Tử vi tuần mới (9/10/2023-15/10/2023), 3 con giáp phúc lộc đầy nhà, trúng số độc đắc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp bùng nổ 'tăng phi mã'

Tâm linh - Tử vi 09/10/2023 06:55

3 con giáp phúc lộc đầy nhà, trúng số độc đắc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp bùng nổ 'tăng phi mã'.

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra tương đối trôi chảy, suôn sẻ vào tuần mới. Bản mệnh được cấp trên đánh giá cao vì có thể đưa ra những ý tưởng sáng tạo độc đáo, mới lại. Đồng thời, mối quan hệ xã giao cũng cải thiện đáng kể nhờ tài năng ăn nói khéo léo của mình. Con giáp này có cơ hội thu về khoản tiền đầy túi của mình vì có quý nhân phù trợ trong công việc. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên nồng nàn, thắm thiết. Bạn có thể tin tưởng vào tình yêu này bởi sự chủ động quan tâm của đối phương, dù gặp vấn đề gì thì người ấy lúc nào cũng giúp bạn vui vẻ trở lại. 

Tử vi tuần mới (9/10/2023-15/10/2023), 3 con giáp phúc lộc đầy nhà, trúng số độc đắc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp bùng nổ 'tăng phi mã' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Cơ hội phát tài của người tuổi Mùi sẽ đến, nên bạn hãy nhanh tay nắm bắt để cải thiện nguồn thu nhập hiện tại. Tin rằng, với tài trí thông minh và tính linh hoạt cao, bạn sẽ thu về cho mình một khoản lợi nhuận rất cao đó. Sự nghiêm túc cũng như sự tập trung cao độ giúp bạn dễ dàng chinh phục được mục tiêu đã đặt ra.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp này sẽ trở nên nở rộ, tươi sáng bất ngờ. Người đã kết hôn có thời gian trò chuyện, tâm tình với nửa kia nhiều hơn. Người độc thân có cơ hội hẹn hò với người khác giới trong thời gian tới. 

Tử vi tuần mới (9/10/2023-15/10/2023), 3 con giáp phúc lộc đầy nhà, trúng số độc đắc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp bùng nổ 'tăng phi mã' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ trên đà phát triển rộng mở và suôn sẻ. Với năng lực làm việc vượt trội, bạn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà không phải gặp bất cứ khó khăn nào cả. Các khoản đầu tư vẫn có tín hiệu hiệu quả và mang về cho chòm sao này khoản lợi nhuận không nhỏ.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ đón nhận nhiều tin vui. Đó là bạn sẽ có một ngày bình yên bên những người thân yêu của mình. Các cặp đôi sẽ biết bao dung, thấu hiểu hơn và cả hai sẽ trở thành điểm tựa vững chắc cho nhau.

Tử vi tuần mới (9/10/2023-15/10/2023), 3 con giáp phúc lộc đầy nhà, trúng số độc đắc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp bùng nổ 'tăng phi mã' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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