Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 13/5-19/5/2019: Tuổi Sửu vận trình hung cát đan xen, tuổi Tỵ gặp khá nhiều biến động

Vận trình của Tý trong tuần mới gặp phải nhiều chuyện không như ý. Điều này ảnh hưởng khá lớn đến công việc lẫn những dự án cá nhân của bạn. Bản mệnh không có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng của mình.

Vì vậy mà những nỗ lực của bạn đều không được công nhận. Làm gì cũng bị quở trách, cấp trên có cái nhìn không tốt về bạn. Phương diện công việc, tài lộc gặp nhiều tai ương, không mấy hanh thông như bản thân mong muốn.

Sửu có vận trình buồn vui lẫn lộn - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Sửu hung cát đan xen. Có nhiều chuyện buồn phiền và chuyện vui đến bất ngờ. Những ngày đầu tuần nhận được nhiều tin vui, nhưng cuối tuần lại không mấy vui vẻ.

Nhất là về chuyện công việc, bạn luôn bị cấp trên than phiền. Đồng nghiệp đặt điều nói xấu bạn không thương tiếc. Vì vậy, Sửu hãy bình tĩnh để giải quyết mọi việc, đừng giận quá mất khôn, ảnh hưởng đến công việc và danh dự của mình.

Tuổi Dần

Tuổi Dần có nhiều gặt hái thành công ngoài mong đợi. Không chỉ về đường tiền tài, con đường thăng tiến của bạn cũng vô cùng khởi sắc. Tuy nhiên trong tuần này, bạn sẽ gặp khá nhiều chuyện thị phi. Những người ganh ghét luôn tìm cách hãm hại, cản đường thăng tiến của bạn. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm cũng không như ý muốn. Cả hai bất đồng quan điểm vì những chuyện nhỏ nhặt nhất.

Tuổi Mão

Mão có nguồn tài chính ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của bạn khá ổn định, tiền bạc cũng ở mức trung bình. Công việc trong những ngày đầu tuần có nhiều khởi sắc. Mão có nhiều thời gian hưởng thụ những thành quả mình cố gắng bấy lâu nay. Khả năng giao tiếp của bạn được nâng lên tuyệt đối. Không chỉ gặp được nhiều người mà còn có thể thoát ế, tìm được một nửa của cuộc đời mình trong tuần này.

Tuổi Thìn

Chuyện tình cảm của Thìn trong tuần mới có nhiều tin vui. Người có người yêu, tình cảm thăng hoa rực rỡ. Cả hai bắt đầu thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Người độc thân sớm thoát ế và tìm được một nửa như mình mong muốn. Về phương diện công việc, Thìn sẽ gặp khá nhiều rắc rối trong những ngày đầu tuần. Đến cuối tuần mới sống thoải mái và áp lực công việc cũng qua đi nhanh chóng.

Tuổi Tỵ

Tỵ gặp nhiều biến động - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của bạn có nhiều biến động. Bạn cảm thấy buồn và chịu tổn thương vì người yêu vô tâm. Mâu thuẫn không thể giải quyết được khiến bạn âu sầu không yên. Cả hai không có nhiều thời gian ngồi lại tâm sự với nhau. Công việc cơ bản tốt nhưng lại không như bạn mong muốn. Có nhiều kế hoạch chưa thể hoàn thành được vì sự lơ đãng, thiếu trách nhiệm của bạn.

Tuổi Ngọ

Theo lá số tử vi tuần mới, Ngọ có thể đạt được những điều mình đề ra. Chuyện tình của bạn khá ảm đạm. Thậm chí còn cãi nhau liên tục dẫn đến chia tay. Tuy nhiên đổi lại được công việc của bạn phát triển ổn định, không có quá nhiều điều khó khăn.

Những kế hoạch, ý tưởng của bạn được cấp trên trọng dụng. Cấp trên và đồng nghiệp đặt hết lòng tin vào bạn. Vì vậy mà Ngọ có nhiều áp lực hơn khiến tinh thần của bạn có phần mệt mỏi, không thoải mái.

Tuổi Mùi

Mùi được cát tinh trợ lực nên vận trình vô cùng hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình trong tuần mới của bạn có cát tinh trợ lực nên làm gì cũng như ý muốn. Giữa tuần, bạn nhận được khá nhiều tin vui về chuyện tiền bạc. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền tỷ, phát tài lớn.

Cuối tuần lại gặp những chuyện không đâu, vì vậy mà tinh thần vô cùng sa sút. Vì tinh thần không tốt nên bạn dễ nổi giận với nhiều người xung quanh mình. Điều này khiến cho bạn gặp nhiều điều không hay, đánh mất những mối quan hệ thân thiết của bản thân.

Tuổi Thân

Thân gặt hái khá nhiều thành tựu lớn trong công việc. Công việc có nhiều cơ hội thăng tiến giúp cho tinh thần của bạn vô cùng hanh thông. Bản mệnh được cấp trên cân nhắc lên vị trí như mong ước.

Tuy nhiên tiếng tăm, tài năng đều kèm với những tật xấu không đáng có. Bạn khá kiêu ngạo vì vậy mà khiến cho những người xung quanh cảm thấy mệt mỏi, khó chịu. Thế nên hãy khiêm tốn một chút, đừng vì những điều nhỏ nhặt mà đánh mất những gì mình đang có.

Tuổi Dậu

Tài lộc của bạn trong tuần mới vô cùng hanh thông, khởi sắc. Bản mệnh không phải lo về chi tiêu hay thiếu thốn tiền bạc. Tài lộc đang trên đà đổ về nhà liên tục, vì vậy chẳng cần phải sợ thiếu hụt.

Dậu có một tuần vô cùng thoải mái, tiêu tiền thả ga - Ảnh minh họa: Internet

Dậu có một tuần vô cùng thoải mái, tiêu xài thả ga. Nói chung tiền bạc trong tuần của bạn đạt đến mức đáng báo động. Tuy nhiên cũng nên cẩn thận một chút, bởi bạn có thể gặp nhiều tai nạn bất ngờ, bản thân không thể lường trước được.

Tuổi Tuất

Tuần mới, Tuất có nhiều thành công trong công việc. Bạn có tài ăn nói giỏi giang nên công việc đều diễn ra như ý mình mong muốn. Tuy nhiên đừng ngủ quên trên chiến thắng, bạn cần phải tập trung hết sức vào công việc. Đừng để bản thân mắc những sai lầm đáng tiếc. Cũng đừng quá tập trung công việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.

Tuổi Hợi

Hợi có những chuyện không vui xảy ra trong tuần mới. Bạn làm gì cũng gặp trục trặc, không như ý muốn. Lời khuyên cho Hợi là có tiền đừng tiêu xài hoang phí. Bạn nên tập trung vào công việc thay vì yêu đương. Bởi đây là thời điểm tốt để phát triển công việc chứ không phải chuyện tình cảm.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm