Tử vi tuần mới (30/10-5/11/2023, Thần Tài ngự trên két, 3 con giáp 'ngửa tay hứng vàng', tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió

Tâm linh - Tử vi 30/10/2023 06:45

3 con giáp 'ngửa tay hứng vàng', tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có thể tìm được cơ hội để thể hiện bản thân, khiến người khác khâm phục và tin tưởng. Vị thế của bạn đang ngày càng được khẳng định. Con giáp may mắn này cũng không phải vất vả quá nhiều, cứ làm theo kế hoạch đã định ra là có thể suôn sẻ vận trình, không mất nhiều thời gian để giải quyết các vấn đề phát sinh cũng như êm đềm vượt qua những khó khăn trước mắt.

Tam Hội giúp bản mệnh và người thân hoặc bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời, một phần lớn là nhờ trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện. Người độc thân có thể dành thời gian để dành bên người ấy, trò chuyện nhiều hơn để gia tăng sự kết nối.

Tử vi tuần mới (30/10-5/11/2023, Thần Tài ngự trên két, 3 con giáp 'ngửa tay hứng vàng', tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

 

Thần Tài ghé thăm, người tuổi Ngọ sẽ nhận được vận may trong làm ăn, kinh doanh đang theo đuổi các mục tiêu tiền bạc trong thời gian tới. Đồng thời, con giáp may mắn này còn nhận được phần thưởng hoặc nhận được khoản tiền lớn từ ai đó mà không cần nỗ lực nhiều. Bạn không quá tin vào việc may rủi nên luôn nỗ lực hết sức mình và có thể nói lúc này công sức của bạn đang được đền đáp.

Về vận trình tình cảm, người độc thân tự tin hơn trong buổi gặp gỡ, hẹn hò đối tượng mà bạn yêu thích từ lâu. Những cặp đôi cũng đang dành nhiều thời gian hơn để có những trải nghiệm lãng mạn, đáng nhớ bên nhau.

Tử vi tuần mới (30/10-5/11/2023, Thần Tài ngự trên két, 3 con giáp 'ngửa tay hứng vàng', tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhờ có Tam Hội trợ giúp nên người tuổi Dậu gặp nhiều điều thuận lợi trong các mối quan hệ xã hội sau ngày mai. Nếu là con giáp may mắn, bạn có thể tìm được người đồng chí hướng trong ngày hôm nay, và đôi bên có thể bắt đầu hợp tác cùng phát triển. Công việc của con giáp này cũng có những chuyển biến tích cực. 

Bên cạnh đó, bản mệnh luôn rất tự hào về gia đình mình. Bạn luôn quan điểm người trong nhà phải luôn trò chuyện, tâm sự và thấu hiểu nhau, có như vậy thì sẽ giảm thiểu được những hiểu lầm hay nghi kỵ không đáng có.

 

Tử vi tuần mới (30/10-5/11/2023, Thần Tài ngự trên két, 3 con giáp 'ngửa tay hứng vàng', tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 27/10/2023, 3 con giáp 'tiền rơi trúng đầu', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, không cầu cũng có tiền bạc đầy túi

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 27/10/2023, 3 con giáp 'tiền rơi trúng đầu', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, không cầu cũng có tiền bạc đầy túi

3 con giáp 'tiền rơi trúng đầu', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, không cầu cũng có tiền bạc đầy túi.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 15 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 41 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh