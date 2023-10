Tử vi tuần mới (7/11 - 13/11): 3 con giáp cực kỳ may mắn, phát lộc phát tài, tiêu tiền không cần nghĩ, tình duyên bền vững

Theo tử vi tuần mới, vận may của những người tuổi Mão sẽ lên như diều gặp gió. Tiền bạc ngày càng rủng rỉnh, mở ra nhiều hy vọng mới. Xung quanh những người này cũng có vô vàn cơ hội thăng tiến trong công việc, cuộc sống cá nhân cũng cực kì hạnh phúc khiến ai ai cũng phải thầm ghen tị.

Những người tuổi Mão nên tiếp tục giữ thái độ lạc quan và lòng tin vào bản thân, chỉ cần bạn nỗ lực, cơ hội thành công tự khắc tìm đến. Giai đoạn trước tuổi Mão đã rất vất vả nhưng đổi lại hiện tại cuộc sống nhẹ nhàng, công việc thuận lợi, tài chính vững chắc. Có sao Thái Âm cùng sao may mắn chiếu mệnh, chỉ cần tiếp tục nỗ lực, tuổi Mão sẽ có được cuộc sống viên mãn mọi mặt.

Theo tử vi tuần mới, vận may của những người tuổi Mão sẽ lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi đều là những người nổi tiếng hào phóng, tham vọng, dám thử thách bản thân, có tinh thần trách nhiệm cao, hay gặp nhiều may mắn. Trong tuần mới đến, mọi mặt trong đời sống của người tuổi Mùi đều đạt được “đỉnh” của sự may mắn, thành công. Vận may về tài lộc sẽ lên cao ngất ngưởng, tiền bạc đổ về như thác nước, không muốn giàu cũng không được. Vận đào hoa cực mạnh, những người độc thân sẽ tìm được ý trung nhân, đời sống gia đình vô cùng hạnh phúc, êm ấm.

Về mặt sự nghiệp, người tuổi Mùi sẽ có cơ hội làm nên “bước chuyển mình” trong sự nghiệp, lập được thành tích đáng nể. Tuy nhiên, với bản tính tham vọng vốn có, người tuổi Mùi nên biết tiết chế, tránh để tâm lý ganh đua lấn át lý trí, thay vào đó, hãy lên kế hoạch cẩn thận và chi tiết cho những dự định của bản thân và giữ tâm lý vững vàng.



Trong tuần mới đến, mọi mặt trong đời sống của người tuổi Mùi đều đạt được “đỉnh” của sự may mắn, thành công - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm