Tử vi tuần mới (31/10 - 6/11), 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn', trở thành cỗ máy in tiền, trời đổ mưa tài lộc, trúng số đổi đời

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 17:23

Tử vi tuần mới dự đoán, cuộc sống của những con giáp dưới đây sẽ chuyển biến tích cực và có nhiều vận may, tài lộc hơn. Hãy cùng xem là con giáp nào nhé!

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, siêng năng, luôn biết phấn đấu không ngừng với hy vọng đổi đời. Người tuổi Dậu khao khát làm giàu và luôn nhiệt huyết theo đuổi đam mê, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn thử thách để tìm cơ hội xây dựng cuộc sống ngày càng viên mãn và tốt đẹp hơn. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Dậu thường gặt hái được nhiều thành công, không những xây dựng cuộc sống viên mãn mà tài vận cũng dồi dào khiến ai cũng ngưỡng mộ. 

Tử vi học có nói, sang tuần mới đến, cuộc sống của người tuổi Dậu có nhiều thay đổi tích cực. Ở phương diện công việc, họ bắt đầu tìm được hướng đi riêng, có khả năng đổi đời đổi vận, một bước lên mây trở thành ông chủ bà chủ. Ngoài ra, cuộc sống tinh thần xung quanh cũng gặp nhiều may mắn, có những mối quan hệ tưởng chừng như không thể hàn gắn nhưng may mắn "gương vỡ lại lành". Mọi sự tốt đẹp đều bắt đầu khởi sắc trong giai đoạn này, người tuổi Dậu phải cố gắng nắm bắt và tận hưởng để cuối năm thành công.

Tử vi tuần mới (31/10 - 6/11), 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn', trở thành cỗ máy in tiền, trời đổ mưa tài lộc, trúng số đổi đời - Ảnh 1
Tử vi học có nói, sang tuần mới đến, cuộc sống của người tuổi Dậu có nhiều thay đổi tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu có tính cách mạnh mẽ, kiên định, luôn tự mình vươn lên, nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Đa số những nàng tuổi Trâu đều công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận. Họ là người tiên phong cho những điều mà chưa ai làm được, nhờ vậy mà rất nhiều người thành công trong sự nghiệp ngay khi ở độ tuổi đôi mươi.

Thời gian trước khó khăn thế nào không biết nhưng trong tuần mới đến, cuộc sống của con giáp tuổi Sửu sẽ có nhiều sự tích cực và mọi nỗ lực của họ đều sẽ được đền đáp xứng đáng, vận may lội ngược dòng. Con giáp này vốn rất hiếu thắng, càng thử thách, họ lại càng mạnh dạn đối mặt để rèn luyện bản thân ngày càng tốt hơn, mọi thứ sẽ thăng hoa bất ngờ. Đặc biệt tài vận sẽ tăng tiến càng về cuối năm, ngoài ra sự nghiệp cũng được nâng lên tầm cao mới.

Tử vi tuần mới (31/10 - 6/11), 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn', trở thành cỗ máy in tiền, trời đổ mưa tài lộc, trúng số đổi đời - Ảnh 2
Thời gian trước khó khăn thế nào không biết nhưng trong tuần mới đến, cuộc sống của con giáp tuổi Sửu sẽ có nhiều sự tích cực và mọi nỗ lực của họ đều sẽ được đền đáp xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi thông minh, tài giỏi, luôn biết nắm bắt cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Trong số những con giáp, người tuổi Mùi có tham vọng làm giàu, luôn không ngừng nỗ lực, cố gắng để xây dựng mọi thứ viên mãn sung túc. Con giáp này luôn muốn mình trở thành mục tiêu để người khác ngưỡng mộ. Đa số những người tuổi Dê đều công thành danh toại. Trong thời gian sắp tới đây,  tuổi Mùi sẽ tìm được cơ hội để đổi thay mọi thứ.

Tử vi học có nói, bước sang tuần mới, tuổi Mùi sẽ được đền đáp mọi thứ xứng đáng. Cụ thể, người tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều may mắn, không những được thần tài chiếu cố mà còn gặp được quý nhân, cuộc sống trước sau gì cũng viên mãn đủ đầy, không lo lắng sầu muộn. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh làm ăn, những ngày sắp tới sẽ tìm được cơ hội thăng hoa, cuối năm phát tài bất ngờ. 

Tử vi tuần mới (31/10 - 6/11), 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn', trở thành cỗ máy in tiền, trời đổ mưa tài lộc, trúng số đổi đời - Ảnh 3
Tử vi học có nói, bước sang tuần mới, tuổi Mùi sẽ được đền đáp mọi thứ xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tuần đầu tiên tháng 10 âm lịch: 3 con giáp làm gì cũng hái ra tiền, may mắn hơn người, tình tiền thăng hoa viên mãn

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Sách tử vi cho biết, trong tuần đầu tiên của tháng 10 âm lịch, những con giáp dưới đây sẽ vô cùng may mắn làm gì cũng thành công.

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