Tử vi tuần mới của 12 con giáp (28/10 - 3/11): Tý, Thìn lộc lá đầy nhà, Dần bị hung tinh chiếu mệnh

Sách tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 28/10 đến 3/11/2019 có nói, Tý sẽ có tuần mới với khá nhiều may mắn. Đầu tuần được cát tinh chiếu mệnh, giữa tuần Tý sẽ có tài lộc khởi sắc, tiền cứ ùn ùn chui vào túi.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy từ 28/10 đến 3/11 vận số của 12 con giáp sẽ có khá nhiều biến động.

Thăng chức tăng lương, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió chính là phúc phần trời cho con giáp may mắn nhất tuần này. Dù làm công ăn lương hay làm chủ Sửu cũng gặt hái được những thành quả đáng tự hào.

Càng về cuối tuần Tý càng đếm tiền không ngơi nghỉ, túi cứ vơi lại đầy khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm Sửu nên thận trọng kẻo đánh mất hạnh phúc đang có, tự đưa mình vào tình huống dở khóc dở cười chỉ vì ghen tuông vô lối.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Dần

Sách tử vi tuần mới có nói, vận trình của người tuổi Dần sẽ không mấy tốt đẹp. Cát ít hung nhiều, xui xẻo ập xuống đầu khiến Dần phải đối diện với rất nhiều khó khăn, rủi ro trong công việc, sự nghiệp.

Thế nên, Dần cần tỉnh táo, đề cao cảnh giác để không bị tiểu nhân dẫn dụ vào bẫy mà họ đã giăng sẵn. Tránh xa thị phi, vượt qua nghịch cảnh rồi Dần sẽ lại phú quý phát tài, tiêu tiền thả ga.

Mão đừng vì nhẹ dạ cả tin mà gánh nợ vào người - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Mão

Mão sẽ có tuần mới với tai bay vạ gió, họa thị phi từ trên trời rơi xuống khiến họ phải khốn đốn trăm bề. Chẳng những bị người mình tin tưởng cướp đi thành quả bấy lâu nay cố gắng, Mão còn nhẹ dạ cả tin mà gánh nợ vào người.

Tốt nhất, Mão cần giữ tâm bình an, giữ được bĩnh tĩnh trước mọi điều. Nếu để sự nóng nảy, bộp chộp lấn át thì bạn sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm của mình.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Thìn

Xem tử vi tuần mới ta thấy, Thìn sẽ có tài vận đỏ chót như son, lộc lá tìm đến tận cửa. Cơ hội phát triển trong sự nghiệp, được bề trên nuông chiều nên càng về cuối tuần Thìn càng thêm phúc thêm phần, cát khí cực vượng.

May mắn đeo bám không chỉ giúp Thìn có tuần 28/10 đến 3/11/2019 như ý, mà từ đây đến cuối năm con giáp giàu sang này cũng phát tài phát lộc, đổi đời ngoạn mục.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Tỵ

Vì hung cát đan xen nên Tý sẽ có tuần mới khá chông chênh. Những ngày đầu tuần may mắn hân hoan, chẳng mưu cầu nhưng tiền vẫn ập xuống đầu. Vậy nhưng, từ giữa tuần vận trình của Tỵ sẽ giảm sút.

Thay vì bất chấp tất cả để làm mọi điều theo ý mình, Tỵ cần học cách lắng nghe ý kiến của những người xung quanh để không phải hối tiếc vì sự bồng bột của bản thân.

Ngọ sẽ có chuyện tình duyên ấm êm hạnh phúc, thăng hoa rực rỡ trong tuần mới này - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Ngọ

Chẳng những đỏ vận tài lộc, thu nhập tăng theo cấp số nhân. Ngọ còn có chuyện tình duyên ấm êm hạnh phúc, thăng hoa rực rỡ trong tuần mới này.

Cuối tuần, Ngọ và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những phút giây riêng tư bên nhau. Một chuyến du lịch xa, buổi hẹn hò thú vị và những món quà bất ngờ sẽ giúp cả hai thêm yêu thương nhau nhiều hơn.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Mùi

Bị hung tinh ngáng trở, xui xẻo theo chân nên Mùi sẽ có tuần mới không mấy khả quan. Vậy nên, thay vì dốc toàn lực để đầu tư kinh doanh, Mùi cần nhẫn nại chờ vận đen qua đi hẵng bắt tay vào thực hiện.

Chỉ cần vượt qua tuần này, bước chân vào tuần mới Mùi sẽ lại may mắn hân hoan, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Thân

Nhanh nhẹn, khôn ngoan lại có gan làm giàu nên dù sinh ra trong nghèo khó người tuổi Thân cũng sẽ gặt hái được thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp.

Tử vi tuần mới của Thân khá tốt, chỉ cần chớp lấy thời cơ, tận dụng vận may, con giáp thông minh này sẽ vượng vận tài lộc, đổi đời sau một đêm.

Dậu hãy vứt những kẻ không xứng làm bạn với mình lại phía sau để nỗ lực lấy lại tất cả - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Dậu

Áp lực công việc đè nặng lên vai sẽ khiến Dậu luôn căng thẳng, mệt mỏi mà chẳng thể chia sẻ cùng ai. Bị người mình tin tưởng vu oan giá họa, bị đồng nghiệp tưởng chừng thân thiết cướp công nên Dậu gần như mất trắng, chẳng còn gì trong tay.

Vậy nên, thay vì chấp nhặt sự đời, Dậu cần học cách buông bỏ. Hãy vứt những kẻ không xứng làm bạn với mình lại phía sau để nỗ lực lấy lại tất cả. Đấy mới là cách phục thù của quân tử.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Tuất

Tử vi phương Đông chỉ rõ, Tuất sẽ có tuần mới với hung cát đan xen. Dù khá chật vật để chèo lái mọi chuyện nhưng sau cùng, nhờ ý chí kiên định, sự tử tế của mình Tuất sẽ hái ra tiền, rung đùi hốt bạc.

Tuất cần cẩn thận trong quản lý tài chính để tránh họa hao tài tốn của rình rập.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Hợi

Hợi cần xốc lại tinh thần để có thể vượt qua mọi sóng gió, khó khăn trong công việc. Nếu bạn vội nản lòng, nếu cứ dễ dàng từ bỏ ước mơ của mình thì dám chắc Hợi sẽ khó lòng làm chủ đời mình.

Hãy vững tin vào thực lực của bản thân, tin vào lựa chọn của chính mình, rồi Hợi sẽ đại phú đại quý, sung túc đủ đầy.

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