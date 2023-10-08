Tử vi tuần mới (9/10 - 15/10): 3 con giáp được sao Thiên Vương chiếu mệnh, tiền xếp đầy két, đạt đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 08/10/2023 07:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây nhà cửa ngập tiền, sự nghiệp hanh thông trong tuần mới.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn nổi tiếng với sự mạnh mẽ, nỗ lực và nhiều tham vọng. Với những tham vọng của mình, họ luôn cố gắng hết sức có thể để đạt được điều mong muốn. Vì vậy mà có vẻ trông như họ có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong lại là một người sục sôi nhiệt huyết. 

Người tuổi Thìn vốn có số mệnh phú quý nhưng từ trước đến nay họ chưa gặp được nhiều may mắn nên thường khó đạt thành công như mong đợi. Tuy nhiên, tuần mới là thời điểm đổi vận của người tuổi Thìn. Không chỉ tài vận lên như diều gặp gió, họ còn có cơ hội tạo dựng được sự nghiệp riêng trong thời gian này. 

Tử vi tuần mới (9/10 - 15/10): 3 con giáp được sao Thiên Vương chiếu mệnh, tiền xếp đầy két, đạt đến đỉnh cao danh vọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong tuần mới, được Lục Hợp quý nhân che chở, đường tình duyên của tuổi Hợi vô cùng lý tưởng, tinh thần bạn nhờ vậy cũng trở nên vui vẻ và tích cực ra mặt. Vợ chồng thấu hiểu và thông cảm cho những khó khăn cho nhau, cùng nhau chia sẻ để vượt qua giai đoạn khó khăn. Đôi lứa dành cho nhau sự quan tâm chăm sóc ngọt ngào, mối quan hệ bền vững.

Người độc thân có thể sẽ tìm thấy tình yêu của mình khi đào hoa nở rộ cho dù bạn cố từ chối. Khi tình yêu đã gõ cửa thì dù có trốn tránh cũng không thể thoát khỏi lưới tình đâu. Đừng vì những chuyện trong quá khứ mà tự đẩy mình ra khỏi hạnh phúc nữa nhé.

Hơn nữa, Chính Quan cho thấy bạn đang đi những bước đúng đắn trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Bản mệnh không cần phải nỗ lực quá nhiều vì đã có quý nhân dẫn đường chỉ lối, tìm ra cơ hội phát triển phù hợp vào thời điểm này. Nhưng đừng quá dựa dẫm vào vận may hay quý nhân nhé, tự nỗ lực bằng công sức mình thì thành công mới bền vững.

Tử vi tuần mới (9/10 - 15/10): 3 con giáp được sao Thiên Vương chiếu mệnh, tiền xếp đầy két, đạt đến đỉnh cao danh vọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tinh thần cầu tiến, không ngại đối mặt với khó khăn thử thách. Một khi gặp được cơ hội tốt, con giáp này sẽ nhanh chóng nắm bắt và phát huy hết khả năng của mình để gặt hái được thành quả rực rỡ.

Trong tuần mới, tài lộc của tuổi Dần sẽ tăng lên gấp bội. Con giáp này có quý nhân phù trợ nên cuộc sống diễn ra tốt đẹp. Giai đoạn này, tuổi Dần sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó. Đây là khoảng thời gian phú quý tự tìm đến tận cửa nhà của người tuổi Dần, quý nhân luôn ở bên hỗ trợ, vận trình cứ thế mà thăng tiến.

Sau đó, cuộc sống của người tuổi Dần được nâng lên một tầm cao mới, may mắn liên tiếp. Con giáp này có thể tìm được cơ hội đổi đời và tiếp tục phát tài đến vài năm sau.

Tử vi tuần mới (9/10 - 15/10): 3 con giáp được sao Thiên Vương chiếu mệnh, tiền xếp đầy két, đạt đến đỉnh cao danh vọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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