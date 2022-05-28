Tử vi tuần mới (30/5 - 5/6): Thần Tài xông vào cửa, 3 con giáp lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tâm linh - Tử vi 28/05/2022 08:10

Nỗ lực cộng thêm một chút may mắn, 3 con giáp này được dự báo sẽ gặt hái được rất nhiều thành công trong tuần mới này.

Tuổi Thân

Đầu tuần, người tuổi Thân có thể gặp phải một chút khó khăn. Tuy nhiên, những ngày sau đó bạn có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân mình. Sóng gió trong cuộc sống là điều khó tránh khỏi, việc bạn cần làm là phải giữ vững lập trường của mình.

Đến cuối tuần cơ hội kiếm tiền sẽ đến khiến cho con giáp này không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng chắc hẳn bạn sẽ rất vui bởi những cố gắng của bạn sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Sớm muộn gì bạn cũng đạt được những điều mà bạn mong muốn.

Tử vi tuần mới (30/5 - 5/6): Thần Tài xông vào cửa, 3 con giáp lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to - Ảnh 1
Đến cuối tuần cơ hội kiếm tiền sẽ đến khiến cho con giáp tuổi Thân không có thời gian nghỉ ngơi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhờ có sự giúp đỡ của Chính Ấn và Chính Quan mà người tuổi Thìn có thể đạt được thành công trong sự nghiệp vào tuần mới. Những thành tựu mà bạn đạt được sẽ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng dù thành công thế nào cũng không nên quá kiêu ngạo. Nó có thể khiến những cố gắng của bạn đổ sông đổ bể.

Từ khoảng giữa tuần, vận trình tài lộc của bạn sẽ có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Nếu làm công ăn lương thì có nhiều cơ hội được thưởng nóng. Nếu làm kinh doanh thì có thể tìm thấy những khách hàng, đối tác triển vọng.

Nhân duyên của người tuổi Thìn tuần này cũng có nhiều dấu hiệu tích cực. Hãy giữ quan hệ với những người chân thành, thẳng thắn và luôn thầm lặng quan tâm bạn chứ đừng ngó lơ họ. Nếu đã lập gia đình bạn hãy tìm cách hâm nóng tình cảm với người ấy.

Tử vi tuần mới (30/5 - 5/6): Thần Tài xông vào cửa, 3 con giáp lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to - Ảnh 2
Nhờ có sự giúp đỡ của Chính Ấn và Chính Quan mà người tuổi Thìn có thể đạt được thành công trong sự nghiệp vào tuần mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuần mới này, may mắn sẽ đến nhưng vào đầu tuần người tuổi Tỵ vẫn gặp một chút rắc rối trong sự nghiệp. Nếu bạn có thể xử lý tốt mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Đến cuối tuần do có cát tinh phù trợ nên bạn dễ tìm được cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân, khẳng định uy tín. 

May mắn thật đấy nhưng bạn cũng phải nỗ lực hết mình, luôn ở trong tư thế sẵn sàng để không bỏ lỡ cơ hội trước mắt. Vào đầu tuần chuyện tình cảm không được tốt lắm, dễ xảy ra tranh cãi. Nhưng đến cuối tuần mọi khó khăn sẽ được tháo gỡ và tình cảm sẽ ngày càng bền chặt hơn.

Tử vi tuần mới (30/5 - 5/6): Thần Tài xông vào cửa, 3 con giáp lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to - Ảnh 3
Tuần mới này, may mắn sẽ đến nhưng vào đầu tuần người tuổi Tỵ vẫn gặp một chút rắc rối trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sang 72h tới, vượng tài khí - phát vận may, 3 con giáp hút cạn sạch tiền, sự nghiệp bay cao, tình - tiền tấn tới, thăng hoa viên mãn

Sang 72h tới, vượng tài khí - phát vận may, 3 con giáp hút cạn sạch tiền, sự nghiệp bay cao, tình - tiền tấn tới, thăng hoa viên mãn

Trong sách tử vi có viết, sang 72h tới, 3 con giáp này sẽ được thần tài ưu ái ban cho may mắn về tiền bạc.

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