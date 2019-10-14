Tử vi tuần mới của 12 con giáp (14/10 - 20/10/2019): Dần tiền đổ về túi, Thìn, Tỵ phát tài rực rỡ, một bước đổi đời

Tâm linh - Tử vi 14/10/2019 04:16

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 14/10 - 20/10/2019 dự báo, vận trình của Dần, Thìn, Tỵ sẽ đỏ như son, làm một hưởng mười, thuận buồm xuôi gió.

Chẳng cần tốn tiền đi xem bói, chỉ cần đọc tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 14/10 đến 20/10/2019 bạn sẽ biết ngay vận mệnh của mình, chính xác đến khó tin.

tu vi tuan moi cua 12 con giap 1
Dự đoán tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ 14/10 - 20/10/2019 chỉ rõ, Tý sẽ có tuần mới với khá nhiều biến động - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Tý

Theo dự đoán tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ 14/10 - 20/10/2019 chỉ rõ, Tý sẽ có tuần mới với khá nhiều biến động. Nếu không cẩn trọng, con giáp này còn phải đối diện với nguy cơ tiền của đội nón ra đi, chẳng còn đồng nào trong túi.

Muốn “cải vận”, thu hút vận may, đẩy xa vận xui, Tý cần mặc màu đen trong tuần mới này để hút tài lộc, may mắn vào nhà.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Sửu

Sách tử vi con giáp có nói, Sửu dù là đàn ông hay phụ nữ đều cần cù, chịu thương chịu khó và có trách nhiệm trong công việc. Tuy nhiên, chính vì quá trách nhiệm nên Sửu thường phải làm thay cả những phận sự không phải của mình.

Nếu không muốn phát sinh những việc ngoài ý muốn, bị tiểu nhân quấy phá Sửu cần rạch ròi trong mọi chuyện. Đừng để bản thân lâm vào cảnh “làm ơn mắc oán”.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Dần

Nhờ có quý nhân nâng đỡ, thần tài đưa đường chỉ lối nên Dần sẽ có tuần mới thăng hoa rực rỡ. Dù làm công ăn lương hay làm chủ con giáp này vẫn kiếm được bộn tiền, thành công ngoài sức tưởng tượng.

Nếu muốn tài lộc vượng phát hơn nữa, Dần đừng quên diện trang phục màu xanh lá cây trong 7 ngày tới nhé.

tu vi tuan moi cua 12 con giap 2
Chẳng những đỏ tài lộc, vận tình duyên của Mão cũng chuyển biến tích cực, hạnh phúc ngất ngây khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Mão

Mão cần quản lý tài chính thật cẩn thận trong tuân mới này. Đừng vì một phút bốc đồng mà vung tay quá trán, hao tài tốn của vô ích. Hãy cứ tin vào chính mình, dám nghĩ dám làm thì từ giữa tuần Mão ắt có hầu bao rủng rỉnh.

Chẳng những đỏ tài lộc, vận tình duyên của Mão cũng chuyển biến tích cực, hạnh phúc ngất ngây khiến ai cũng hờn.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Thìn

Sự nghiệp của Thìn sẽ gặt hái những thành quả đáng nể trong tuần mới này. Trở thành con giáp may mắn ngút trời, tiền ùa vào túi chính là phúc phần trời cho Thìn.

Càng về cuối tuần thu nhập của con giáp giàu có này càng tăng theo cấp số nhân, đếm sái tay cũng không xuể.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Tỵ

Thu nhập cải thiện, hỷ sự lâm môn, phúc phần đầy người chính là lá số tử vi tuần mới của người tuổi Tỵ. Thế nên, dù hiện tại có khốn khó chông chênh đến mấy Tỵ cũng đừng bi quan.

Trời cao an bài, rồi lộc lá, may mắn sẽ tự gõ cửa nhà Tỵ trong nay mai.

tu vi tuan moi cua 12 con giap 3
Ngọ có cơ hội thăng chức tăng lương, cải thiện thu nhập đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Ngọ

Tài vận của người tuổi Ngọ khá tốt trong tuần mới này. Họ có cơ hội thăng chức tăng lương, cải thiện thu nhập đáng kể.

Tuy nhiên, vận tình duyên của Ngọ lại không được như thế. Nếu cứ lơ là chuyện tình cảm, không quan tâm, săn sóc người mình yêu thì việc kẻ thứ ba xuất hiện là chuyện tất yếu.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ có tử vi tuần mới vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Những khoản thu nhập phụ sẽ giúp ví Mùi lúc nào cũng rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy.

Nếu đang có lấn cấn trong chuyện tình cảm, Mùi cần dứt khoát, thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình thì cả hai sẽ giải tỏa được mọi khúc mắc, hạnh phúc viên mãn.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Thân

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 14/10 - 20/10/2019 ta thấy, Thân sẽ đối diện với vận hao tài, tiền của tiêu tán. Nếu cứ tiêu xài hoang phí, không biết tiết kiệm Thân sẽ phải ôm một món nợ lớn.

Cũng vậy, Thân đừng cả nể mà cho người mình không tin tưởng vay mượn tiền bạc kẻo gánh nợ thay cho người, bị lừa gạt trong phút chốc.

tu vi tuan moi cua 12 con giap 4
Hãy tránh xa thị phi, những kẻ chuyên thêu dệt, vu vạ cho người khác kẻo chính bạn sẽ là nạn nhân của họ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Dậu

Dậu cần đề cao cảnh giác kẻo bị tiểu nhân chốn công sở hãm hại. Hãy tránh xa thị phi, những kẻ chuyên thêu dệt, vu vạ cho người khác kẻo chính bạn sẽ là nạn nhân của họ.

Trong chuyện tình cảm, Dậu cần giữ bình tình, đừng để những mâu thuẫn vặt vãnh khiến tình cảm hai bên sứt mẻ.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Tuất

Có quý nhân giúp đỡ, bề trên ưu ái nên Tuất sẽ có tuần mới thịnh vượng, bội thu. Cơ hội kiếm tiền sẽ tìm đến tận cửa nhà Tuất, khiến họ phải giàu lên trông thấy, đổi đời sau một đêm.

Thế nên, Tuất đừng ngần ngại mà nắm bắt thời cơ nếu không bạn sẽ tiếc hùi hụi cả đời.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp người tuổi Hợi

Sách tử vi 12 con giáp có nói, Hợi sẽ có tuần mới với song hỷ lâm môn. Khổ tận cam lai, sau những khốn khó cơ cực Hợi sẽ được hái trái ngọt đời mình với tiền tỷ trong tay, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Càng về cuối tuần vận tài lộc của Hợi càng thêm vượng, giúp con giáp may mắn này tha hồ nằm trên đống vàng, tiền chất chật nhà.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo! 

3 con giáp là con cưng của trời, cả đời đại phú đại quý, càng già càng sung túc đủ đầy

3 con giáp là con cưng của trời, cả đời đại phú đại quý, càng già càng sung túc đủ đầy

Nhờ phúc lộc trời cho, thần Phật nâng đỡ, 3 con giáp may mắn này sẽ sung túc đủ đầy, ngập trong biển tiền, cả đời chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền nong.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tuần mới xem tử vi tuần mới của 12 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 37 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 3 giờ 37 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 4 giờ 37 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 5 giờ 37 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo