan trọng đối với một người ở vị trí quản lý.

Tử vi tuần mới đến (6/11 - 12/11): Thần Tài hậu thuẫn, 3 con giáp tiền tài đổ về trĩu túi, trả hết nợ nần, may mắn ập đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

TUỔI TÝ

Tuổi Tý may mắn hơn người trong tuần mới đến vì gặp đúng quý nhân. Người này quý tính cách của bạn nên rủ rê buôn bán chơi nhưng tự nhiên lại có thành quả lớn. Thật không ngờ, bạn và người ấy hợp nhau từ cách nói chuyện đến cách làm việc. Nhờ vậy mà nhiều món hời đang về tay bạn.

Có thể thấy đây là một tín hiệu vui cho tuổi Tý. Cố gắng giữ gìn mối quan hệ và công việc kinh doanh này. Chuyện tình cảm của Tý trong thời gian này cũng khá ổn. Người ấy và bạn đã hiểu nhau nhiều hơn, cần có thời gian để vun đắp, vậy nên hãy trân trọng tình cảm này, đừng vì chuyện cỏn con mà làm ảnh hưởng mối quan hệ lớn nhé. 

Tử vi tuần mới đến (6/11 - 12/11): Thần Tài hậu thuẫn, 3 con giáp tiền tài đổ về trĩu túi, trả hết nợ nần, may mắn ập đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

TUỔI DẬU

Trong tuần mới đến, tuổi Dậu sẽ đón khá nhiều tin vui. Dường như mọi việc đều đang phát triển theo hướng mà con giáp này đang mong chờ. Quý nhân sẽ xuất hiện và dìu dắt Dậu trong công việc. Bởi vậy, sẽ không khó để bản mệnh tìm ra hướng đi phù hợp. Chỉ cần chăm chỉ và cố gắng tập trung vào công việc thì chắc chắn những người tuổi Dậu sẽ gặt hái được nhiều thành công, có nguồn thu nhập ổn định.

Đây cũng là thời gian thích hợp để bản mệnh bàn chuyện hợp tác, làm ăn hay tính toán những việc quan trọng. Vận trình tình cảm của tuổi Dậu này cũng có nhiều niềm vui. Mối quan hệ của Dậu đang có dấu hiệu thăng hoa và chuyển sang cấp độ mới.

Tử vi tuần mới đến (6/11 - 12/11): Thần Tài hậu thuẫn, 3 con giáp tiền tài đổ về trĩu túi, trả hết nợ nần, may mắn ập đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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