Tử vi tuần mới (8/8 -14/8), 3 con giáp có tài lộc bừng sáng, ngẩng đầu có vàng, cúi đầu có bạc, nhảy vọt thành đại gia, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 07/08/2022 06:03

Vận may tuần mới sẽ là bước đà lớn để con giáp này tích lũy của cải, mở ra cho mình một tương lai tốt đẹp hơn.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn sinh ra đã mang trong mình tính cách giỏi giang. Họ rất giỏi vượt qua thử thách trong cuộc sống và có cách cư xử khéo léo. Thân hiểu rõ khả năng của bản thân mình đến đâu vì vậy họ biết phát huy những thế mạnh của mình để dễ dàng có được thành công.

Trong tuần mới, người tuổi Thân sẽ có tin vui về tài lộc. Người tuổi Thân nhờ vậy mà rủng rỉnh tiền bạc. Dù kinh doanh buôn bán hay làm công ăn lương thì cũng không lo thiếu tốn. Người nào biết nắm bắt cơ hội thì sẽ còn phất lên như diều gặp gió, tài khoản tăng số khiến cho Thân có cuộc sống cực kỳ viên mãn.

Bản mệnh còn có thể gặp được quý nhân của cuộc đời mình. Quý nhân sẽ chỉ đường dẫn lối cho Thân tìm được hướng đi tốt trong tương lai. Nhờ vậy, công việc của người tuổi Thân diễn ra suôn sẻ, tài vận dồi dào. Tinh thần của Thân cũng trở nên thoải mái hơn, không còn phải lo nghĩ đến tương lai.

Tử vi tuần mới (8/8 -14/8), 3 con giáp có tài lộc bừng sáng, ngẩng đầu có vàng, cúi đầu có bạc, nhảy vọt thành đại gia, tiền tiêu không hết - Ảnh 1
Trong tuần mới, người tuổi Thân sẽ có tin vui về tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý là những người thông minh, lanh lợi, không những giỏi kiếm tiền mà còn biết quản lý tài chính chu đáo. Đa số, những người tuổi Tý đều rất tự lập, tự cường, họ tự tạo dựng cuộc sống bằng chính năng lực của mình mà không cần dựa dẫm bất cứ ai. Không những thế, trời sinh tuổi Tý là con giáp mang nhiều phúc đức và nhiều may mắn, họ có thể giúp bản thân mình phát triển mà còn có khả năng giúp gia đình thịnh vượng không ngờ.

Tử vi học có nói, trong tuần mới tới đây, vận may tuổi Tý sẽ thăng hoa, họ có khả năng tạo dựng sự nghiệp ổn định, vững chắc, tiền tài cũng ngày một nhiều, ngoài ra còn giúp gia đình yên bề. Nếu có ai trong nhà đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thì sẽ thu được lợi nhuận tốt, cả nhà an khang thịnh vượng, bố mẹ dồi dào sức khỏe. Riêng với bản thân họ, đây là giai đoạn hoàng kim để phát huy mọi thể mạnh, có khả năng xây dựng cuộc sống sung túc viên mãn đáng ngưỡng mộ.

Tử vi tuần mới (8/8 -14/8), 3 con giáp có tài lộc bừng sáng, ngẩng đầu có vàng, cúi đầu có bạc, nhảy vọt thành đại gia, tiền tiêu không hết - Ảnh 2
Trong tuần mới tới đây, vận may tuổi Tý sẽ thăng hoa, sự nghiệp ổn định. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ là người hiền lành, thân thiện. Con giáp này tâm tính thiện lượng nên thích làm điều thiện, hay giúp đỡ người khác. Ngọ rất dũng cảm, tài ba và kiên cường. Đứng trước khó khăn, thử thách, con giáp này thể hiện được sự can đảm, điềm tĩnh.

Tử vi cho biết, trong tuần mới, con giáp này có tài lộc tăng vọt, dương khí vượng. Người làm ăn kinh doanh phát tài phát lộc, quý nhân phù trợ. Người tuổi Ngọ giàu chí tiến thủ nên thường được bậc tiền bối nâng đỡ. Chỉ cần thêm một chút may mắn là Ngọ có thể trở thành người lãnh đạo, ông chủ giàu có.

Ngọ sẽ có quý nhân giúp đỡ trong công việc, được lãnh đạo tán dương, được trọng vọng. Nhìn chung, vận trình tài lộc của Ngọ tăng vọt, đại phú đại quý, cuộc sống giàu sang chẳng phải lo nghĩ.

Tử vi tuần mới (8/8 -14/8), 3 con giáp có tài lộc bừng sáng, ngẩng đầu có vàng, cúi đầu có bạc, nhảy vọt thành đại gia, tiền tiêu không hết - Ảnh 3
 Trong tuần mới, con giáp tuổi Ngọ có tài lộc tăng vọt, dương khí vượng. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp may mắn con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 1 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 24 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 50 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 4 giờ 24 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 6 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng