Tử vi tuần mới của 12 con giáp (14/10 - 20/10/2019): Dần tiền đổ về túi, Thìn, Tỵ phát tài rực rỡ, một bước đổi đời

Theo dự đoán tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ 14/10 - 20/10/2019 chỉ rõ, Tý sẽ có tuần mới với khá nhiều biến động. Nếu không cẩn trọng, con giáp này còn phải đối diện với nguy cơ tiền của đội nón ra đi, chẳng còn đồng nào trong túi.

Chẳng cần tốn tiền đi xem bói, chỉ cần đọc tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 14/10 đến 20/10/2019 bạn sẽ biết ngay vận mệnh của mình, chính xác đến khó tin.

Sách tử vi con giáp có nói, Sửu dù là đàn ông hay phụ nữ đều cần cù, chịu thương chịu khó và có trách nhiệm trong công việc. Tuy nhiên, chính vì quá trách nhiệm nên Sửu thường phải làm thay cả những phận sự không phải của mình.

Muốn “cải vận”, thu hút vận may, đẩy xa vận xui, Tý cần mặc màu đen trong tuần mới này để hút tài lộc, may mắn vào nhà.

Nếu không muốn phát sinh những việc ngoài ý muốn, bị tiểu nhân quấy phá Sửu cần rạch ròi trong mọi chuyện. Đừng để bản thân lâm vào cảnh “làm ơn mắc oán”.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Dần

Nhờ có quý nhân nâng đỡ, thần tài đưa đường chỉ lối nên Dần sẽ có tuần mới thăng hoa rực rỡ. Dù làm công ăn lương hay làm chủ con giáp này vẫn kiếm được bộn tiền, thành công ngoài sức tưởng tượng.

Nếu muốn tài lộc vượng phát hơn nữa, Dần đừng quên diện trang phục màu xanh lá cây trong 7 ngày tới nhé.

Chẳng những đỏ tài lộc, vận tình duyên của Mão cũng chuyển biến tích cực, hạnh phúc ngất ngây khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Mão

Mão cần quản lý tài chính thật cẩn thận trong tuân mới này. Đừng vì một phút bốc đồng mà vung tay quá trán, hao tài tốn của vô ích. Hãy cứ tin vào chính mình, dám nghĩ dám làm thì từ giữa tuần Mão ắt có hầu bao rủng rỉnh.

Chẳng những đỏ tài lộc, vận tình duyên của Mão cũng chuyển biến tích cực, hạnh phúc ngất ngây khiến ai cũng hờn.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Thìn

Sự nghiệp của Thìn sẽ gặt hái những thành quả đáng nể trong tuần mới này. Trở thành con giáp may mắn ngút trời, tiền ùa vào túi chính là phúc phần trời cho Thìn.

Càng về cuối tuần thu nhập của con giáp giàu có này càng tăng theo cấp số nhân, đếm sái tay cũng không xuể.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Tỵ

Thu nhập cải thiện, hỷ sự lâm môn, phúc phần đầy người chính là lá số tử vi tuần mới của người tuổi Tỵ. Thế nên, dù hiện tại có khốn khó chông chênh đến mấy Tỵ cũng đừng bi quan.

Trời cao an bài, rồi lộc lá, may mắn sẽ tự gõ cửa nhà Tỵ trong nay mai.

Ngọ có cơ hội thăng chức tăng lương, cải thiện thu nhập đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Ngọ

Tài vận của người tuổi Ngọ khá tốt trong tuần mới này. Họ có cơ hội thăng chức tăng lương, cải thiện thu nhập đáng kể.

Tuy nhiên, vận tình duyên của Ngọ lại không được như thế. Nếu cứ lơ là chuyện tình cảm, không quan tâm, săn sóc người mình yêu thì việc kẻ thứ ba xuất hiện là chuyện tất yếu.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ có tử vi tuần mới vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Những khoản thu nhập phụ sẽ giúp ví Mùi lúc nào cũng rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy.

Nếu đang có lấn cấn trong chuyện tình cảm, Mùi cần dứt khoát, thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình thì cả hai sẽ giải tỏa được mọi khúc mắc, hạnh phúc viên mãn.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Thân

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 14/10 - 20/10/2019 ta thấy, Thân sẽ đối diện với vận hao tài, tiền của tiêu tán. Nếu cứ tiêu xài hoang phí, không biết tiết kiệm Thân sẽ phải ôm một món nợ lớn.

Cũng vậy, Thân đừng cả nể mà cho người mình không tin tưởng vay mượn tiền bạc kẻo gánh nợ thay cho người, bị lừa gạt trong phút chốc.

Hãy tránh xa thị phi, những kẻ chuyên thêu dệt, vu vạ cho người khác kẻo chính bạn sẽ là nạn nhân của họ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Dậu

Dậu cần đề cao cảnh giác kẻo bị tiểu nhân chốn công sở hãm hại. Hãy tránh xa thị phi, những kẻ chuyên thêu dệt, vu vạ cho người khác kẻo chính bạn sẽ là nạn nhân của họ.

Trong chuyện tình cảm, Dậu cần giữ bình tình, đừng để những mâu thuẫn vặt vãnh khiến tình cảm hai bên sứt mẻ.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Tuất

Có quý nhân giúp đỡ, bề trên ưu ái nên Tuất sẽ có tuần mới thịnh vượng, bội thu. Cơ hội kiếm tiền sẽ tìm đến tận cửa nhà Tuất, khiến họ phải giàu lên trông thấy, đổi đời sau một đêm.

Thế nên, Tuất đừng ngần ngại mà nắm bắt thời cơ nếu không bạn sẽ tiếc hùi hụi cả đời.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Hợi

Sách tử vi 12 con giáp có nói, Hợi sẽ có tuần mới với song hỷ lâm môn. Khổ tận cam lai, sau những khốn khó cơ cực Hợi sẽ được hái trái ngọt đời mình với tiền tỷ trong tay, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Càng về cuối tuần vận tài lộc của Hợi càng thêm vượng, giúp con giáp may mắn này tha hồ nằm trên đống vàng, tiền chất chật nhà.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo!