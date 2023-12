Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 26/12/2022 - 1/1/2023: 3 con giáp may mắn hưởng lộc trời ban, 2 tuổi lại gặp nhiều trắc trở, mong cầu quý nhân xuất hiện

Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Sửu đang đi xuống. Không những thế, những giao tiếp hàng ngày có thể mang lại những căng thẳng, gây rắc rối trong hợp tác, đầu tư. Bạn nên cải thiện cách hòa hợp với các đồng nghiệp và đối tác, tránh bất đồng nghiêm trọng. Thái Tuế cảnh báo bản mệnh nên quan tâm tới những vấn đề, sự cố có thể bất ngờ xảy ra trong tuần này gây ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của bạn. Nếu xuất hành đi xa nên chuẩn bị mọi thứ một cách chu đáo, cẩn thận. Tuần này bản mệnh trải qua nhiều thăng trầm nhưng nếu bạn không biết cách xử lý sớm thì rắc rối gia tăng vào cuối tuần khi có Tỷ Kiên làm gia tăng thêm độ khó của vấn đề. Do đó, có việc gì thì nên tìm cách để tập trung giải quyết sớm nhé.

3. Tử vi tuần mới tuổi Dần

Tuần này, con giáp tuổi Dần biết đánh giá lại những lợi thế và hạn chế của mình, biết phán đoán tình hình và đưa ra những lựa chọn có lợi. Người đang tìm công việc có thể gặp may mắn, có hướng đi ổn định trong thời gian tới. Điều quan trọng là dựa vào năng lực bản thân, đừng trông đợi người khác.

Con giáp tuổi Dần trải qua cảm giác thất vọng trong chuyện tình cảm. Bạn cần xác định rõ ai là người đáng tin cậy, ai là người không đủ tốt đẹp để bạn trao gửi những cảm xúc tích cực nhất của mình. Đây là tuần bạn nên học cách điều chỉnh cảm xúc nhiều hơn.

Bách Việt mang lại cho bản mệnh cơ hội để phát triển tốt mối quan hệ của mình với mọi người. Vì bản thân là người có sức hấp dẫn đối với người khác giới nên bản mệnh cần thận trọng kẻo vướng vào chuyện tình cảm với người đã có gia đình.

Thương Quan xuất hiện vào đầu tuần khiến con giáp tuổi Dần gần như muốn bỏ cuộc, không dám đứng lên chống trả với những lời chỉ trích của bất cứ ai. May mắn là sau đó bạn lấy lại được thăng bằng và cuối tuần bạn sẽ dần bình phục, trở nên mạnh mẽ hơn, biết bỏ qua những thị phi để khẳng định vị thế của mình.

4. Tử vi tuần mới tuổi Mão

Người tuổi Mão may mắn nhận được sự thấu hiểu, chia sẻ của bạn đời trong tuần này. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để bạn giải quyết các mâu thuẫn với những người thân quen. Nhưng trước hết, hãy tự hỏi bản thân về nguyên nhân thật sự dẫn đến những mâu thuẫn đó và loại bỏ triệt để những cảm xúc tiêu cực đã qua.

Thời gian này, bạn cảm nhận được sự thay đổi tích cực của bản thân về mọi mặt. Quan trọng là bạn hiểu rõ vị thế của mình nên biết cách tiến - lui phù hợp để có thể tận dụng được sức mạnh nội tại của mình.

Nhờ có Tả Phù phò tá nên những việc tưởng rất khó khăn cũng được bạn xử lý một cách nhanh gọn. Có thể thấy, khả năng đánh giá vấn đề của bạn nhanh và chính xác hơn trước đây rất nhiều.

Ảnh hưởng của Thiên Cẩu gây ra những tác động không tốt như vấn đề về sức khỏe hoặc những thông tin không vui khiến bạn thường xuyên rơi vào tình trạng mất ngủ.

5. Tử vi tuần mới tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có thể buồn vì nhận ra những lời nói dối từ một nửa của mình. Có thể họ đang có nỗi khổ tâm nào đó mà muốn giấu mọi chuyện với bạn. Hãy thể hiện sự chân thành, gần gũi thì đối phương mới dám bày tỏ với bạn. Nóng giận, tức tối, chửi mắng chỉ khiến tình hình càng trở nên khó khăn hơn mà thôi.

Không phải lúc nào bạn tốt thì cũng được đáp lại những điều tương ứng. Hãy chú ý đến những dấu hiệu xung quanh bạn. Trong tuần lễ mới, sẽ nhận ra những nhân tố đang lợi dụng thời gian và lòng tốt của bạn để trục lợi.

Nhờ Thiên Đức mà nhiều người tuổi Thìn chăm chỉ có cơ hội thăng tiến trong năm nay. Bạn đạt được những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp mà không phải ai cũng có được.

Về khía cạnh tài chính, bạn nên lưu tâm đến các kế hoạch phát triển dài hạn, chi dùng tiết kiệm, tránh lãng phí. Tuần này, bạn cần quan tâm đến vấn đề tình cảm, sức khỏe cá nhân, không nên nóng vội trong nhiều việc và gây ảnh hưởng đến bản thân cũng như người khác.

Ảnh minh họa: Internet

6. Tử vi tuần mới tuổi Tị

Tuần mới có nhiều niềm vui trong cuộc sống lứa đôi đối với con giáp tuổi Tị. Người độc thân có cơ hội được bạn bè giới thiệu một đối tác phù hợp, tuy nhiên đừng hấp tấp, vội vàng. Trong gia đình, bạn nên là người có trách nhiệm với con cái, cha mẹ, đừng thờ ờ và đùn đẩy việc cho người khác.

Người tuổi Tị được tạo rất nhiều điều kiện tốt để khai phá khả năng của mình trong công việc cũng như cuộc sống. Không ít người bứt phá và tự thúc đẩy bản thân hoàn thành chỉ tiêu trong những ngày cuối năm.

Do Bạch Hổ hung tinh, mang điềm báo tai họa nên bản mệnh hạn chế việc di chuyển xa trong tuần này. Nếu lái xe thì ưu tiên sự an toàn, không nên vì muốn nhanh hay chọn đường tắt dễ xảy ra nguy hiểm.

Chính Tài ghé thăm đầu tuần mang tới nhiềm niềm vui cho con giáp tuổi Tị, bạn được thoải mới với sự tự do mà bản thân đã tạo ra cho đến khi trở ngại xuất hiện vào giữa tuần. Tuy nhiên, một khi bạn đủ chín chắn, trải nghiệm thì bạn dễ dàng vượt qua trở ngại đó một cách dễ dàng.

7. Tử vi tuần mới tuổi Ngọ

Tuần mới cho thấy con giáp tuổi Ngọ sẽ trở nên dễ xúc động, các trực giác của bạn cũng ít nhạy bén hơn. Chính vì vậy khi cần đưa ra bất kỳ quyết định nào trong công việc lẫn cuộc sống, bạn nên dành thêm 2-3 ngày và xử lý những công việc ít rủi ro hơn.

Tuần hứa hẹn những niềm vui sẽ đến với các cặp đôi con giáp tuổi Ngọ, bạn có mong muốn chiều chuộng đối phương để cả hai có quãng thời gian hạnh phúc. Bạn đừng quên khiến họ thật thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần nhé.

Tử vi ghé thăm hứa hẹn có nhiều tài lộc trong tuần này, nhờ thế mà không ít người tuổi Ngọ tìm ra những giải pháp kinh doanh, làm ăn khôn ngoan, gặt gái nhiều thành công trên thương trường. Bên cạnh đó, nhiều người đầu tư đất cũng gặt hái được thành quả nhất định.

Sức khỏe của bản mệnh tuần này hứa hẹn có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là ai đang bị ốm thì rất nhanh chóng hồi phục, thậm chí chính bạn còn cảm thấy bất ngờ vì khả năng chữa lành của cơ thể mình trong thời gian qua.

Ảnh minh họa: Internet

8. Tử vi tuần mới tuổi Mùi

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 26/12/2022 - 1/1/2023, công việc đòi hỏi con giáp tuổi Mùi tiếp xúc với rất nhiều người ngày hôm nay. Đó là tác nhân khiến bạn mệt mỏi, không có thời gian cho riêng mình. Bạn sẽ cần rèn luyện tính kiên trì, bền bỉ để vượt qua những thử thách trong cuộc sống.

Tuần này, con giáp tuổi Mùi có xu hướng trút hết buồn bực lên một nửa của mình. Lời khuyên cho bạn đó là nên kiềm chế tính cách nóng nảy, gây tổn thương cho người khác khi nói năng thiếu suy nghĩ.

Bản mệnh không nên xem thường sự ảnh hưởng của Đại hao trong tuần này khiến bạn chi không ít tiền cho những khoản liên quan tới sinh nhật, cưới hỏi, mua sắm cho dịp lễ Tết cuối năm. Bạn khá lo lắng khi khoản chi thì nhiều nhưng khoản thu vào không đáng là bao.

Nhưng may mắn khi có Thiên Tài xuất hiện vào những ngày đầu tuần đã bù đắp cho bạn khá nhiều khoản tiền, dòng tiền bắt đầu đi vào nhờ vào việc bạn chăm chỉ gia tăng thêm nguồn thu nhập trong thời gian qua. Tuy kết quả hiện tại không nhiều nhưng cũng đủ giúp bạn vượt qua khó khăn ở hiện tại.

9. Tử vi tuần mới tuổi Thân

Một tuần mới có vẻ an nhàn hơn trước đây khi con giáp tuổi Thân đã tháo bỏ được một số áp lực tiền bạc hoặc công việc. Có thể thấy, đây là tuần để học hỏi, làm việc với những nhân vật quan trọng, giúp bạn có thêm kiến thức và kinh nghiệm.

Chính Ấn xuất hiện vào đầu tuần mang lại tâm trạng vui vẻ, háo hức cho con giáp tuổi Thân muốn thực hiện những dự án mới, lúc này nên cố gắng thực hiên ngay vì cuối tuần dự đoán lại có những trở ngại phát sinh khiến bạn khó khởi động bất cứ việc gì.

Người tuổi Thân có chút chạnh lòng khi không được quan tâm, chăm sóc như người khác. Tuy nhiên, nếu bạn đánh giá lại thì người ấy cũng đã rất tốt với bạn, có thể là cách họ quan tâm và yêu thương bạn không giống như kỳ vọng của bạn mà thôi. Hãy sống thực tế hơn một chút bạn nhé.

Tiểu hao xuất hiện lúc này cho thấy có nhiều khoản chi phát sinh trong tuần này đó có thể là khoản liên quan đế mua sắm lặt vặt trong nhà như giấy vệ sinh, thảm trải nhà, vài đôi tất, áo len cho mùa Đông,... Bạn có thể chủ quan vì nghĩ rằng chúng ít tiền nhưng tổng số tiền cần chi lại khá lớn.

Ảnh minh họa: Internet

10. Tử vi tuần mới tuổi Dậu

Trong chuyện tình cảm, con giáp tuổi Dậu nên tránh việc vấp phải sai lầm, vết xe đổ trước đây. Đúng là lòng người khó lường nhưng đừng vì thế mà tỏ ra không tin tưởng bất cứ ai, thái độ tiêu cực sẽ chẳng làm cho các mối quan hệ của bạn trở nên tốt đẹp hơn.

Tuần mới mang tới nhiều niềm vui trong cuộc sống của người tuổi Dậu. Có những ý tưởng mới đã bắt đầu đi vào thực tiễn và có chút thành quả, càng tạo thêm động lực để bản mệnh cố gắng nhiều hơn nữa.

Ngũ quỷ tác động tiêu cực tới sức khỏe tinh thần của con giáp tuổi Dậu khiến bạn khó ăn, khó ngủ. Tuy nhiên, nếu bạn không tự gây áp lực cho bản thân, an vui trong hiện tại, biết hài lòng với những gì mình có thì căng thẳng sẽ tự nhiên tiêu biến.

Tuần này bản mệnh cũng phải tập trung cho việc nghỉ ngơi, hồi sức. Cuối tuần, khi khoảng thời gian làm việc kết thúc cũng chính là lúc bạn có thể tập trung vào các dự án cá nhân của riêng mình.

11. Tử vi tuần mới tuổi Tuất

Có thể sự chăm chỉ của con giáp tuổi Tuất trong tuần này không được ghi nhận nhưng đừng vì thế mà buồn phiền. Hãy thử đánh giá lại xem bạn đã phát triển như thế nào nhờ thái độ làm việc nhiệt tình, hết mình trong thời gian qua. Quan trọng nhất là sự tiến bộ của bản thân và từ đó tạo ra những bước tiến mới trong tương lai.

Người tuổi Tuất có thể không vui với cách người ấy cư xử với bạn nhưng lại ngại nói ra. Chính điều này mới gây ra những hệ quả không tốt, bạn nên thẳng thắn trong mối quan hệ, đừng để chúng thành gánh nặng tâm lý khiến bạn không bao giờ thoát khỏi được vòng luẩn quẩn này.

Thái âm che chở để con giáp tuổi Tuất biết cách nhìn nhận tích cực hơn với những vấn đề mà bản thân đang gặp phải. Cho dù đó là một thất bại nhỏ hay lớn thì càng khiến bạn có nhiều quyết tâm hơn.

May mắn về tiền bạc xuất hiện vào đầu tuần khi có Thiên Tài ghé thăm hỗ trợ những ai đang làm ăn, kinh doanh dễ dàng kiếm lợi trong thời gian này. Tuy nhiên, vào cuối tuần sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu với những bất đồng trong việc vay mượn tiền bạc, không cho vay cũng ngại mà cho vay thì bạn sợ sẽ mất tiền.

12. Tử vi tuần mới tuổi Hợi

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 26/12/2022 - 1/1/2023, những vấn đề cũ hãy xếp nó lại về đúng vị trí của nó, con giáp tuổi Hợi càng khơi gợi ra chỉ càng thấy buồn phiền nhiều hơn mà thôi. Chính điều đó đã khiến bạn quên đi những điều đẹp đẽ, tuyệt vời đang diễn ra trong cuộc sống của mình.

Cãi cọ, trách mắng nhau khiến tình cảm trở nên xa cách, người tuổi Hợi cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Thời gian này, cần chú ý đến những mối quan hệ mang lại nhiều lợi ích, cân nhắc nguy hiểm, áp lực tiềm ẩn mà bản thân phải đối mặt với nó trong tương lai. Điều quan trọng là giữ tâm lý bình tĩnh, đón nhận những cơ hội tốt.

Cách bạn chăm sóc sức khỏe của bản thân cũng sẽ trở thành tâm điểm của tuần này. Hãy chú ý đến thói quen ăn uống cũng như tập thể dục để có một sức khỏe tốt chuẩn bị cho dịp lễ cuối năm.

Nhất là ảnh hưởng của Dịch mã nên nhiều người thường xuyên tất bận, bận rộn với những chuyến du lịch rất mệt mỏi, căng thẳng. Bạn nên lên kế hoạch từ sớm để hạn chế những rắc rối. Trở về từ những chuyến đi bạn cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.