Tử vi tuần mới (30/10 - 5/10): May mắn ập đến, 3 con giáp thu về tiền tỷ, nằm êm trên đống vàng, cuộc sống viên mãn

Tâm linh - Tử vi 28/10/2023 13:53

Trong tuần mới đến, 3 con giáp sau sẽ thật sự khổ tận cam lai, không những có thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân giúp đỡ, họ sẽ có khả năng đổi đời bất ngờ.

Tuổi Tuất

So với những con giáp khác, tuổi Tuất tuy không gặp được nhiều may mắn nhưng họ lại có bản lĩnh hơn người, có khả năng vượt qua mọi khó khăn trắc trở và thành công bằng chính thực lực của mình. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Tuất sẽ tạo dựng được cơ ngơi viên mãn, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tị.

Tử vi học có nói, trong tuần mới đến, cuộc sống tuổi Tuất có nhiều chuyển biến tích cực. Con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn, không chỉ có quý nhân và thần tài phù trợ, mà mọi thứ xung quanh đều vận hành suôn sẻ, trơn tru. Tuổi Tuất muốn nghèo cũng khó, dư sức xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy.

Tử vi tuần mới (30/10 - 5/10): May mắn ập đến, 3 con giáp thu về tiền tỷ, nằm êm trên đống vàng, cuộc sống viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong tuần mới đến là thời điểm bùng nổ về đường tài lộc của người tuổi Sửu. Họ vốn là những người chăm chỉ, siêng năng, luôn cố gắng hết mình vì công việc. Họ sống thực tế, không mơ mộng và luôn hiểu được giá trị của cuộc sống.

Trong thời gian qua, người tuổi Sửu đã phải đối mặt với không ít khó khăn, trắc trở trong cuộc sống. Song bạn đừng quá lo lắng bởi bước vào thời gian này, người tuổi Sửu gặp được Đại Quý nhân phù trợ, có sao Cát phù chiếu mệnh, nên có lộc lớn. Thậm chí, nhờ 1 khoản đầu tư nào đó mà bạn có thể trở thành đại gia chỉ sau 1 đêm.

Tử vi tuần mới (30/10 - 5/10): May mắn ập đến, 3 con giáp thu về tiền tỷ, nằm êm trên đống vàng, cuộc sống viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần không ngại đối mặt với khó khăn, trắc trở, càng thử thách họ lại càng vững chãi hơn, tuổi Dần lấy sự thất bại làm động lực để tiến về phía trước. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Dần có thể sẽ “lên bờ xuống ruộng” với những chông gai của cuộc đời, nhưng một khi vượt qua được thì nghèo mấy cũng giàu có, khổ mấy cũng thăng hoa.

Tử vi học có nói, trong tuần mới đến, tuổi Dần tuy còn gặp nhiều vất vả nhưng họ sẽ lấy lại những gì đã mất. Tuổi Dần sẽ gặp được nhiều may mắn. Con giáp gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy ưu điểm và biến chúng thành sức mạnh, xây dựng một cuộc sống sung túc.

Tử vi tuần mới (30/10 - 5/10): May mắn ập đến, 3 con giáp thu về tiền tỷ, nằm êm trên đống vàng, cuộc sống viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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