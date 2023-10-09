Tử vi tuần mới (9/10 - 15/10): Tiền bạc khắp nơi thi nhau chảy vào túi 3 con giáp, hiên ngang đón hào quang, vận may như ý, chuẩn bị đón vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 09/10/2023 10:55

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tình duyên đỏ thắm như son, rước vận may tứ phía về nhà trong tuần mới (9/10 - 15/10).

Tuổi Tý

Tuổi Tý thường là người tiên phong, dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình.

Công việc của tuổi Tý trong tuần mới (9/10 - 15/10) được dự báo sẽ diễn ra may mắn dễ dàng. Thực Thần nâng đỡ mở ra cho con giáp này thời gian thuận lợi, hanh thông. Bản mệnh có thêm các hoạt động thú vị bên ngoài, đây sẽ là cơ hội tốt để chứng tỏ thực lực và bản lĩnh của mình. 

Vận trình tài lộc thời gian tới của con giáp này sẽ rực rỡ. Tuổi Tý có thể nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống của mình thông qua sự sáng suốt, nhạy bén.

Tử vi tuần mới (9/10 - 15/10): Tiền bạc khắp nơi thi nhau chảy vào túi 3 con giáp, hiên ngang đón hào quang, vận may như ý, chuẩn bị đón vinh hoa phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là những người sống thật thà và rất sẵn lòng cho đi, họ không bao giờ từ bỏ bất kỳ hy vọng nào trong cuộc sống một cách dễ dàng. Đồng thời họ cũng rất tốt bụng và hào phóng, vì tính cách hoàn hảo nên họ có thể được nhiều người khen ngợi, quý nhân phù trợ nên không phải lo lắng gì trên con đường tiến thân. 

Trong tuần mới (9/10 - 15/10), vận thế của họ lên một tầm cao mới, tiến độ không ngừng, khởi đầu suôn sẻ, hanh thông, có thể đạt được mục tiêu của mình, hơn nữa việc kiếm tiền ngày càng nhanh, mọi việc đều có thể phát triển theo ý muốn của bản thân, cuộc sống gia đình viên mãn, sung túc, bắt đầu từ thời điểm này họ có thể tạm biệt mọi khó khăn vất vả.

Tử vi tuần mới (9/10 - 15/10): Tiền bạc khắp nơi thi nhau chảy vào túi 3 con giáp, hiên ngang đón hào quang, vận may như ý, chuẩn bị đón vinh hoa phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người bạn Rồng trong tuần mới (9/10 - 15/10) thì Cung nô bộc được sao tốt "Thiên môn" chiếu mệnh nên vận khí tốt. Sắp tới nếu biết tận dụng may mắn này, quý nhân sẽ giúp đỡ trong mọi việc, cuộc sống ngày càng hạnh phúc, ngoài ra đối với một số con giáp Rồng thì đào hoa sẽ nở rộ, quý nhân phù trợ thì không thể vì một lần thất bại mà mất tự tin.

Trong thời điểm này, những người tuổi Thìn sẽ được ban sức mạnh tổng hợp của âm và dương, khi gặp vận may thì tài lộc bao trùm, của cải và thành quả có được không ai sánh kịp. Ngoài ra, những người sinh năm Thìn sẽ cải thiện mức sống vật chất trong hai tháng tới và leo lên những đỉnh cao hơn, đồng thời cũng nên biết rằng tốt nhất là không nên bình luận về những vấn đề không liên quan đến cá nhân.

Tử vi tuần mới (9/10 - 15/10): Tiền bạc khắp nơi thi nhau chảy vào túi 3 con giáp, hiên ngang đón hào quang, vận may như ý, chuẩn bị đón vinh hoa phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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