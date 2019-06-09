Tử vi tuần mới của 12 con giáp (10/6 - 16/6/2019): Tý hung cát đan xen, Thìn, Tỵ phát tài phát lộc, Tuất đề phòng kẻo gặp tai nạn

Tâm linh - Tử vi 09/06/2019 16:30

Tử vi học chỉ rõ, từ ngày 10/6 – 16/6/2019 người tuổi Tỵ, Thìn sẽ đón cơn mưa tài lộc, Tuất nếu không cần thận sẽ gặp phải tai nạn khó lường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an nguy, sức khỏe của mình.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp (10/6 - 16/6/2019)

Muốn biết vận số của mình trong tuần mới, từ ngày 10/6 – 16/6/2019 như thế nào, mời quý độc giả tìm hiểu thật kỹ những thông tin dưới đây:

Tử vi tuần mới của 12 con giáp (10/6 - 16/6/2019): Tý hung cát đan xen, Thìn, Tỵ phát tài phát lộc, Tuất đề phòng kẻo gặp tai nạn - Ảnh 1
Dù có được may mắn tiền bạc, làm ăn thuận lợi nhưng phương diện tình cảm của con giáp này lại gặp rất nhiều trục trặc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thầy tử vi chỉ rõ, trong tuần mới này vận trình của Tý sẽ hung cát đan xen. Dù có được may mắn tiền bạc, làm ăn thuận lợi nhưng phương diện tình cảm của con giáp này lại gặp rất nhiều trục trặc. Chẳng những cãi nhau với người thân, mâu thuẫn với bạn bè, Tý còn gặp phải nguy cơ bị tiểu tam chen chân mà đường ai nấy đi với một nửa của mình.

Để hạn chế tối đa xui xẻo trong tuần này, Tý tốt nhất đừng đôi co hay tranh cãi với ai. Hãy cố gắng nhẫn nhịn, chờ cho sóng gió qua đi hẵng giãi bày vẫn chưa muộn.

Tuổi Sửu

Tử vi tuần mới dự báo vận xui sẽ bám riết Sửu không buông, khiến tài lộc của con giáp này ảm đạm đến thảm hại. Thậm chí, Sửu còn phải đối mặt với nguy cơ bị tiểu nhân hãm hại, bị hiểu lầm đến mức chẳng thể lên tiếng thanh minh.

Vậy nên, trong tuần này Sửu cần bình tĩnh trong mọi chuyện kẻo xôi hỏng bỏng không, đánh mất tất cả. Chỉ cần vượt qua thời gian khốn khó này Sửu sẽ lại may mắn liên hoàn, sung sướng như tiên.

Tuổi Dần

May mắn sẽ gõ cửa nhà Dần tới tấp, giúp vận số của họ thăng hoa bất ngờ. Làm ăn thuận lợi, làm một hưởng mười chính là phúc phần trời ban tặng cho Dần trong tuần này. Thăng chức tăng lương, vượng vận tài lộc nên Dần sẽ gom về món hời cực lớn, tha hồ tận hưởng cuộc sống với bạc tiền bủa vây, giàu ơi là giàu.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp (10/6 - 16/6/2019): Tý hung cát đan xen, Thìn, Tỵ phát tài phát lộc, Tuất đề phòng kẻo gặp tai nạn - Ảnh 2
Mão có nhiều cơ hội để phát huy năng lực, khẳng định sở trường và vươn lên làm sếp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi  Mão

Vận số của Mão sẽ có những chuyển biến tích cực. Họ có nhiều cơ hội để phát huy năng lực, khẳng định sở trường và vươn lên làm sếp. Mão đừng quá lo lắng, cũng đừng tự ti bởi bạn hoàn toàn có đủ năng lực để đảm nhiệm vị trí quan trọng hơn ở chốn công sở.

Tuổi Thìn

Xem tử vi tuần mới 12 con giáp 2019 chỉ rõ, Thìn sẽ muốn gì được nấy, công thành danh toại. Nhờ được cát tinh chiếu mệnh, bề trên nâng đỡ Thìn sẽ như hổ mọc thêm cánh, túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Thìn vẫn cứ thế mà giàu, quơ tay là có tiền khiến ai cũng nể trọng.

Tuổi Tỵ

Quẻ bói tuần này xác định Tỵ sẽ có tài lộc thăng hoa, tình tiền viên mãn. Sau những chông chênh, khó khăn Tỵ sẽ liên tục đón tin vui tài chính. Số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt, mọi dự án kinh danh đều thu về món lợi nhuận khổng lồ chính là thành công mà Tỵ đạt được trong thời điểm này.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp (10/6 - 16/6/2019): Tý hung cát đan xen, Thìn, Tỵ phát tài phát lộc, Tuất đề phòng kẻo gặp tai nạn - Ảnh 3
Tỉnh táo, cẩn thận và lo xa chính là những chìa khóa giúp Ngọ tai qua nạn khỏi trong tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ sẽ khó tránh khỏi những sai sót trong công việc do sự mất tập trung của mình. Tốt nhất, Ngọ đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến tập thể kẻo bị đánh giá thấp sự chuyên nghiệp của bạn. Tỉnh táo, cẩn thận và lo xa chính là những chìa khóa giúp Ngọ tai qua nạn khỏi trong tuần này.

Tuổi Mùi

Hung vận sẽ đeo bám Mùi trong tuần mới này khiến họ gặp phải khá nhiều biến cố, thất bại trong công việc. Mùi cần cẩn trọng trong mọi quyết định kẻo tự khiến bản thân lâm vào đường cùng.

Đừng để bản thân quá căng thẳng mệt mỏi, hãy dành thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng thì bạn mới đủ minh mẫn để giải quyết  những rắc rối quanh mình.

Tuổi Thân

Cát tinh theo chân nên tài vận của Thân thăng tiến không ngừng, làm gì cũng thu về món lợi cực lớn. Nhờ may mắn trao tay nên Thân sẽ thêm phúc thêm phần, dẫu bị ganh ghét đố kỵ cũng chẳng ảnh hưởng đến phúc phần của họ. Đặc biệt, cuối tuần này Thân sẽ có cơ may chiến thắng trong các trò chơi may mắn, có vài trăm triệu chỉ trong chớp mắt.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp (10/6 - 16/6/2019): Tý hung cát đan xen, Thìn, Tỵ phát tài phát lộc, Tuất đề phòng kẻo gặp tai nạn - Ảnh 4
May mắn lại gần giúp tài vận của Dậu khởi sắc ngoạn mục, tiền của cứ gõ cửa nhà tới tấp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần giúp tài vận của Dậu khởi sắc ngoạn mục, tiền của cứ gõ cửa nhà tới tấp. Nếu biết cách tiêu xài hợp lý nhất định Dậu sẽ tích cóp được khoản tiền kha khá để đầu tư kinh doanh.

Tuổi Tuất

Tuất sẽ rất dễ gặp tai nạn trong tuần mới này nên cần phải cẩn trọng, đề cao cảnh giác. Khi ra đường Tuất nên đi xe cẩn thận, đừng phóng nhanh vượt ẩu, cũng đừng lấn tuyến hay vượt đèn đỏ kẻo tự rước họa vào người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, an nguy của mình.

Tuổi Hợi

Dù có nhiều điều không như ý nhưng tuần mới này Hợi luôn có quý nhân nâng đỡ, bề trên cất nhắc nên đều bình an, viên mãn. Họ có cơ may thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp, thu nhập tăng đột biến. Nếu đang độc thân, đây chính là thời điểm bạn gặp được một nửa hoàn hảo của đời mình đấy.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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