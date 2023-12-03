Tử vi tuần mới (4/12 - 10/12): Được Thần Tài che chở, 3 con giáp vượt mọi chông gai vươn lên đỉnh cao, lộc lá tràn trề, túi tiền ngày càng đầy, giàu sang như hổ mọc thêm cánh

Tâm linh - Tử vi 03/12/2023 07:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây sự nghiệp có nhiều dấu hiệu khởi sắc, vạn sự như mơ, tỷ lần hạnh phúc trong tuần mới.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn thông minh và đảm đang. Họ tinh tế trong việc quan sát lời nói và hành động, là người đảm việc nhà và giỏi xã giao. Đây là một trong những con giáp sẽ lan tỏa phúc khí tới cả gia đình.

Có thể nói rằng, gia đình có được người tuổi Tý chính là may mắn lớn. Với sự kề vai sát cánh của tuổi Tý, bạn đời sự nghiệp ngày càng thuận buồm xuôi gió hơn, kéo theo tài lộc ngày một vượng, của cải “chất như núi” trong tuần mới. Con cái trong gia đình nhận được sự chăm sóc tốt nên lớn lên trở thành người có ích, sẽ phát huy tốt khả năng của mình. Nhìn chung, gia đình họ chính là niềm mơ ước của biết bao người, hạnh phúc và sung túc.

Tử vi tuần mới (4/12 - 10/12): Được Thần Tài che chở, 3 con giáp vượt mọi chông gai vươn lên đỉnh cao, lộc lá tràn trề, túi tiền ngày càng đầy, giàu sang như hổ mọc thêm cánh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân vốn hiền lành, siêng năng và kiên nhẫn. So với những người khác, tuổi Thân không gặp nhiều may mắn nhưng họ luôn có sự phấn đấu không ngừng, nhờ vậy mà có bản lĩnh vượt qua mọi thứ. 

Trong tuần mới, tuổi Thân sẽ gặp được nhiều may mắn, bên cạnh đó họ còn gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối, giúp tuổi Thân ngày càng thăng hoa phát triển. Trong giai đoạn này, nếu như biết nắm bắt cơ hội tốt, tuổi Thân sẽ có khả năng đổi vận trong một đêm. 

Tử vi tuần mới (4/12 - 10/12): Được Thần Tài che chở, 3 con giáp vượt mọi chông gai vươn lên đỉnh cao, lộc lá tràn trề, túi tiền ngày càng đầy, giàu sang như hổ mọc thêm cánh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Chính bản thân người tuổi Dần cũng có thể nhận ra rằng vận trình sự nghiệp của mình khá tốt, không chỉ năng lực của bản thân liên tục được nâng cao mà hiệu suất cũng không ngừng được cải thiện. Tuần mới là thời điểm rất có lợi để bạn phát triển năng lực, thăng tiến lên vị trí xứng đáng hơn. Chỉ cần không ngừng cố gắng, cấp trên cũng chính là quý nhân sẽ nhìn ra khả năng của bạn và trao cho bạn những đặc quyền, trọng trách như một cách ủng hộ ngầm tới bạn. 

Chẳng những vậy, đồng nghiệp của người tuổi Dần cũng rất phối hợp, đối phương có thể hợp tác với bản mệnh để công việc được hoàn thành nhanh chóng hơn, giúp đôi bên cùng có lợi. Tóm lại, chẳng điều gì có thể cản được bước chân thăng tiến của bạn, vì vậy hãy tin tưởng vào bản thân và hướng tới mục tiêu nhé.

Tử vi tuần mới (4/12 - 10/12): Được Thần Tài che chở, 3 con giáp vượt mọi chông gai vươn lên đỉnh cao, lộc lá tràn trề, túi tiền ngày càng đầy, giàu sang như hổ mọc thêm cánh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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