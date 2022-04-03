Tử vi tuần mới (4/4 - 10/4): 3 con giáp thành công bất ngờ, làm bạn với bạc vàng, tiền cất chật két sắt, sự nghiệp bứt phá

Tâm linh - Tử vi 03/04/2022 16:25

Tử vi tuần mới cho biết, có 3 con giáp may mắn, được quý nhân phù hộ, thành công trong mọi dự định cho tương lai.

Tuổi Mão

Tử vi tuần mới (4/4 - 10/4): 3 con giáp thành công bất ngờ, làm bạn với bạc vàng, tiền cất chật két sắt, sự nghiệp bứt phá - Ảnh 1
Ngay từ đầu tuần, vận trình tài lộc của tuổi Mão đã phát triển hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Ngay từ đầu tuần, vận trình tài lộc của tuổi Mão đã phát triển hanh thông. Bản mệnh cầu tài được tài, chẳng phải lo lắng gì đến chuyện thiếu tiền tiêu.

Thậm chí, số tiền có được còn nhiều hơn mấy lần so với số tiền ban đầu có được nên khiến họ vô cùng bất ngờ. Thời điểm này, bản mệnh còn có nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ xã hội, gặp gỡ nhiều đối tác triển vọng. 

Tuy nhiên dù tài lộc rủng rỉnh, bản mệnh vẫn nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, chớ dành tiền cho những mục đích không cần thiết.

Tuổi Mùi

Tử vi tuần mới (4/4 - 10/4): 3 con giáp thành công bất ngờ, làm bạn với bạc vàng, tiền cất chật két sắt, sự nghiệp bứt phá - Ảnh 2
Thời gian tới đây, bản mệnh nghiêm túc tìm hiểu và học hỏi các kiến thức mới, tạo bước đà chinh phục những mục tiêu lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi vốn suy nghĩ tích cực, lạc quan trong cuộc sống nên làm việc gì hăng hái. Thời gian tới đây, bản mệnh nghiêm túc tìm hiểu và học hỏi các kiến thức mới, tạo bước đà chinh phục những mục tiêu lớn.

Vận trình tình cảm của tuổi Mùi cũng có cơ hội thăng hoa, đặc biệt là với những người còn độc thân. Họ có cơ hội tìm được đối tượng phù hợp, dù mới chỉ quen đã cảm thấy thoải mái, được thấu hiểu.

Tuổi Tý

Tử vi tuần mới (4/4 - 10/4): 3 con giáp thành công bất ngờ, làm bạn với bạc vàng, tiền cất chật két sắt, sự nghiệp bứt phá - Ảnh 3
uần mới là một tuần cực kỳ may mắn với người tuổi Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuần mới là một tuần cực kỳ may mắn với người tuổi Tý. Nhờ tinh thần cố gắng không ngừng nghỉ, họ dễ dàng hoạt thành xuất sắc nhiệm vụ, giành được sự khen ngợi từ cấp trên.

Tài chính có dấu hiệu phát triển đáng kể khi Thần Tài ghé thăm. Tuổi Tý giàu lên nhanh chóng từ những mối đầu tư trước đó hoặc qua công việc làm thêm.

Người độc thân đang dần tìm được niềm vui trong các cuộc hẹn hò. Họ có thể tìm ra đối tượng triển vọng để phát triển trong tương lai.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Phúc khí tràn đầy, 3 con giáp THAY THỜI đổi vận, tiền dắt đầy túi, tình cảm thăng hoa trong 49 ngày tới

Phúc khí tràn đầy, 3 con giáp THAY THỜI đổi vận, tiền dắt đầy túi, tình cảm thăng hoa trong 49 ngày tới

Trong 49 ngày tới đây, tài lộc của 3 con giáp sau đây phất lên như “diều gặp gió”, có cơ hội phát triển, làm ăn nhiều không kể xiết, nắm bắt cơ hội làm giàu nhanh chóng.

Xem thêm
Từ khóa:   Xem tử vi tháng tư tử vi may mắn 12 con giáp may mắn 12 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 1 giờ 7 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 4 giờ 2 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 4 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền