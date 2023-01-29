Tử vi tuần mới (30/1-5/2), 3 con giáp này hưởng đủ phúc lộc, vạn sự như ý, ôm tiền tỷ vào nhà trong năm 2023

Tâm linh - Tử vi 29/01/2023 01:44

Tuần mới vượng vận tài lộc, cuối tuần thu nhập tăng đột biến nên 3 con giáp này muốn khổ cũng không được...

Tuổi Tý

Tuổi Tý chính con giáp may mắn tuần mới (30/1-5/2). Tuần này, bạn sẽ cần phải bôn ba, di chuyển khá nhiều, nhưng càng đi nhiều thì lại càng có lộc.

 

Những ngày đầu tiên của năm mới, mọi công việc của tuổi này đều tiến triển thuận lợi hơn người. Nhờ có sự tài trí của mình mà dù gặp hoàn cảnh thế nào, bạn vẫn đủ khả năng kiểm soát mọi việc, nhất là khi bạn đủ tự tin vào bản thân.

Đặc biệt những bạn phải đi làm ăn xa, xuất ngoại, đi công tác, làm vận tải thì Tết này tha hồ lộc lá.

 

Tử vi tuần mới (30/1-5/2), 3 con giáp này hưởng đủ phúc lộc, vạn sự như ý, ôm tiền tỷ vào nhà trong năm 2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Bản lĩnh, ngoan cường, không sợ nguy khốn nên Dần được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp kiêng nể. Nhờ tài trí, giỏi mưu lược nên Dần chẳng cần cậy nhờ ai vẫn có của ăn của để, phúc lộc song toàn.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Dần sẽ được hái trái ngọt với tiền chui vào túi. Tuần mới vượng vận tài lộc, cuối tuần thu nhập tăng đột biến nên Dần muốn khổ cũng không được. 

Với người làm ăn kinh doanh, khuyên bạn nên đi nhiều để lấy vía lộc làm ăn cho mình và gia đình. Đừng ngồi yên một chỗ, hãy năng động và chịu khó thì sẽ có tiền chảy về túi. Những người chăm chỉ khi người khác nghỉ ngơi luôn kiếm được một khoản kha khá.

 

Tử vi tuần mới (30/1-5/2), 3 con giáp này hưởng đủ phúc lộc, vạn sự như ý, ôm tiền tỷ vào nhà trong năm 2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nếu như thời gian trước đó, người tuổi Thìn gặp phải nhiều khó khăn, bị tiểu nhân quấy phá thì sắp tới, con giáp này sẽ bước chân vào một giai đoạn mới tràn trề phúc khí. Nhờ gặp được không ít quý nhân trong công việc, cuộc sống mà con giáp này cảm thấy “dễ thở hơn”. Trong công việc, tuổi Thìn với tính cách nhiệt tình, thông minh và tận tâm với công việc luôn là cánh tay đắc lực của cấp trên. Không những vậy, khi gặp phải khó khăn trong công việc, con giáp này còn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ những vị quý nhân có kinh nghiệm.

Sự nghiệp hanh thông cũng giúp tài lộc của người tuổi Thìn lên cao như diều gặp gió. Với tuổi Thìn làm công ăn lương, họ sẽ sớm có cơ hội tăng lương thăng chức và đạt được những mục tiêu đã đề ra. Còn với tuổi Thìn làm kinh doanh, những bận rộn trong dịp gần Tết của họ đã được đền đáp bằng các đơn hàng lớn. Có thể khẳng định rằng, cuộc sống ngay khai xuân của tuổi Thìn vô cùng viên mãn, trọn vẹn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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10 ngày tới (7/2) Thần Tài gõ cửa, Thực Thần ban phát tài lộc top 3 con giáp chuyển mình và đổi vận, tiền vào như nước thoải mái mua nhà sắm xe

3 tuổi này sẽ có một năm mới với những dấu hiệu tươi sáng và thăng hoa trong cả sự nghiệp và cuộc sống.

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