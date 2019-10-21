Tử vi tuần mới của 12 con giáp (21/10 - 27/10): Tỵ, Ngọ, Mùi may mắn liên tiếp, Hợi gặp nhiều xui xẻo

Sách tử vi tuần mới chỉ rõ, người tuổi Tý sẽ có những ngày phía trước vô cùng thuận lợi. Công việc suôn sẻ, được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng nên Tý ắt gặt hái được những thành công ngoài mong đợi.

Dự đoán tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 21/10 - 27/10/2019 có nói, nếu Thìn thăng trầm bất ổn, Dậu vận đào hoa nở rộ thì bộ ba Tỵ, Ngọ, Mùi lại tha hồ hưởng phúc lộc, phúc tài, phúc tình.

Trời sinh Sửu là con giáp chăm chỉ, cần cù và chịu thương chịu khó. Họ dám nghĩ dám làm, dám theo đuổi đam mê và không ngừng nỗ lực nên được quý nhân thương yêu, bề trên nuông chiều mà ban phúc ban tài.

Trong tử vi tuần mới này, Sửu sẽ có tài vận vượng phát, thu nhập tăng đáng kể. Từ giữa tuần trở đi con giáp may mắn này sẽ ngập trong biển tiền, sung sướng như tiên.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Dần

Trong 12 con giáp thì Dần là người sẽ nhận được khá nhiều tin vui trong công việc, cơ hội thăng chức tăng lương tìm đến tận cửa trong tuần mới này. Tuy nhiên, Dần cần đề cao cảnh giác kẻo bị tiểu nhân quấy phá.

Đừng quá tin người, cũng đừng dễ dàng cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc nếu cảm thấy không đáng tin. Nếu trót dại cả nể mà đánh cược thì người hao tài tốn của sẽ là chính bạn.

Sau cơn mưa trời lại sáng, sau những chông chênh Mão sẽ lại bước lên bục vinh quang - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Mão

Bị sao xấu chiếu mệnh nên vận tài lộc của người tuổi Mão trong tuần này không như mong đợi. Dù chăm chỉ kiếm tiền, nỗ lực không ngừng nhưng Mão chẳng gặt hái được chút thành quả nào. Thậm chí, họ còn bị kẻ xấu cướp công, nẫng tay trên chỉ trong chớp mắt.

Để giảm thiểu thiệt hại, Mão cần nhẫn nhịn chờ thời cơ. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau những chông chênh Mão sẽ lại bước lên bục vinh quang.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Thìn

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 21/10 - 27/10/2019 có nói, Thìn sẽ có những ngày bất ổn phía trước. Công việc trì trệ, sự nghiệp tuột dốc không phanh chính là vận hạn mà Thìn phải gánh chịu.

Để tránh rơi xuống hố sâu xui xẻo, Thìn hãy học cách nhẫn nhịn và giữ mình khỏi những thị phi. Chỉ cần vượt qua sóng gió Thìn sẽ lại bình yên an ổn, may mắn hơn người.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Tỵ

Thuận buồm xuôi gió, công việc khởi sắc chính là lá số tử vi của người tuổi Tỵ trong tuần mới này. Hỷ sự lâm môn, tiền ập vào nhà, sự nghiệp thăng hoa chính là phúc phần trời cho con giáp khôn ngoan, bản lĩnh này.

Giữa tuần, sẽ có cơ hội nghìn năm có một để Tỵ đổi đời. Chỉ cần nắm lấy thời cơ Tỵ ắt trở thành đại gia, lắm của nhiều tiền.

Ngọ sẽ đổi đời ngoạn mục, tiền ập xuống đầu, số dư trong tài khoản ngân hàng tăng nhanh đến chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Ngọ

Sự nghiệp của Ngọ sẽ có những bước khởi sắc ngoạn mục, mọi khúc mắc, sai lầm đều được giải quyết triệt để, dọn đường cho Ngọ chạm tay vào thành công.

Chỉ trong 7 ngày nhưng Ngọ lại đổi đời ngoạn mục, tiền ập xuống đầu, số dư trong tài khoản ngân hàng tăng nhanh đến chóng mặt.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Mùi

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, song hỷ lâm môn chính là lá số tử vi tuần mới của người tuổi Mùi. Thu nhập được cải thiện đáng kể, may mắn tìm đến tận cửa khiến hầu bao của Mùi lúc nào cũng rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy, tiêu mãi không hết.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Thân

Thân vốn là con giáp may mắn, khôn ngoan và có gan làm giàu nên dù sinh ra trong nghèo khó nhưng họ chưa bao giờ thiếu tiền.

Dám nghĩ dám làm, dám đứng lên từ thất bại nên Thân sẽ gặt hái được những thành quả đáng nể trong tuần mới này.

Thu nhập cải thiện, thăng tiến trong sự nghiệp và hạnh phúc viên mãn bên một nửa của mình chính là tương lai của Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Dậu

Vận trình của người tuổi Dậu sẽ có những chuyển biến khả quan trong tuần mới này. Thu nhập cải thiện, thăng tiến trong sự nghiệp và hạnh phúc viên mãn bên một nửa của mình chính là tương lai Dậu nắm chắc trong tay.

Tuy nhiên, Dậu đừng vung tay quá trán, tiêu xài hoang phí kẻo may mắn rời xa mình nhé.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Tuất

Tuất sẽ có tử vi tuần mới khá yên ả. Họ có công danh viên mãn, tình tiền như ý với những cơ hội tốt mở ra trước mắt. Tuy nhiên, Tuất cần thận trọng trong lời ăn tiếng nói kẻo bị tiểu nhân thêu dệt mà tạo nên tai ương, xui xẻo.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Hợi

Hợi cần thận trọng trong công việc, đừng để sự hấp tấp nóng nảy khiến bản thân phải trả giá đắt bằng tương lai phía trước. Nếu đang ấp ủ ý định làm ăn, kinh doanh Hợi cần chờ sang tuần sau hẵng triển khai để tránh xui xẻo theo chân.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.