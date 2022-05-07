Tử vi tuần mới (9/5 - 15/5), Tài Lộc giăng lối, Thần Tài gõ chuông, những con giáp sau đây may mắn gặp thời, sự nghiệp, tiền bạc, lẫn tình duyên đều có sự thăng tiến mạnh mẽ khó ai sánh bằng

Cụ thể, trong con đường sự nghiệp tuổi Dần sau khoảng thời gian chật vật ban đầu đã bắt đầu dần thích nghi với công việc và đang hoàn thành những nhiệm vụ tương đối tốt. Nhờ vậy, mà con giáp này được cấp trên tin tưởng và giao cho những dự án dành cho những người có khả năng làm việc tốt.

Là con giáp may mắn tuần này nên người tuổi Dần sẽ nhận được rất nhiều sự trợ giúp nhờ các mối quan hệ xã giao hài hòa và tốt đẹp mà mình đã gây dựng từ trước.

Vận trình tình cảm trong tuần này cũng có phần khởi sắc hơn, nhất là với người độc thân. Bạn nhận được lời bày tỏ tình cảm đến từ người đã thầm mến mình từ lâu. Tuy nhiên, hãy xem xét một cách kỹ lưỡng nhất để tránh chọn sai người.

Không chỉ vậy, trong tuần mới ngày hậu vận của Dần là vô cùng tươi sáng Ngay từ đầu tuần đã có Thực Thần che chở, cả người làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều có cơ hội làm dày ví tiền của mình. Tuy nhiên, bản thân Dần cũng nên biết sẽ không gì tự có sẵn cả vì vậy Dần hãy luôn nổ lực như những ngày vừa qua để sớm có được những gì mà mình mong ước bấy lâu nhé.

Là con giáp may mắn tuần này nên người tuổi Dần sẽ nhận được rất nhiều sự trợ giúp nhờ các mối quan hệ xã giao hài hòa và tốt đẹp mà mình đã gây dựng từ trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn sẽ có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp trong tuần này, trong công ty họ vốn là người chăm chỉ và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhưng thường không gặp may khi không ai nhận ra điều đó. Tuy nhiên, khoảng thời gian tới đây điều này sẽ thay đổi khi đồng nghiệp lẫn sếp đều sẽ công nhận thực lực của Thìn.

Thêm vào đó, cát tinh còn nâng đỡ, tạo điều kiện cho bản mệnh thể hiện năng lực của bản thân, từ đó có được sự nhìn nhận từ đồng nghiệp cũng như cấp trên.

Nhân đà này, hãy đặt ra những thách thức lớn không để không ngừng khai phá khả năng tiềm ẩn của bản thân.

Về phương diện tài lộc, nhờ công việc kinh doanh bên ngoài phát triển tốt nên sắp tới họ sẽ không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc khi số tiền họ thu về là cực kỳ lớn. Hoặc ai đang gặp khó khăn thì cũng sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ từ từ từng bước thoát ra và tìm được cho mình một lối đi vững vàng hơn.

Chuyện tình cảm cũng phát triển êm đẹp khi các cặp đôi càng ngày càng gắn bó thắm thiết với nhau. Mặc dù trước đó có nhiều khúc mắc xảy ra nhưng bạn không nản chí, tình yêu mang tới sức mạnh giúp bản mệnh có thể sẵn sàng nhún nhường một chút đề gìn giữ hạnh phúc.

Tuổi Thìn sẽ có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp trong tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tin vui về tình duyên sẽ tới với người tuổi Ngọ trong tuần này. Vận đào hoa nở rộ, người độc thân có thể tìm được ý trung nhân của riêng mình. Dẫu vậy, chớ vội vàng mà hãy tìm hiểu kỹ rồi hẵng quyết định cũng chưa muộn

Tài vận của con giáp may mắn tuần này cũng càng ngày càng đi lên. Tuần này có khá nhiều cơ hội kiếm tiền, hãy thử mạnh dạn đầu tư bên ngoài một chút và nên nhớ không nên tin tưởng bất kỳ ai, đặc biệt là những người mới quen gần đây trong lĩnh vực kinh doanh.

Về công việc, mặc dù vẫn có không ít khó khăn và thử thách mà bạn buộc phải vượt qua, nhưng với ý chí quyết tâm cao độ, bạn hoàn toàn có thể vượt qua một cách ngoạn mục. Không chỉ vậy, bạn còn đang được sếp đề xuất cho lên chức mới và tăng lương trong thời gian tới đây.

Tài vận của con giáp may mắn tuần này cũng càng ngày càng đi lên. Tuần này có khá nhiều cơ hội kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo