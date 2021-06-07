Tử vi tuần mới (7/6 - 13/6) của 12 con giáp: Sửu tình tiền viên mãn, Thìn lắm của nhiều tiền, Thân gặp thử thách

Tử vi tuần mới của 12 con giáp (7/6 - 13/6) cho thấy, người tuổi Tý sẽ phải đối diện với khá nhiều điều không may mắn, liên tục bị hung tinh đeo bám, kẻ xấu hãm hại. Vậy nên, người tuổi Tý cần chú ý đối nhân xử thế, kẻo xích mích ảnh hưởng đến sự nghiệp công danh. Chuyện tình cảm đừng miễn cưỡng mà khó thành. Tài lộc nửa cuối tuần tương đối tốt, những ngày còn lại con giáp nên cẩn thận vấn đề vay mượn.

Xem tử vi tuần mới, nhờ có quý nhân nâng đỡ, thần tài rót lộc vào nhà nên Sửu sẽ có tuần mới với tài vận thăng hoa, tình tiền viên mãn. Do vậy, Sửu hãy tận dụng thời cơ, cố gắng mức cao nhất để có sự thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Tử vi cho thấy, càng về cuối tuần càng sung túc đủ đầy, tha hồ hưởng lộc trời cho.

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Tuổi Dần

Trong tuần mới từ (7/6 - 13/6) con giáp may mắn tuổi Dần này sẽ đắc tài đắc lộc, gánh tiền mỏi lưng. Đầu tuần vận đỏ như son, giữa tuần tiền ùa vào nhà, cuối tuần rung đùi hốt bạc là lá số tử vi trời đã an bài cho con giáp giàu có này. Thứ Ba, Năm là những ngày thuận lợi cho con giáp tìm kiếm sự hợp tác mới. Tuy nhiên, chuyện tình cảm không thuận lợi, con giáp hãy hạ thấp kỳ vọng.

Tuổi Mão

Bị hung tinh đeo bám, kẻ xấu ngáng đường nên Mão cần đề cao cảnh giác trong tử vi tuần mới này. Bởi lẽ, chỉ cần bạn lơ là một giây thì đã vô tình tạo điều kiện cho tiểu nhân có cơ hội hãm hại mình.

Theo tử vi tuần mới, nửa đầu tuần công việc của con giáp tuổi Mão có thử thách không hề nhỏ, nhưng đừng lo, cuối tuần tài lộc sẽ khởi sắc, giúp phá bỏ điểm vướng mắc trong sự nghiệp.

Tuổi Thìn

Trong tuần thứ hai của tháng 6/2021, Thìn sẽ có tài vận viên mãn, công danh xán lạn, lắm của nhiều tiền khiến ai cũng hờn. Tuần này con giáp gặp cơ may thăng tiến trong sự nghiệp. Con giáp có cơ hội làm việc mới, ai muốn chuyển đổi nghề nghiệp, khởi nghiệp đây cũng là thời điểm thuận lợi. Tuy nhiên hãy nhớ, cơ hội đến không có nghĩa là tuổi Thìn sẽ có những ngày hanh thông, dễ dàng.

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Tuổi Tỵ

Có tham vọng làm giàu, có tài mưu lược nên không ai có thể phủ nhận sự tài năng, thông minh của Tỵ. Tuy nhiên, Tỵ đừng vội ngủ quên trên chiến thắng, cũng đừng để sự bồng bột lấn áy lý trí kẻo phạm phải sai lầm trong công việc trong tuần mới này. Tử vi nhắc nhở, thời điểm giữa tuần, Tỵ không nên bốc đồng trong các hoạt động đầu tư dẫn đến thất thoát vốn liếng.

Tuổi Ngọ

Trong tuần mới, bị sao đào hoa đeo bám nên nếu đang độc thân Ngọ sẽ nhanh chóng tìm được một nửa của đời mình trong tử vi tuần mới này. Nếu đã có cặp có đôi, Ngọ và một nửa sẽ có chuyến du lịch xa đáng nhớ. Tài vận vượng phát, túi rủng rỉnh tiền nên Ngọ cứ việc thoải mái tận hưởng bởi dù muốn bạn cũng chẳng khổ được.

Tuổi Mùi

Trong tuần 7/6 - 13/6, Mùi sẽ có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, hãy nỗ lực để giải quyết mọi khó khăn. Tài lộc tuy vượng nhưng con giáp vẫn phải kiểm soát chi tiêu, đừng vung tay quá trán, cũng đừng quá thoải mái trong chuyện tiền nong kẻo chính bạn sẽ làm khó bản thân.

Cũng vậy, trong công việc Mùi hãy giữ mình khỏi những thị phi, đừng để đồng nghiệp xấu có cơ hội gây nên những rắc rối để đổ oan, hòng hạ uy tín của bạn.

Tuổi Thân

Thân sẽ có tuần mới thắng lớn với tài chính dồi dào, sự nghiệp phất nhanh như diều gặp gió. Tuy nhiên, những dự án mới sẽ có gặp đôi chút thử thách. Thân được khuyên phải vững vàng, tự tin, đừng bỏ cuộc, không để mình bị choáng ngợp trước khó khăn. Chỉ khi vượt qua tất cả, con giáp sẽ như lửa thử vàng, qua gian nan sẽ có được đỉnh cao thành công, tài lộc.

Tuổi Dậu

Theo dự đoán tử vi tuần mới của 12 con giáp, Dậu sẽ có tài vận bùng nổ, sự nghiệp thuận lợi thăng tiến. Tuy nhiên, cuối tuần sẽ xuất hiện cả thách thức và cơ hội, dù công việc có lúc bận rộn nhưng có công có thưởng, con giáp chỉ cần chú ý không nên kiêu ngạo trong mọi việc.

Tuổi Tuất

Là con giáp có trách nhiệm trong công việc, đi đến đâu cũng được quý mến, thương yêu nhưng trong tuần mới này Tuất sẽ phải đối diện với khá nhiều rủi ro. Tuy nhiên, đừng lo vì con giáp sẽ được bạn bè hỗ trợ rất nhiều. Hãy tích cực nhờ sự giúp đỡ từ những người tuổi Tỵ, Dần để mọi việc thêm thuận lợi. Hãy cứ bình tĩnh đối mặt với nguy khó, chỉ cần vượt qua chính mình bạn ắt được hưởng hồng phúc trời cho.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi sẽ có tuần mới với khá nhiều tin vui tài lộc, may mắn gõ cửa tới tấp. Công việc thuận lợi sẽ giúp Hợi đạt được những gì bấy lâu nay mình khát khao, số dư trong tài khoản được cộng dồn liên tục. Phú quý theo chân, may mắn lại gần sẽ khiến Hợi có một tuần đỏ chót như son, làm gì cũng kiếm được bộn tiền.

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