Tử vi tuần mới (7/11 - 13/11): 3 con giáp cực kỳ may mắn, phát lộc phát tài, tiêu tiền không cần nghĩ, tình duyên bền vững

Tâm linh - Tử vi 05/11/2022 16:11

Hãy xem chuyện công việc, tình cảm và tài lộc của 12 con giáp sẽ thay đổi ra sao trong tuần mới này nhé.

Tuổi Tý

Theo tử vi tuần mới, con đường sự nghiệp, tài lộc của người tuổi Tý sẽ càng rộng mở, thuận lợi hơn trước. Khoảng thời gian này cũng là lúc để những người tuổi Tý phát huy hết năng lực của bản thân, làm nên bước tiến đáng kể trên con đường công danh sự nghiệp, mang tài lộc về đầy nhà. Với những người đã nỗ lực hết sức từ trước, khoảng thời gian này cũng là thời điểm thu hoạch trái ngọt.

Vận đào hoa của tuổi Tý được cho là ở mức vượng nhất, những ai còn đang độc thân sẽ có cơ hội tìm được mối lương duyên mỹ mãn, kết thúc sớm cuộc sống độc thân. Tuổi Tý có giác quan vô cùng nhạy bén kết hợp cùng thời điểm “thiên thời, địa lợi” như hiện tại, việc gặt hái được thành công là điều có thể hiện thực hóa trong thời gian gần. Khi cơ hội đến, bản mệnh nên dũng cảm giành lấy, đừng bỏ qua cơ hội tốt vì bản thân có quá nhiều mưu cầu.

Tử vi tuần mới (7/11 - 13/11): 3 con giáp cực kỳ may mắn, phát lộc phát tài, tiêu tiền không cần nghĩ, tình duyên bền vững - Ảnh 1
Theo tử vi tuần mới, con đường sự nghiệp, tài lộc của người tuổi Tý sẽ càng rộng mở, thuận lợi hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

 

Theo tử vi tuần mới, vận may của những người tuổi Mão sẽ lên như diều gặp gió. Tiền bạc ngày càng rủng rỉnh, mở ra nhiều hy vọng mới. Xung quanh những người này cũng có vô vàn cơ hội thăng tiến trong công việc, cuộc sống cá nhân cũng cực kì hạnh phúc khiến ai ai cũng phải thầm ghen tị.

Những người tuổi Mão nên tiếp tục giữ thái độ lạc quan và lòng tin vào bản thân, chỉ cần bạn nỗ lực, cơ hội thành công tự khắc tìm đến. Giai đoạn trước tuổi Mão đã rất vất vả nhưng đổi lại hiện tại cuộc sống nhẹ nhàng, công việc thuận lợi, tài chính vững chắc. Có sao Thái Âm cùng sao may mắn chiếu mệnh, chỉ cần tiếp tục nỗ lực, tuổi Mão sẽ có được cuộc sống viên mãn mọi mặt.

Tử vi tuần mới (7/11 - 13/11): 3 con giáp cực kỳ may mắn, phát lộc phát tài, tiêu tiền không cần nghĩ, tình duyên bền vững - Ảnh 2
Theo tử vi tuần mới, vận may của những người tuổi Mão sẽ lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi đều là những người nổi tiếng hào phóng, tham vọng, dám thử thách bản thân, có tinh thần trách nhiệm cao, hay gặp nhiều may mắn. Trong tuần mới đến, mọi mặt trong đời sống của người tuổi Mùi đều đạt được “đỉnh” của sự may mắn, thành công. Vận may về tài lộc sẽ lên cao ngất ngưởng, tiền bạc đổ về như thác nước, không muốn giàu cũng không được. Vận đào hoa cực mạnh, những người độc thân sẽ tìm được ý trung nhân, đời sống gia đình vô cùng hạnh phúc, êm ấm.

Về mặt sự nghiệp, người tuổi Mùi sẽ có cơ hội làm nên “bước chuyển mình” trong sự nghiệp, lập được thành tích đáng nể. Tuy nhiên, với bản tính tham vọng vốn có, người tuổi Mùi nên biết tiết chế, tránh để tâm lý ganh đua lấn át lý trí, thay vào đó, hãy lên kế hoạch cẩn thận và chi tiết cho những dự định của bản thân và giữ tâm lý vững vàng.

Tử vi tuần mới (7/11 - 13/11): 3 con giáp cực kỳ may mắn, phát lộc phát tài, tiêu tiền không cần nghĩ, tình duyên bền vững - Ảnh 3
Trong tuần mới đến, mọi mặt trong đời sống của người tuổi Mùi đều đạt được “đỉnh” của sự may mắn, thành công - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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