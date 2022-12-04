Tử vi tuần mới của 12 con giáp (5 - 11/12/2022): 3 con giáp được Chính Thần độ mệnh, 1 con giáp gặp họa hao tài, kẻo vướng phải hạn tiểu nhân

Thời gian này, bản mệnh không tìm thấy niềm vui, sự hứng thú trong công việc. Đầu óc thiếu tập trung là nguyên nhân khiến tốc độ chậm đi trông thấy. Có vẻ như bạn đang có nhiều mối bận tâm bên lề khác, chính vì thế mà hiệu suất giảm đi đáng kể, các kế hoạch đều dở dang, cần sớm chấn chỉnh bản thân.

Tiếp nối tử vi tuần trước, người tuổi Tý có sao Thái Tuế chiếu mệnh, đây được dự báo sẽ là một tuần khá vất vả với bản mệnh. Công việc càng về gần cuối năm càng trở nên nặng nề, việc dồn việc, tiến độ gấp rút khiến bạn có cảm giác quá tải, tinh thần làm việc cũng vì vậy mà trở nên sa sút.

Hung vận trong tuần không nhỏ, chuyện tình cảm cũng khó tránh những tác động bất lợi. Mối quan hệ giữa Tý và nửa kia nảy sinh nhiều khúc mắc, nghi ngờ lớn dần dẫn tới những cơn ghen tuông, cãi vã. Cả hai đều là người nóng nảy nên hành xử có phần mất bình tĩnh, tình cảm đi vào bế tắc.

Tình hình tài chính có thăng có trầm, lúc tăng lúc giảm. Con giáp này có kiếm được tiền nhưng lại không giữ được trong túi quá lâu. Bạn cũng sẽ phải giải quyết một số vấn đề cần dùng tới số tiền không nhỏ. Càng những lúc như này, bạn càng cần có kế hoạch quản lý tài chính cẩn thận để tránh cho tài lộc bị hao hụt, cạn kiệt.

Ảnh minh họa: Internet

2. Tử vi tuần mới tuổi Sửu

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 5 - 11/12/2022, sao Bách Việt mang tới vận đào hoa cho tuổi Sửu trong tuần mới, bản mệnh chuẩn bị tinh thần đón những tin vui về chuyện tình cảm đi nhé! Dù là người độc thân hay các cặp đôi, người đã lập gia đình đều có thể yên tâm khi nhân duyên đang rất rộng mở, tình cảm có tín hiệu tích cực.

Đôi lứa, vợ chồng hóa giải được nhiều mâu thuẫn trước đó. Cả hai bên đều chủ động gác lại cái tôi để cùng vun vén, gìn giữ tình yêu này. Trong khi đó, người độc thân có một tuần vượng duyên khác giới, các mối quan hệ trong công việc hay ngoài cuộc sống đều có thể giúp bạn có cơ hội tìm thấy một nửa phù hợp, hãy mở lòng hơn để không bỏ lỡ tình yêu nhé.

Tuần này, công việc của Sửu được Chính Quan nâng đỡ nên khả năng tập trung được nâng cao, giúp bạn giải quyết nhiệm vụ khá nhanh, chất lượng cũng luôn được đảm bảo. Bản mệnh nhanh chóng lao mình vào để xử lý những vấn đề còn tồn đọng. Dù vẫn còn một vài khó khăn nhưng với sự quyết tâm và tinh thần làm việc hết mình thì bạn sẽ vượt qua được.

Tài chính của những chú Trâu cũng báo về tin vui. Giữa tuần là khoảng thời gian tài lộc có dấu hiệu vượng nhất, bạn nên tranh thủ lúc này để tiến hành các hoạt động đầu tư, kinh doanh, cầu tài, may mắn sẽ đem tiền về cho bạn. Cũng nhờ vậy, bạn để ra được một khoản tiết kiệm cho bản thân.

3. Tử vi tuần mới tuổi Dần

Tử vi tuần mới cho thấy, hung tinh Thiên Cẩu xuất hiện nhắc nhở tuổi Dần nên hết sức đề phòng bởi điềm báo cho thấy có thể sẽ có tiểu nhân quấy phá khiến công việc của bạn gặp nhiều trở ngại. Có vẻ như những gì bạn đạt được khiến kẻ xấu ghen tị, buông lời gièm pha nhằm bôi nhọ hình ảnh của bạn.

