Tử vi tuần mới (7/11 - 13/11): Top 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, phất lên như vũ bão, ôm TIỀN TỶ trong người

Tử vi tuần mới (7/11 - 13/11) cũng là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Mão. Người theo đuổi con đường sự nghiệp nhận được sự coi trọng của cấp trên. Bạn sẽ được giao cho xử lý nhiều công việc quan trọng. Hãy coi đó là bước đệm để thăng tiến trong tương lai. Phương diện tài lộc cũng có dấu hiệu khởi sắc khá tích cực. Bản mệnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì không lo không được nhận tiền thưởng nóng. Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập.

Chuyện tình cảm khá trắc trở vào giữa tuần, song đến cuối tuần thì đôi bên đã hòa hợp với nhau. Trải qua khó khăn, bạn nhận ra ai là người luôn quan tâm và chăm sóc mình, từ đó quyết định dành cho đối phương một tình cảm tương tự. Tuy nhiên, Bạch Hổ mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông cũng như lao động chân tay để đề phòng những sự cố đáng tiếc.

Tử vi tuần mới (7/11 - 13/11) sao Thái Âm mở ra nhân duyên tốt lành cho người tuổi Thân. Rất có thể các cặp đôi sẽ đưa ra những quyết định quan trọng thay đổi tính chất mối quan hệ trong thời gian tới, tất nhiên là theo hướng tích cực hơn.

Đối với những ai còn độc thân, bạn hoàn toàn có thể hi vọng về cơ hội tìm thấy ý trung nhân cho mình, đặc biệt là nữ mạng sẽ may mắn hơn. Vì vậy các bạn nữ nên chú ý những người mà mình tiếp xúc trong tuần này, có thể một trong số họ chính là nhân duyên trời định của bạn.

Chẳng những tình cảm, tài lộc của bạn cũng khá vượng. Bạn làm đâu được đó, chuyện kinh doanh buôn bán vượng phát. Con giáp này giữ được chữ tín nên khách hàng lúc nào cũng tin tưởng và đổ về tấp nập, khiến bạn bận rộn luôn chân luôn tay.

Top 3 con giáp may mắn nhất trong tuần mới (7/11 - 13/11), tài lộc viên mãn, đỏ cả tình lẫn tài. Ảnh minh họa: Internet

Công việc vẫn tiến triển đều đều. Với năng lực và kinh nghiệm sẵn có, bạn được cấp trên tin tưởng, đánh giá cao cho những nỗ lực và cố gắng trong suốt thời gian trước đó. Nếu có kế hoạch tiến hành những việc quan trọng, bạn nên bắt tay thực hiện ngay từ đầu tuần để gặp nhiều may mắn.

Tuổi hợi

Tử vi tuần mới (7/11 - 13/11), vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Hợi khá ổn định. Con giáp này đang làm chủ được công việc và thời gian nên sắp xếp nhiệm vụ rất ổn thỏa. Mọi thứ diễn ra một cách tuần tự, bản mệnh cũng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, thời gian đầu tuần dễ mất tiền nên tuổi Hợi cần chú ý để không đặt niềm tin lầm chỗ, tới lúc hối hận vì tiền mất tật mang cũng không thay đổi được gì. Cuối tuần vài khí vượng hơn một chút, nguồn thu nhập có dấu hiệu chuyển biến tích cực, con giáp này cần phải nhanh chóng nắm bắt.

Trên phương diện tình cảm, đào hoa chiếu mệnh, đây sẽ là một tuần hứa hẹn có nhiều trải nghiệm thú vị với tuổi Hợi. Đường tình duyên thắm sắc, vận đào hoa nở rộ, người đã có gia đình đón thêm nhiều tin vui, cuộc sống vợ chồng cũng an ủi nhiều cho con giáp này sau những tủi hờn trước đó.

Nếu còn độc thân, con giáp này chỉ cần mở lòng thôi là sẽ có không ít người theo đuổi. Con giáp này nên tranh thủ cát khí vượng, chủ động hơn trong các mối quan hệ xã giao, một nửa của tuổi Hợi rất có thể sẽ đến từ các mối quan hệ đó. Tình yêu luôn đến vào lúc rất bất ngờ, nhất là khi chúng ta không quá kỳ vọng hay trông đợi vào nó.

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!