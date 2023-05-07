Tử vi tuần mới (8/5-14/5/2023), Thần Tài ưu ái hết cỡ, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, sự nghiệp thăng tiến, túi tiền cứ 'phình ra' tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 07/05/2023 10:52

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây vận may lội ngược dòng, sự nghiệp thăng tiến, túi tiền cứ 'phình ra' tiêu mãi không hết trong tuần mới.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ gặp được cơ hội tỏa sáng, sự nghiệp vốn vững chắc nay càng thăng hoa và thịnh vượng hơn. Càng làm việc, bạn càng được nạp nhiều năng lượng tích cực, giúp bạn ngày càng thành công và vươn xa hơn. Từ giờ trở đi, bạn sẽ được tận hưởng giai đoạn hoàng kim nhất, cơ hội làm giàu trong tầm tay, càng lúc càng thăng hoa hơn.

Người độc thân có thể đón tin hỷ sự, càng đi nhiều bạn càng có cơ hội tìm kiếm đối tượng phù hợp với mình. Đặc biệt, chủ động tham gia các hoạt động tập thể là cách để bạn tạo sự kết nối với người khác giới, tăng tỷ lệ gặp gỡ người trong mộng.

Tử vi tuần mới (8/5-14/5/2023), Thần Tài ưu ái hết cỡ, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, sự nghiệp thăng tiến, túi tiền cứ 'phình ra' tiêu mãi không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Người tuổi Thân sẽ gặp được nhiều cơ hội để thay đổi cuộc sống, bên cạnh đó bạn còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, một khi thăng hoa rực rỡ sẽ làm tiền đề để ngày một tiến xa hơn. Nếu biết nắm bắt cơ hội, bạn không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền.

Các cặp đôi tâm đầu ý hợp trong nhiều chuyện, thậm chí còn rất đồng lòng trước những quyết định lớn, cùng chung tay gìn giữ hạnh phúc gia đình. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng được cải thiện đáng kể nhờ tìm thấy tiếng nói chung.

Tử vi tuần mới (8/5-14/5/2023), Thần Tài ưu ái hết cỡ, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, sự nghiệp thăng tiến, túi tiền cứ 'phình ra' tiêu mãi không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ bước vào giai đoạn thăng hoa vượt trội, mọi việc suôn sẻ, sự nghiệp bay nhanh, thăng quan tiến chức đến một mức độ không ngờ. Bạn làm việc gì cũng dễ dàng tìm được cơ hội để thăng hoa, đối với những người làm công ăn lương, thì sẽ có cơ hội được tăng lương, tiền bạc rủng rỉnh, thu nhập dễ dàng. 

Bên cạnh đó, các mối quan hệ của bạn đang phát triển một cách hài hòa. Mối quan hệ xã hội như đồng nghiệp, bạn bè sẽ mang lại cho bạn nhiều cơ hội để gia tăng tài chính.

Tử vi tuần mới (8/5-14/5/2023), Thần Tài ưu ái hết cỡ, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, sự nghiệp thăng tiến, túi tiền cứ 'phình ra' tiêu mãi không hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/3/2023 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc vô biên, sự nghiệp phất lên nhanh chóng, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, công việc trắc trở khó lường

Tử vi thứ Sáu ngày 24/3/2023 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc vô biên, sự nghiệp phất lên nhanh chóng, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, công việc trắc trở khó lường

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 24/3/2023 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Tuất phúc lộc vô biên, sự nghiệp phất lên nhanh chóng, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, công việc trắc trở khó lường.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai tuổi sửu tuổi hợi tuổi thân xem tử vi tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 25 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang