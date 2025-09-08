Tử vi tuần mới 8/9 - 14/9/2025, 3 con giáp thịnh vượng vây quanh, thăng hương bản mệnh, Phát Tài Phát Lộc, khởi sắc rạng ngời

Tử vi tuần mới 8/9 - 14/9/2025, Tam Hợp cho thấy hạnh phúc của con giáp tuổi Tỵ. Ai đang độc thân không ngại các cuộc hẹn hò, bạn có cảm giác tình mình đẹp như nắng mai vậy. Những ai từng thất bại trong chuyện tình cảm thì nay đã tìm thấy ánh sáng và niềm tin mới.

Nhờ có Thực Thần mà người tuổi Tỵ được cải thiện về tinh thần tốt hơn. Nếu bạn khao khát những khoảng lặng riêng tư thì ngày hôm nay rất thích hợp đấy. Hãy tái tạo năng lượng và dành thời gian cho riêng mình, điều đấy thực sự cần thiết. Ngũ hành tương sinh cho thấy bạn trở nên vững vàng hơn bao giờ hết ngày hôm nay. Sự yên ổn trong tâm hồn sẽ giúp cho bạn bình thản, vững vàng trước mọi quyết định quan trọng của đời sống.

Con giáp tuổi Tuất

Tử vi tuần mới 8/9 - 14/9/2025, lý tưởng để người tuổi Tuất bày tỏ tình cảm của mình. Nếu đã có người thầm mến, hãy dũng cảm nói ra những suy nghĩ trong lòng, tin rằng sự chân thành của bạn sẽ khiến đối phương vô cùng cảm động.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu đã có đôi có cặp, hai người đang ngày một gần gũi và thân thiết hơn. Khi tình cảm đã chín muồi, hai bạn có thể tính đến những chuyện xa xôi hơn, chắc hẳn sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ từ gia đình và bè bạn.



Chính Quan là dấu hiệu tích cực trên con đường sự nghiệp của bản mệnh. Những cống hiến trong suốt thời gian qua của bạn đã được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao. Hôm nay, bạn có cơ hội được cất nhắc hoặc ít nhất cũng sẽ được thưởng nóng.

Con giáp tuổi Thân

Tử vi tuần mới 8/9 - 14/9/2025, Chính Ấn xuất hiện trong tử vi của người tuổi Thân, đây là cát thần che chở cho vận trình trong ngày của bản mệnh. Công việc diễn ra khá suôn sẻ. Bạn luôn cố gắng tập trung và hoàn thành tốt trách nhiệm của mình nên hiệu suất khá ổn định.

Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bản mệnh có thể được cấp trên tin tưởng trao thêm cho nhiều trọng trách nữa. Khả năng làm việc nhóm khá tốt và tinh thần cống hiến hết mình cũng giúp tuổi Thân tiến lên khá nhanh.

Ngày Thổ sinh Kim, tình cảm của những chú Khỉ có khởi sắc, nhất là với người đang trong giai đoạn hẹn hò, tìm hiểu. Hãy tranh thủ cơ hội này để tăng tiến mối quan hệ, cùng nhau xác định cụ thể hướng đi của hai người, có thể tính tới chuyện trăm năm nếu cảm thấy phù hợp.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!