Trong môi trường tập thể, cạnh tranh là điều không tránh khỏi. Với những chiêu trò cạnh tranh bẩn, chắc chắn bạn sẽ gặp bất lợi nhất định. Nhưng chỉ cần bạn bình tĩnh, tự tin thì sẽ có thể tìm được phương pháp phù hợp để đối phó. Hơn nữa, sẽ không gì có thể lung lay được ý chí của bạn.

Ở thời điểm hung tinh rình rập, bạn cũng cần chú ý trong chuyện đầu tư, nên đề cao tính an toàn, chớ nên mạo hiểm làm điều gì đó bởi có thể dẫn tới thất bại, vốn bỏ ra như muối bỏ biển. Hơn thế nữa, tuổi Dần cũng không tùy tiện cho người khác vay tiền hay vay tiền người khác để tránh bị tiểu nhân lừa gạt.

Chuyện tình cảm trong tuần này của những chú Hổ cũng không có biến động đáng kể. Nhưng người độc thân có vẻ nóng lòng muốn tìm kiếm đối tượng, nhưng bạn càng sốt ruột thì duyên càng ở xa bạn. Thay vì ngồi một chỗ chờ tình duyên tới, Dần nên ra ngoài giao lưu, kết bạn nhiều hơn để mở rộng mối quan hệ.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tử vi tuần mới tuổi Mão

Trong tuần có cát tinh Thiên Đức nâng đỡ, người tuổi Mão nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch, dự định quan trọng trong công việc để tận dụng nguồn cát khí đương vượng. Tiến trình suôn sẻ sẽ giúp bản mệnh thực hiện được những điều mình mong muốn, thành quả khá ngọt ngào.

Đây cũng sẽ là một tuần bạn chứng tỏ được khả năng làm việc với tốc độ cao của mình. Công việc ngày một vào guồng khiến bạn không còn phải lo lắng quá nhiều. Điều bạn cần cố gắng bây giờ là làm quen với nhiều người hơn, mở rộng và phát triển các mối quan hệ cá nhân sẽ rất hữu ích cho tương lai.

Vận trình tài lộc trong tuần cực kì dồi dào. Thực Thần xuất hiện ngay từ đầu tuần báo hiệu tiền hết rồi lại có, con giáp này được quý nhân tạo ra những cơ may tài chính lớn đến bất ngờ. Bản mệnh giữ được tâm thế bình tĩnh và tỉnh táo nên không mắc sai lầm để tiền bạc của mình vào tay đối thủ.

Tuần này vận trình tình cảm của Mão cũng có phần khởi sắc hơn. Đường tình duyên không còn là nỗi lo luôn thường trực trong lòng người độc thân nữa vì con giáp này đã tìm được người tâm đầu ý hợp với mình, thậm chí là có thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Đời sống vợ chồng hòa thuận, yên bình và hạnh phúc.

5. Tử vi tuần mới tuổi Thìn

Dưới tác động của Bạch Hổ, tuổi Thìn có thể xảy ra tranh chấp hoặc mâu thuẫn với đồng nghiệp trong quá trình làm việc. Cái tôi quá cao, bạn đưa ra những ý kiến cá nhân và khăng khăng với nhận định của mình. Bạn sẵn sàng gạt bỏ ý kiến của người khác để bảo vệ quan điểm của bản thân, thái độ này đang khiến bạn không được lòng mọi người.

Áp lực trong công việc cũng khiến cho những chú Rồng chịu nhiều căng thẳng. Công việc thì quá tải mà bạn lại ít nhận được sự giúp đỡ của người khác. Có vẻ bạn đang tự cô lập bản thân trong tập thể vì cách xử sự của mình. Hãy tự xem xét lại bản thân để không tự làm khó mình nhé.

Trong tình yêu, tuổi này đã sẵn sàng mở lòng và bắt đầu một mối quan hệ mới. Chỉ cần bạn chủ động hơn đã là tín hiệu vô cùng tích cực rồi, đừng quá lo lắng nếu duyên vẫn chưa tới. Các cặp đôi đang trong giai đoạn thăng hoa, bạn cho phép mình tin tưởng tuyệt đối đối phương.

