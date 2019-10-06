Tử vi tuần mới của 12 con giáp (7/10 - 13/10): Thìn, Sửu tài lộc không ngừng đổ về túi, Mão cẩn thận kẻo hao tài tốn của

Tâm linh - Tử vi 06/10/2019 15:42

Sách tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo từ ngày 7/10 đến 13/10/2019 vận trình của người tuổi Sửu, Thìn đỏ như son, tiền ùa vào nhà, trong khi đấy Mão lại bị xui xẻo ập xuống đầu.

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 7/10 - 13/10/2019 ta thấy, Mão sẽ bị tiểu nhân hãm hại, Thìn, Sửu tài lộc ập xuống đầu, giàu ơi là giàu.

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Sách tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 7/10 đến 13/10/2019 nói rằng, vận số của người tuổi Tý sẽ có hung cát đan xen, rất khó đoán định - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Tý

Sách tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 7/10 đến 13/10/2019 nói rằng, vận số của người tuổi Tý sẽ có hung cát đan xen, rất khó đoán định. Vì bị tiểu nhân hãm hại, hung tinh đàn áp nên Tý sẽ bị thị phi bủa vây, sự nghiệp xuống dốc không phanh.

Trong tuần này, Tý cần cẩn trọng mọi điều, đừng dễ dàng tin tưởng bất cứ ai. Từ giữa tuần trở đi con giáp này mới mong lấy lại thăng bằng, bình yên trong cuộc sống.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Sửu

Vận tài lộc của Sửu vô cùng tốt đẹp trong 7 ngày này. Chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền nong, túi cứ vơi lại đầy nên Sửu sẽ có tử vi tuần mới ngập trong may mắn.

Chỉ cần dám nghĩ dám làm, tin vào chính mình Sửu sẽ có thu nhập dồi dào, sự nghiệp thăng tiến ngoạn mục.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Dần

Dần có tuần mới khá ảm đạm, gặp họa phá tài nên cần cẩn trọng hết mực trong chuyện tiền bạc. Đừng tiêu xài hoang phí kẻo đến khi gặp chuyện không may lại chẳng có đồng nào để xoay xở.

Đặc biệt, Dần cần bình tĩnh trong chuyện tình cảm kẻo vì một phút nóng nảy mà khiến đối phương đau khổ, chủ động rời xa.

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Mão cần tập trung hết sức lực cho công việc, đừng vì một phút bốc đồng mà đánh mất tất cả những gì đang có - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Mão

Những tưởng đã có trong tay tất cả nhưng vì bị họa phá tài ập đến nên Mão sẽ đánh mất tất cả. Con giáp này phải trả giá đắt cho sai lầm trong công việc của mình bằng một món tiền khá lớn.

Thế nên, Mão cần tập trung hết sức lực cho công việc, đừng vì một phút bốc đồng mà đánh mất tất cả những gì đang có.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Thìn

Nổi tiếng là con giáp khôn khéo, thông minh nên Thìn gặp khá nhiều may mắn trong cuộc sống. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy Thìn sẽ có tuần mới với tiền bạc rủng rỉnh, của nả đầy nhà.

Càng về cuối tuần hầu bao của Thìn càng rủng rỉnh nên con giáp này chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, cứ thế mà tận hưởng cuộc sống trong nhung lụa.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Tỵ

Sách tử vi 12 con giáp có nói, tài lộc vượng sắc, tiền không ngừng đổ về túi chính là phúc phần trời ban cho người tuổi Tỵ. Đầu tuần được cát tinh soi chiếu, giữa tuần có quý nhân phù trợ, cuối tuần thần tài nuông chiều nên Tỵ sung sướng như tiên, phất lên như diều gặp gió.

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Từ giữa tuần trở đi Ngọ sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc, phú quý an nhàn, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Ngọ

Đầu tuần của người tuổi Ngọ khá xấu, vừa bị hung vận ngáng trở vừa bị tiểu nhân quấy phá nên con giáp này khốn khó trăm bề. May thay, nhờ có quý nhân nâng đỡ nên Ngọ mới thoát kiếp trầm luân, lấy lại những gì đã mất.

Từ giữa tuần trở đi Ngọ sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc, phú quý an nhàn, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Mùi

Mùi có vận tài lộc đỏ như son trong tuần mới này. Nhờ sự khôn khéo, thông minh và tinh tế trong đối nhân xử thế nên đi đâu Mùi cũng được quý nhân theo chân, bề trên nâng đỡ.

Dù làm công ăn lương hay làm chủ Mùi cũng có tiền đầy túi, cứ vơi lại đầy.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Thân

Bị sao xấu chiếu mệnh, kẻ gian rình rập nên vận số của người tuổi Thân trong tuần mới này không mấy khả quan. Hung tinh đeo bám sẽ khiến Thân phải đối diện với vô số thất bại, áp lực và mệt mỏi trong công việc.

Thân cần giữ vững lập trường, đừng lời qua tiếng lại với người, hơn thua với đời kẻo bị kẻ khác lợi dụng mà lâm vào cảnh trắng tay.

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Nếu không tự kiểm điểm bản thân thì thứ Dậu mất đi không chỉ là tiền mà còn là tương lai phía trước và những mối quan hệ thân tình - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Dậu

Vận trình sa sút, vì quá háo thắng nên Dậu phải trả giá cho sai lầm của mình. Nếu không biết người biết ta, không tự kiểm điểm bản thân thì thứ Dậu mất đi không chỉ là tiền mà còn là tương lai phía trước và những mối quan hệ thân tình.

Dậu đừng vì cái tôi quá lớn mà xem nhẹ một nửa của mình, nếu không, chẳng cần có kẻ thứ ba xuất hiện tình duyên của bạn cũng vỡ tan, khó lòng hàn gắn.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Tuất

Tuất đừng quá tham công tiếc việc mà quên chăm sóc bản thân thật tốt. Hãy nhớ, tiền mất đi có thể kiếm lại được, nhưng sức khỏe hao tổn sẽ rất lâu mới hồi phục.

Cũng vậy, Tuất cần nhìn nhận mọi chuyện quanh mình bằng sự tích cực, lạc quan. Đừng quá bi quan hay lo lắng quá nhiều cũng không giải quyết được gì.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Hợi

Tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ rõ, Hợi sẽ khó lòng thoát khỏi bẫy của tiểu nhân. Bị người mình tin tưởng “đâm sau lưng”, phản bội hết lần này đến lần khác nên Hợi cần học cách đề phòng kẻo lại bị bán đứng thêm lần nữa.

Tập trung vào công việc, đừng để những chuyện nhỏ nhặt khiến bạn phân tâm. Có như thế thì Hợi mới có tuần mới may mắn, viên mãn và thành công như mong đợi.

* Thông tin trong bài viết mang tính chiêm nghiệm, tham khảo! 

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