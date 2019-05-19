Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 20/5/2019 đến 26/5/2019: Tuổi Tý hung cát đan xen, tuổi Mùi vận trình khó đoán

Tâm linh - Tử vi 19/05/2019 05:18

Vận trình tuần mới của người tuổi Tý hung cát đan xen, không được như mong muốn. Vận trình tuần mới của người Mùi khó đoán. Công việc nhiều trở ngại, bạn phải cố gắng hơn.

Tuổi Tý

Vận trình tuần mới của người tuổi Tý hung cát đan xen, không được như mong muốn. Đầu tuần sự nghiệp ổn định, vài người có cơ hội thăng tiến nhờ quý nhân phù trợ.

Dù vậy, những ngày sau đó bạn nên tập trung vào công việc hơn. Tiểu nhân vẫn đang chờ cơ hội bạn sai sót.

Tài lộc suôn sẻ, nhất là vào đầu tuần.

Tình duyên không có gì bất ổn, nhưng cũng không khởi sắc. Người độc thân vẫn chưa tìm được người ưng ý.

Tuổi Sửu

Tuần mới, tuổi Sửu có thể gặp chuyện ngoài ý muốn. Công việc không thuận lợi như mong muốn.

Bạn có nguy cơ bị chơi xấu, thiếu tập trung khi làm việc. Dù bạn không làm sai nhưng phải có cách tự bảo vệ mình.

Tài lộc khó nói trước được. Đầu tuần dễ thành công hơn.

Tình duyên không thuận lợi.

Tuổi Dần

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 20/5/2019 đến 26/5/2019: Tuổi Tý hung cát đan xen, tuổi Mùi vận trình khó đoán - Ảnh 1
Tuần mới, nhân duyên của tuổi Dần không nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuần mới, nhân duyên của tuổi Dần không nhiều. Nữ mệnh được ưu ái hơn nam mệnh.

Tài lộc ảm đạm, khó khăn hơn, tiền vào ít nhưng ra nhiều.

Khi làm việc, tuổi Dần phải tỉnh táo để tập trung giải quyết công việc hiệu quả. Dù có rủi ro nhưng bạn vẫn có thể gánh vác, thể hiện năng lực của bản thân.

Tuổi Mão

Công danh, sự nghiệp của tuổi Mão trong tuần mới khá tốt. Bạn có cơ hội phát huy khả năng, thăng tiến trong công việc. Dù khó khăn nhưng sẽ vượt qua được.

Tài lộc có hao giảm lớn.

Tình duyên cũng chưa có khởi sắc.

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn trong tuần mới khá suôn sẻ. Bạn hoàn thành công việc tốt, nhận được không ít lời khen.

Vận khí đến cuối tuần có thể giảm, bạn phải tập trung tránh sai sót.

Tài lộc cũng tăng giảm theo đà công việc.

Tình duyên gặp chút trắc trở, các cặp đôi có chút mâu thuẫn.

Tuổi Tỵ

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 20/5/2019 đến 26/5/2019: Tuổi Tý hung cát đan xen, tuổi Mùi vận trình khó đoán - Ảnh 2
Công danh của người tuổi Tỵ trong tuần mới có chút thăng trầm - Ảnh minh họa: Internet

Công danh của người tuổi Tỵ trong tuần mới có chút thăng trầm. Vận trình khởi sắc vào cuối tuần.

Tài lộc tươi sáng, may mắn ngập lối. Thu nhập trong tuần dồi dào.

Tình cảm cũng có tin vui.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn trong tuần mới.

Tài lộc dù không được ổn định nhưng có dấu hiệu phát tài. Bạn có cơ hội kiếm tiền dễ dàng, chỉ cần cố gắng làm thì doanh thu sẽ ngoài mong đợi.

Tuổi Ngọ có cơ hội tìm được tình yêu như ý trong tuần này.

Tuổi Mùi

Vận trình tuần mới của người tuổi Mùi khó đoán. Công việc nhiều trở ngại, bạn phải cố gắng hơn.

Điểm sáng trong tuần là tài lộc gia tăng.

Tình duyên vẫn chưa khởi sắc. Cả hai đang có khoảng lặng và bạn vẫn đang tìm cách để cải thiện.

Tuổi Thân

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 20/5/2019 đến 26/5/2019: Tuổi Tý hung cát đan xen, tuổi Mùi vận trình khó đoán - Ảnh 3
Tuần mới, tuổi Thân gặp cả may mắn và xui rủi nhưng đừng quá lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

Tuần mới, tuổi Thân gặp cả may mắn và xui rủi nhưng đừng quá lo lắng. Tài lộc có dấu hiệu tăng. Công danh có lúc thăng trầm nhưng vẫn được quý nhân giúp đỡ.

Tình cảm chưa có bước tiến mới.

Tuổi Dậu

Tuần mới của tuổi Dậu có phần không may nhưng vẫn có cát lành. Bạn phải sắp xếp lại công việc, ưu tiên những gì quan trọng hơn.

Vận trình có giảm sút từ giữa tuần, do bạn không tập trung nên dễ mắc lỗi.

Tài vận khởi sắc, thu nhập chính và phụ đều tăng.

Tình cảm không nhiều biến động.

Tuổi Tuất

Tuần mới có thể xảy ra nhiều biến động với người tuổi Tuất.

Công danh có chút bất ổn. Dù vậy vẫn có dấu hiệu tốt khi bạn được quý nhân giúp đỡ.

Tài lộc trong tuần dồi dào, bạn không phải lo lắng.

Tình duyên không được tốt khi các cặp đôi đang đi vào tình trạng nhàm chán.

Tuổi Hợi

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 20/5/2019 đến 26/5/2019: Tuổi Tý hung cát đan xen, tuổi Mùi vận trình khó đoán - Ảnh 4
Tuổi Hợi gặp họa hao tài trong tuần mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi gặp họa hao tài trong tuần mới. Bạn phải kiểm soát chi tiêu cẩn thận.

Công danh tốt đẹp. Bạn có cơ hội thể hiện khả năng của bản thân.

Về tình duyên, người độc thân gặp được nhân duyên như ý nhưng phải biết nắm bắt kịp thời.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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