Tuy nhiên tình hình tài chính có vẻ như sẽ có hao hụt đáng kể do hung tinh Thiên Quan án ngữ. Thời điểm này không thích hợp với việc đầu tư hay làm ăn lớn, bạn nên cân nhắc kĩ trước khi bỏ tiền ra. Đồng thời sức khoẻ cũng cần chú ý chăm sóc hơn, bạn đang suy nghĩ quá nhiều dẫn đến lo âu, mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

6. Tử vi tuần mới tuổi Tị

Tuổi Tị may mắn nhận được sự che chở của cát tinh Tử Vi trong tuần mới. Bạn thể hiện được sự tự tin, nhất là trong những lĩnh vực là chuyên môn của mình. Khoảng thời gian này, bạn nên tăng cường giao tiếp và học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người đi trước, điều đó sẽ thúc đẩy suy nghĩ và giúp bạn có được những hướng đi mới mẻ hơn.

Ở phương diện tài lộc, nhờ được cả Chính Tài và Thiên Tài hỗ trợ, thu nhập của những chú Rắn tăng tiến khá nhanh. Tài tinh xuất hiện giúp cho con giáp này tìm thấy cơ hội kiếm tiền mới từ lúc mọi người còn chưa nhìn ra. Bạn không chần chừ mà nhanh chóng chủ động nắm bắt thời cơ tốt đẹp ngay trước mắt mình.

Nguồn thu chính và phụ đều dồi dào giúp chất lượng của sống của bạn được đảm bảo. Tuổi Tị cũng biết được cách cân đối thời gian để không làm ảnh hưởng đến công việc chính mà vẫn kiếm được nguồn lợi từ nghề tay trái của mình. Vì thế mà chuyện tiền bạc bây giờ không phải nỗi lo của con giáp này nữa.

Một cuộc hẹn ngọt ngào và lãng mạn với người khác giới có thể sẽ xuất hiện trong tuần này với người độc thân nếu bạn chủ động và cởi mở hơn. Hãy sẵn sàng cho những trải nghiệm mới mẻ trước mắt. Các cặp đôi ngày càng hiểu nhau thêm nhờ những cuộc trò chuyện chất lượng.

7. Tử vi tuần mới tuổi Ngọ

Vận khí của Ngọ trong tuần mới khá ảm đạm, đặc biệt phương diện tài chính có dấu hiệu hao hụt do Đại Hao hung tinh gây cản trở. Người làm ăn kinh doanh thì thu nhập giảm sút, trong khi người làm công ăn lương thì dễ gặp phải vài sai sót trong việc kí kết giấy tờ, nghiêm trọng có thể phải bỏ tiền túi ra đền bù.

Trong tuần này, nếu có dự định thực hiện các kế hoạch công việc quan trọng, nhất là những việc liên quan tới kinh doanh, đầu tư, thì tốt nhất tuổi Ngọ nên thực hiện ngay vào thời điểm đầu tuần. Lúc này vận khí vẫn đang có cát tinh che chở nên giảm thiểu được rất nhiều nguy cơ mất tiền.

Khoảng thời gian từ giữa tuần trở đi, có nhiều khả năng con giáp này sẽ đưa ra một số quyết định phạm sai lầm. Rất có thể chuyện này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới công việc hiện tại của bạn. Hãy tham khảo ý kiến của những người xung quanh để tránh điều đáng tiếc xảy ra.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sẽ phải đối mặt với những nỗi buồn phiền trong chuyện tình cảm. Có lẽ cách cư xử thiếu tinh tế của bạn là nguyên nhân gây nên những rắc rối hiện tại. Bạn có phần áp đặt và không để cho đối phương có tiếng nói trong mối quan hệ giữa hai người nên tình cảm ngày càng nhiều mâu thuẫn, thiếu đi sự thấu hiểu và cảm thông.

Ảnh minh họa: Internet

8. Tử vi tuần mới tuổi Mùi

Trong tuần này, người tuổi Mùi phải đối mặt với họa hao tài ập tới bất ngờ, tiền bạc thất thu nhanh chóng do tác động từ hung tinh Tiểu Hao. Đủ thứ chuyện phát sinh buộc bạn phải chi tiêu khoản tiền không nhỏ, lại thêm tính hào phóng quá mức cần thiết và thiếu tiết kiệm nên tài khí của bạn hao hụt khá nhanh.

Bạn được nhắc nhở nên xem lại thói quen chi tiêu của mình, lên kế hoạch quản lý tài chính hợp lý mới có thể ngăn được tình trạng tiền bạc theo gió mà bay đi. Hãy biết quý trọng công sức kiếm từng đồng tiền của mình. Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi tiết kiệm để bảo vệ thành quả của mình.

Ở phương diện sự nghiệp, vận hung – cát của Mùi cũng thể hiện khá rõ. Dù bạn cũng được trao cơ hội chứng minh năng lực nhưng kèm theo đó là trọng trách không nhỏ, lại luôn có những kẻ tiểu nhân lăm le đợi bạn gây ra sai sót là lập tức vin vào cái cớ đó để gièm pha khiến tinh thần của con giáp này luôn trong tình trạng căng thẳng.

Chẳng những vậy, con giáp này còn gặp nhiều khó khăn trong tình cảm. Người độc thân dù đang có nhiều người theo đuổi nhưng không ai làm bạn hài lòng, điều này khiến Mùi sinh cảm giác khó chịu khi liên tục bị bám đuôi. Các cặp đôi thiếu sự đồng cảm cho nhau nên lòng tin bị lung lay, dẫn tới những ghen tuông, trách móc.

9. Tử vi tuần mới tuổi Thân

Tuần này, tuổi Thân có thể sẽ cảm thấy lực bất tòng tâm, có lý tưởng nhưng lại không thể biến thành hành động thực tế, có năng lực nhưng không được trọng dụng. Hơn nữa, ảnh hưởng của sao Ngũ Quỷ còn khiến bạn gặp khó khăn trong việc kết nối các mối quan hệ với đồng nghiệp để giải quyết công việc nhanh chóng hơn.

Tiền bạc không thực sự dư dả, chủ yếu là do con giáp này thiếu kĩ năng kiểm soát tài chính. Các khoản tiền được tiêu xài vô tội vạ, việc đầu tư chưa đem lại hiệu quả như mong đợi. Bạn nên phân chia tiền bạc cụ thể, những khoản nào nên đầu tư, những khoản nào nên hạn chế, khoản nào dùng để tích lũy, từ đó sẽ tránh xảy ra tình trạng hao tài.

Công việc vốn đã đủ rối ren, chuyện tình cảm của con giáp này cũng không được tươi sáng là mấy. Giữa các cặp đôi thường xuyên xảy ra cãi vã vì những vấn đề nhỏ nhặt của cuộc sống, hai bên đều đang rất mệt mỏi và muốn chấm dứt chuyện tình cảm này. Tiếp tục hay dừng lại đều phụ thuộc vào quyết định của bạn.

Bạn cũng nên chú ý đến tình hình sức khỏe trong tuần này. Làm việc bất kể ngày đêm, lại không chịu vận động sẽ khiến cơ thể bạn mệt mỏi và dần trở nên ì ạch. Dù ở độ tuổi nào, bạn cũng không nên coi nhẹ việc chăm sóc bản thân nhé. Ảnh minh họa: Internet

10. Tử vi tuần mới tuổi Dậu

Tử vi tuần mới của tuổi Dậu cho biết, con giáp này nhờ có sao Thái Âm trợ mệnh nên có thể gặp nhiều may mắn ở phương diện nhân duyên tình cảm, trong đó nữ mạng sẽ được cho là gặp nhiều may mắn hơn nam mạng. Có nhiều khả năng bản mệnh sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới ngay trong tuần này, hãy mở lòng mình nhiều hơn nhé.

Tình yêu đôi lứa cũng được dịp hâm nóng, thắp sáng lại ngọn lửa yêu đương. Dù thời gian khiến người ta dễ quên đi cách thể hiện tình cảm nhưng cũng càng khiến hai bạn thêm thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Đó chính là bí quyết để gìn giữ mối quan hệ của cả hai.

Nhân duyên vượng cũng cho thấy đây là một tuần rất thích hợp để tiến hành các kế hoạch, dự định về hợp tác, ký kết kinh doanh. Mối liên hệ tốt đẹp giữa hai bên sẽ thúc đẩy hợp đồng được thực hiện một cách suôn sẻ. Tuần này Dậu cũng hãy chú ý đến những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng ở bên cạnh, quý nhân là nữ có thể sẽ mang tới cho bạn những sự hậu thuẫn bất ngờ.

Tài lộc có xu hướng tăng nhẹ vào cuối tuần, cơ hội kiếm tiền cũng rộng mở đối với dân kinh doanh, chỉ là bản mệnh có tận dụng hết sức hay không mà thôi. Nhìn chung cả nguồn thu chính và phụ đều có dấu hiệu khởi sắc, bạn có thể nhân đà này để mở rộng quy mô lớn hơn.

11. Tử vi tuần mới tuổi Tuất

Dịch Mã động tinh xuất hiện, tuổi Tuất có thể phải di chuyển, đi lại nhiều nơi, đi công tác xa vì lý do công việc. Ở nơi đất khách quê người, chắc chắn bạn sẽ phải tự lực cánh sinh, dựa vào chính bản thân chứ ít nhận được sự hậu thuẫn của đồng nghiệp như khi làm việc ở nhà. Do đó, hãy luôn tự nhắc nhở bản thân phải tập trung và nghiêm túc để hạn chế xảy ra sai sót.

Thiên Quan án ngữ từ đầu tuần cảnh báo bản mệnh nên chú ý đề phòng kẻ tiểu nhân. Có một vài kẻ đang muốn cản đường hoặc cướp đoạt công sức của bạn, công việc vì thế sẽ có chút rắc rối xảy ra. Bạn cần thận trọng và bình tĩnh hơn để giải quyết vấn đề, tránh nổi nóng thêm hỏng việc.

Đầu tuần sẽ có nhiều khoản phải chi tiêu, bạn nên mua sắm có chừng mực. Nguồn thu của bản mệnh trong tuần chủ yếu là đến từ công việc chính, cho nên chớ tham công tiếc việc, ôm đồm quá nhiều mà dẫn đến xao nhãng, tốt nhất vẫn nên tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình thì hơn.

Cũng bởi công việc bộn bề, vất vả, đến thời gian để bản mệnh chăm sóc bản thân còn không có thì càng khó nói đến chuyện quan tâm, chăm lo chu đáo đến tình yêu của mình. Có lẽ vì những điều đó mà mối quan hệ tình cảm giữa tuổi Tuất và đối phương có thể xuất hiện những vết rạn nứt do thiếu sự tương tác.

Ảnh minh họa: Internet

12. Tử vi tuần mới tuổi Hợi

Tuần này, tuổi Hợi may mắn được cát tinh Thái Dương che chở nên có điềm báo vượng vận quý nhân, nhiều điểm sáng. Công việc trong tuần diễn ra trôi chảy, có những khó khăn nhất định nhưng con giáp này vẫn giữ vững ý chí và quyết tâm của mình, quý nhân dìu dắt vượt qua nhẹ nhàng.

Cũng bởi những thành tích đạt được trong thời gian này, bạn còn nhận được sự tín nhiệm của cấp trên nữa. Đây cũng là cơ hội để con giáp này phát huy được tất cả khả năng, trí tuệ và sự linh hoạt của mình. Thông qua những thử thách đó, bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều.

Vận trình tài lộc trong tuần này khá vượng, nguồn thu mở rộng. Bản mệnh dù làm công ăn lương hay theo lĩnh vực kinh doanh buôn bán thì đều đón nhận nhiều vận may tài lộc lớn, tiền bạc không phải là vấn đề phải lo lắng với con giáp này. Bạn có thể chiều chuộng sở thích của bản thân một chút, nhưng nhớ đừng chi tiêu quá tay nhé.

Phương diện tình duyên ít có biến động. Dù vậy, bạn vẫn nên chủ động hơn trong chuyện đôi lứa, chớ bỏ lỡ mối duyên đẹp chỉ vì sự do dự và nhút nhát của bản thân. Nếu cảm thấy có thể tiến tới mối quan hệ lâu dài thì còn chần chừ gì nữa mà không ngỏ lời với người ta ngay thôi.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.